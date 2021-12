Gertz Manero gasta más de 109 mdp en un año, acusa la UIF

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el fiscal Alejandro Gertz Manero gastó 109 millones de pesos en un año .

El Universal publica que según la UIF, entre 2013 y 2021, Alejandro Gertz Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar más 109 mdp en la compra de automóviles de lujo o realizar transferencias bancarias internacionales a países como España y Estados Unidos.

Alejandro Gertz Manero también habría obtenido recursos del manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.

La investigación de la UIF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2014 y 2015 se detectó la compra de 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos , en su mayoría eran de la marca Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce.

Entre otros datos de estas compras es que los pagos se realizaron en un 75 por ciento con transferencias bancarias, un veintiún por ciento con cheque normativo, tres por ciento en efectivo y uno por ciento con tarjeta de crédito .

Los movimiento bancarios de Gertz Manero

En esta averiguación de la UIF, también detalla los movimientos bancarios de Gertz Manero, dónde destaca que entre 2013 y 2014, el fiscal realizó varias transferencias internacionales, entre ellas envíos por 4 millones 319 mil 755.60 pesos .

De los cuales, 75 de estos envíos fueron 4 millones 271 mil 454.50 pesos y tuvieron como destinataria a Mercedes Gertz, en Wells Fargo, una institución financiera que opera en todo el mundo, y estos envíos se hacían a los Estados Unidos con el concepto “abonos para gastos”.

De igual manera se tienen otros datos de otras transferencias bancarias, ya que en 2013, Gertz Manero, transfirió a España, 103 mil euros (2 millones 400 mil pesos en el modo de cambio actual) , a cuenta de “Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias S.A de C.V”.

Asimismo en este mismo periodo, Gertz Manero recibió 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America y unos 37 mil 858.95 dólares a la Universidad de las Américas A.C.

La UIF también señala que entre 2013 y 2014 el fiscal recibió pagos electrónicos interbancarios por 38 millones 959 mil 144.81 pesos .

De este dinero 35.1 millones de pesos provenían de Scotia Inverlat Casa de Bolsa a través de 40 movimientos, igualmente en ese periodo se detectó envíos de Gertz Manero, por 9 millones 505 mil 806.95 mdp .

Para el periodo de 2015 y 2021, la UIF detectó una cuenta de cheques por 34 millones 347 mil 182 pesos , en la que se emitieron 5 millones de pesos 506 mil 952 pesos en los que se halló retiros en efectivo por 737 mil 529.50 pesos .

Se sabe que hasta este momento Gertz Manero no ha permitido la difusión de su patrimonio , así como algún conflicto de interés. Esto no significa que las autoridades de la UIF no sepan sus movimientos financieros o conflictos de interés.

Con información de El Universal