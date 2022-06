Así como hay gobernantes que le echan la culpa al pasado, también hay personas que enuncian el pasado para criticar al gobierno actual.

Compartí mi opinión sobre el AIFA con unos amigos que ven al nuevo aeropuerto como una oportunidad para desarrollar un puerto de carga bastante importante y cercano a la capital del país. Dentro de las misma platica, salió la comparación del AIFA con lo que se supone que iba a ser el NAICM.

Me dicen “oye, pero hubiera sido mejor terminar el AICM, sería un mejor aeropuerto. El otro aeropuerto no está bien hecho …” y todo el cuento de los detractores del aeropuerto. Centrándonos el presente, el NAICM no va a ser construido en los próximos 3 años- Y si la tendencia electoral sigue como hasta ahora, no será construido en los próximos 9 años. Hay que centrarse en la realidad y ver que eso ya no se construyo y seguramente no se construirá.

Evaluar también las cosas buenas

Muchas cosas de las que ha hecho el actual gobierno han estado bien, otras no tanto. Habría que evaluar no solo desde los errores sino también desde los aciertos. Va a llegar un momento donde el gobierno de la 4T no le podrá echar la culpa a los neoliberales, pues ya tendrán el tiempo suficiente en el poder como para acabar con todas estas cosas que vienen del pasado.

Sector Salud

También la 4T se tiene que centrar en el presente para poder arreglar las cosas. Es momento de que se pongan a trabajar, y muy duro, en el sector salud. En la atención de la medicina pública y en la administración de medicamentos. Ya van 3 años, que deberían de ser más que suficientes para resolver una gran parte de los problemas del sector salud.

Si funciona, no le muevas

El NAICM estaba lleno de corrupción según lo que nos ha dado entender AMLO. Qué bueno que lo detuvo. El Seguro Popular funcionaba bien, no entiendo porqué lo detuvieron. Las guarderías ayudaban a muchas personas a poder salir a trabajar, tampoco entiendo porqué se quitaron.

La regla básica es: si funciona no le muevas, a menos que vayas a poner algo que funcione mejor y que entregue resultados de inmediato.

También pasa en los Estados: el agua en Nuevo León

El ejemplo está en lo que sucede en Nuevo León. Se hablaba de un Nuevo Nuevo León, en el que se iba a renovar todo y ahorita hay un desastre. Todos se ocuparon de cambiar logos, de crear nuevas secretarias, de proponer un nuevo estadio, pero fueron dejando fuera la parte del agua. ¿Cómo se les fue de las manos?

Dice Samuel García que no es responsabilidad del gobierno del estado ni la luz, ni el agua. ¿Por qué enseñó una gráfica donde le echaba la culpa al gobernador anterior del tema del agua?

La gente de comunicación que le ayuda a Samuel se tiene que poner muy viva con esos detalles pues ese tipo de errores son los que se replican en un lugar donde García se sentía fuerte, las redes sociales.

Si no es culpa del gobernador del estado, la falta de agua en Nuevo León entonces no es culpa de ninguno de los gobernadores anteriores.

No se pueden colgar del pasado para echarle a las situaciones del presente. Tampoco pueden futurearle tanto para que en dos años llegue más agua cuando se necesita ahora.

Imagino que ahora, los que pararon el proyecto Monterrey VI , se deben de estar dando de topes en la cabeza pues tal vez con eso ahora no se estuvieran viviendo los cortes de agua que se tienen ahora. Bueno, eso si estuviera bien administrado.

Qué pena ser el ejemplo del error a nivel nacional. En el Valle de México ya se están preparando por una posible época de lluvias baja y empezarán a racionar el agua antes de que no exista algo que racionar. Sheinbaum vio las barbas de su vecino cortar y puso las suyas a remojar. Bien jugado.