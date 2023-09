Existen panistas que buscan de mil formas que Movimiento Ciudadano se una a las filas de la coalición del Frente Amplio contra México, tanto panistas como priistas e incluyendo empresarios que están en contra de la Cuarta Transformación, se encuentran decididos a buscar a Dante Delgado, humillarse y rogar al universo y a todos los santos, que el presidente de MC, se una a este falso frente amplio., es simple, saben perfectamente en esta coalición que tienen perdido el 2024 y es una realidad con la candidata que ponen para combatir a la Cuarta Transformación, que con su forma de expresión quiere ser como Fox en ese tiempo del 2000.

Ya no es igual y saben perfectamente que sin Movimiento Ciudadano sería muy difícil por lo menos darle un poco de batalla a Morena con la coalición, sería demasiado complicado ganarle por todo el trabajo y labor que estos años ha realizado el presidente López Obrador. La obsesión con Movimiento Ciudadano para unirse a sus filas, estoy seguro de que es por su temor, primeramente, de que se pueda lograr una plática entre Morena y Movimiento Ciudadano que parecería muy difícil por los problemas y conflictos que se han presentado en estos años entre Dante y AMLO, que tampoco está fuera de contexto que se pueda lograr.

Ese es el primer temor que tienen los panistas de alguna manera, lo demuestran a cada segundo cuando le están rogando incluso empresarios a Dante Delgado, cuantas veces les dice no, y no quiere nada con Acción Nacional, al igual no le interesa del PRI, ni del PRD.

La segunda opción, la más clara, es que Movimiento Ciudadano serviría de un tercero en discordia, ejemplo, Morena llega a tener un 42% arriba de la coalición, qué máximo tendría el 28% sin el partido naranja, este a su vez se llevaría un 30% del proceso y su candidato pudiera ganarle a Xóchitl Gálvez con base en las encuestas diarias que se realizan., aún faltan meses, ya estaré hablando de esto más adelante, depende que decidan en este frente.

Con la otra opción, si decide unirse Dante Delgado, posiblemente se equilibraría del lado de Morena, aunque sería Delgado quien perdería al involucrarse con partidos políticos que están marcados por los mexicanos como de la más alta corrupción que hay en México.

El movimiento de Morena con la coalición sería el gran ganador por lo realizado por el presidente con los programas sociales y todos los proyectos que han hecho un mejor país. Sabemos que de unirse a la coalición del Frente contra México del PRIANPRD sería en un momento que estén desesperados, vemos como les ruegan, es una vergüenza que cien veces les dicen que no y siguen buscándolos, lo complicado viene de que el gobernador de Jalisco, no solo traicione a su gremio político, también al presidente Obrador, quien ha sido bastante protector de Alfaro y lo ha apoyado y protegido de ataques de otros políticos.

Al igual que Samuel García, quien sí reconoce tener una excelente relación con el ejecutivo federal. Definitivamente, el encargado del gobierno de Nuevo León no quiere cerca a la oposición del presidente, quienes quiere muy lejos de su gobierno. Dante Delgado es un político de la vieja escuela, sabe cómo juega este frente del PRIAN y no le conviene por ningún lado unirse a este grupo sin un futuro. Dudo mucho decida apoyar a una candidata panista por mucho que ella grite a los aires que es su amiga, sabemos que en ese medio, amistades y lealtades no existen.

Delgado se da cuenta perfectamente que es una mujer con un idioma nuevo con palabras muy ofensivas, al decir huevones y decir pend*** ofende para empezar a todo su gremio que son vividores políticos, Xóchilt Gálvez por otro lado sabe perfectamente que Dante Delgado en un viejo Lobo de Mar, que para el meterse con los jóvenes como Marko Cortés y Alito Moreno que ya no están tan jóvenes, pero se sienten chamacos y que no atan ni desatan un zapato no es para él.

Acaso ven una relación entre MC y el frente opositor .

