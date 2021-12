¿Cómo es que sigue intocable Gertz Manero?

Me parece inaudito que Alejandro Gertz Manero siga como fiscal, léase y entiéndase bien la función que hace un fiscal: Fiscal es la parte requirente dentro de un proceso penal, cuya función esencial es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad.

Más allá de la supuesta investigación que la propia UIF realizó contra él, en la que aparece que adquirió muchísimos autos de lujo en relativamente poco tiempo, lo que hoy también pesa en su contra es la denuncia que hay por parte de su familia política, y la cosa está así:

Alejandra Cuevas es hija de la esposa de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, Laura Morán, de 95 años, quien ha sido acusada de haberlo asesinado. Como la esposa del hermano del fiscal difícilmente por la edad hubiera sido procedente su encarcelación, se fue contra su sobrina política.

Luego de la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, en el 2015, el ahora fiscal fabricó pruebas para acusar a Alejandra por homicidio.

En su momento la acusación no procedió, pero tan sólo bastó que llegara Alejandro Gertz Manero al poder para que esa acusación sí procediera y entonces fuera detenida en Octubre del 2020.

¿Cuál es el miedo del fiscal? Alejandro Gertz Manero teme que su mal habida fortuna sea evidenciada porque al parecer el hermano del fiscal fue su prestanombres; si esa fortuna fuera bien habida no tendría nada que esconder. “Por eso no solo le interesa ir contra su cuñada Laura Morán, que no hizo nada, sino contra nuestra madre y nos quiere meter a la cárcel a nosotros también” relataron los hermanos Castillo Cuevas.

Mientras tanto el presidente de México se empeña en defenderlo y cómo no, si la venganza también es lo suyo. Yo creo se siente identificado con la venganza que está ejerciendo desde el abuso del poder Gertz Manero contra sus parientes políticos porque Obrador aunque diga que no es vengativo, a mi parecer lo es, y todo este odio es también porque también se dice que no quiere que se queden con cosas y terrenos que le pertenecían al hermano, mas la información que tienen en su poder. Es decir es un pleito familiar que por el poder de Gertz Manero, trascendió hasta llevar a la cárcel a quien él elija porque quiere y porque puede acusando a alguien inocente de homicidio.

Esto ya es bien sabido por todos, sin embargo el fiscal ahí sigue, fresco como una lechuga. Una mujer inocente está en la cárcel y una familia destruida tan solo y gracias al poder que tiene este fiscal para descargar su ira y “arreglar” sus asuntos familiares de la manera que a él le plazca .

Fiscal que estaría para vigilar que los procesos penales para que fueran justos, está para hundir a quien le incomoda y de paso comprarse 102 coches de lujo... ¿Porqué no?

De seguir apoyando y manteniendo a su lado el presidente a este tipo de gente ni Dios padre podrá defender a su 4T ni a sus aspiraciones por el 2024.

¡Que haya justicia para todos! Es lo que exigimos como mexicanos. Lo mínimo que merecemos y de paso un consejo y mensaje a Alejandro Gertz Manero de mi parte aunque no me conozca ni le importe lo que yo opine: Se viene Navidad. ¿No sería buen momento de perdonar, de soltar y de liberarse de tanto resentimiento, miedo y odio?

Es cuanto.

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo