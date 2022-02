¿Cómo llegar al AIFA?: Tres puntos de vista de 3 periodistas diferentes

Todos tenemos opiniones buenas o malas sobre la próxima inauguración del AIFA. Para unos representa un triunfo de la 4T sobre los gobiernos “conservadores y neoliberales”. Para otros representa la imposición de la 4T sobre la gran obra arquitectónica que se supone que iba a representar el nonato Aeropuerto de Texcoco. También están los que no ven ni bien ni mal lo del aeropuerto, pero que critican a los que despotrican contra ciertas políticas que tienen todos los aeropuertos en México.

Carlos Mota

Carlos Mota es columnista de El Heraldo y conductor de un programa en ADN40. Mota me cae muy bien y me ha tocado tomarme un café con él hace ya tiempo donde lo pude conocer un poco más. Carlos es “viajado” y conoce muy bien muchos aeropuertos en el mundo. Sus notas son ilustrativas y creo que muy interesantes para cualquier tipo de audiencia.

De las notas que recuerdo de Carlos, no me parece ser un porrista o que esté de lado de la 4T. Se mete poco en polémica, al menos a mi parecer, y siempre habla con hechos y datos de muchas cosas. Me ha sorprendido lo bien que habla del AIFA. Las notas cortas que ha publicado en su cuenta de Tik Tok parecen en ocasiones informerciales del nuevo aeropuerto.

En su última columna en El Heraldo, habla sobre las alternativas para llegar al AIFA y cómo en su inauguración solamente habría una sola manera de llegar a esta central aérea.

Por todo lo bien que ha hablado del AIFA pudiera creer que es un “believer” de proyecto del nuevo aeropuerto.

Verónica Malo

Los que ha leído las columnas de la Doctora Verónica Malo saben que siempre ha criticado fuertemente a la 4T en todos sus proyectos y muchas de sus políticas. Ella es una “hater” del AIFA y a lo que me refiero como “hater”, es a alguien que no cree en el proyecto de nuevo aeropuerto 4Teista.

En una de sus columnas en SDPNoticias ella habla de la problemática que será el llegar a la nueva terminal aérea. Verónica nos dice que faltan 20 meses para que este listo el Tren Interurbano, otra es que ve difícil que acaben con las vías de comunicación para la inauguración del AIFA. No hay estacionamientos para los autos. Además, la zona de ascenso y descenso de vehículos serán ocupados por los camiones y taxis que irán y vendrán a puntos de puntos de recogida establecidos en la CDMX.

Para la Doctora Malo, las dificultades de conectividad solo arrecian.

Ximena Garmendia

Me toco leer a Ximena Garmendia por primera vez en un articulo donde crítica a Azucena Uresti. En un twit con una respuesta obvia, Uresti dice que no habría taxis de plataformas digitales operando en el AIFA. Garmendia responde con conocimiento de causa que en ningún aeropuerto en México esta permitido que taxis que no tengan permiso de operación para el aeropuerto recojan pasaje. Un taxi de un sitio normal no puede recoger a nadie.

Entiendo lo que dice Ximena y es algo que todos entendemos. Los sindicatos de taxistas del aeropuerto se ponen locos hasta con los servicios de choferes privados de las empresas que pasan por clientes corporativos. Me toco conocer a varios de estos choferes que trabajaban para corporativos regios que fueron amenazados por los taxistas, pues pasaban por los ejecutivos al aeropuerto enviados por las empresas donde laboraban. Pero eso es otro tema.

Garmendia crítica a Uresti diciendo que lo que dice solo es un “click-bait”, o que engancha raza para que hagan polémica de un tema donde no debería de haber polémica porque las reglas son claras.

Habla de muchos aeropuertos en el mundo donde no hay permiso para este tipo de plataformas para recoger pasajeros en las terminales aéreas. Me dio curiosidad que habla del aeropuerto de Nueva York , donde hay 3 aeropuertos y donde yo sí me he podido subir a un taxi de plataforma digital. Ella me puede desmentir, pero si hay aeropuertos que permiten que pasen en Uber por ti y hasta hay señalamientos para ir a las zonas donde hay taxis que ofrecen este tipo de servicios.

En otro articulo, también de Ximena Garmendia, leo cómo critica la manera de viajar de los mexicanos y hace una clasificación de los viajeros y cómo no saben viajar. Además de esta crítica, habla de una reeducación de los pasajeros para llegar a la terminal aérea de la Ciudad de México que incluya los Shuttles, Metro, Metrobús, camión o tren suburbano.

Con todo mis respetos, para los aeropuertos de México es complicado utilizar servicios de transporte público para llegar a las terminales aéreas sobre todo por el tema de seguridad. No me imagino viajando en el Metro con una maleta para llegar al aeropuerto sabiendo que voy a oír el famoso “ya se la saben” y adiós maleta. Eso sÍ es un sueño guajiro. Además que la estación del Metro que llega al aeropuerto no llega a un lugar donde fácilmente se pueda llegar a la terminal aérea. No es Paris, no es Madrid, Heathrow, donde les da igual si vas con una maleta o diez.

Entonces, ¿cómo llegar al AIFA?

No nos tienen que reeducar a como viajar, si una persona quiere llegar en carro, camión o lo que sea, el aeropuerto tiene que estar preparado para recibir a los pasajeros que quieren hacer el viaje. No podemos poner letreros de “Nos Reservamos el Derecho de Admisión” porque alguien cree que viajamos bien o mal.

En lo que sí se tiene que trabajar, es que los nuevos aeropuertos tengan más alternativas para llegar a los destinos que los viajeros necesitan. Si quiero llegar en mi coche, que tenga donde estacionarme. Si quiero llegar en metro o tren suburbano, que la estación donde aborde y donde baje sea segura y sobre todo sencilla para llegar. Si quiero irme en un servicio de taxi privado, que tenga la posibilidad de hacerlo pues el que va a pagar cualquiera de los servicios soy yo, no el presidente, no el director del aeropuerto, soy yo.

Si quieren que los pasajeros viajen en un solo tipo de transporte, restringían los demás. Viaje hace mas de 20 años a Londres, y la opción mas viable para mí en esa época era tomar el tren suburbano que hacia conexión con una estación de metro que me podía llevar a otra estación de tren para llegar al lugar de mi destino final, menos caro, mas seguro, mas rápido y mucho mas barato. En 20 años no he visto que nadie trabaje en algo similar para ningún aeropuerto en México.

No creo que la situación del AIFA le prenda los focos a otros aeropuertos en México, pues creo que a muchas líneas aéreas les da igual cómo lleguen los pasajeros mientras paguen el pasaje.

Imagine en Monterrey una línea de Metro que te lleve al aeropuerto, un metrobús o shuttle que llegue al Mariano Escobedo. Lo mismo en Veracruz, Puerto Vallarta, Los Mochis o Cancún, es un sueno guajiro.

Galimatías

Uber en Colombia sí opera. Tiene dificultades legales pero sigue operando, ellos pararon un mes pero operaron prácticamente todo el 2021. La plataforma está “reclutando” a taxistas adicionales que ya no tienen que estar “ruleteando” para encontrar pasaje. La directora de Uber Colombia es mujer, Marcela Torres, con una historia de trabajo en proyectos de responsabilidad social antes de Uber. Marcela y su equipo de trabajo lo han hecho bien y es un ejemplo para muchos territorios Uber en Latinoamérica y el mundo.

Los medios de transporte tradicionales tienen que evolucionar como lo han hecho los medios de comunicación, de información hasta la industria bancaria, o ¿usted qué piensa?