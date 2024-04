En la democracia el pueblo elige al gobierno que quiere que lo represente. En este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la vida pública es cada vez más pública y gracias a ello tenemos más herramientas para decidir cuál es el rumbo que queremos seguir tomando para avanzar como sociedad y como país.

Las elecciones del 2 de junio son unas de las más grandes de la historia por el número de representantes populares que vamos a elegir, por lo tanto, representan la continuidad de la cuarta transformación o un retroceso al pasado y segura estoy que lo que el día de hoy lo que queremos es dar continuidad a un gobierno que sabe escuchar al pueblo y que ha impulsado desde todas las trincheras una revolución de las conciencias pacífica, lo que nos hace un mejor país.

Las y los que nos dimos a la tarea de ver y escuchar el primer debate presidencial del INE, nos dimos cuenta de que la futura presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo se presentó con propuestas y con resultados que ha dado dentro de sus diferentes cargos en el gobierno, los cuales fueron contundentes para que fuera la favorita en las encuestas que se hicieron al término del evento.

Déjenme decirles que me sorprendió Jorge Álvarez Máynez, por su aplomo y contundencia a la hora de su participación ya que es un joven que le auguro un gran futuro dentro de la vida pública, se le miran ganas de querer hacer algo por nuestra gente, por nuestro país y para esos niveles de política necesitamos a jóvenes comprometidos, y que se les abran espacios para darle más aire de frescura a la política mexicana.

La que de plano no me sorprende y por el contrario me da hasta pena, sin nada de gracia, ni conocimiento y que me impactó de manera negativa es Xóchitl Gálvez, ya que increíblemente se deslindó públicamente del PRIAN y los partidos que representa, al decir que es una política sin partidos, ¿acaso ya existe una ruptura interna ante la perdida inminente que venimos observando desde el día cero? Recordemos que son personas que se venden al mejor postor con tal de seguir teniendo acceso a una vida de privilegios y que a muy pocos prianistas les importa la vida de las familias mexicanas.

Definitivamente los debates son para que conozcamos las propuestas y que nos digan a que se van a comprometer en caso de ganar, los pleitos y las descalificaciones sabemos que siempre las hacen los perdedores, tal es el caso de la candidata del PRIAN que sigo en shock por haber dicho que no es del PRIAN, ustedes juzguen toda la sarta de mentiras que dijo y si no vieron el debate, tómense el tiempo de escucharlo mientras realizan sus actividades diarias, es de gran importancia que conozcamos de viva voz, que es lo que traen para ofrecernos y que es lo que tenemos que exigirles a quienes llegaran a la presidencia.

Claudia Sheinbaum tiene un paquete muy grande en sus manos por el legado que inició con el presidente AMLO, heredar un pueblo más politizado eleva las expectativas del pueblo de México y con ello nos impulsa a un camino de bienestar social como nunca habíamos tenido, el camino para avanzar como un país en vías de desarrollo hoy es una realidad y en ese mismo rumbo queremos seguir.

Las y los mexicanos merecemos por fin un gobierno que se preocupa por ofrecernos oportunidades que antes eran para unos cuantos y que se repartían los de arriba, hoy por donde se vea nos damos cuenta de que el bienestar llega a cada familia mexicana necesitada de recursos para avanzar en sus necesidades básicas y eso por supuesto que tenemos que reconocerlo ya que es histórico, entonces, aquí es donde les digo, que sin dudarlo, tenemos que seguir en el camino de la continuidad y apoyar el rumbo que llevamos para que les toque a los que nunca les había tocado, como bien dice nuestro gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño.

Me siento feliz contenta y con muchas ganas de seguir compartiendo las buenas nuevas sobre las nuevas políticas públicas que nos llevan por el camino de la transformación y soy de las convencidas de que Sigamos Haciendo Historia este 2 de junio, pese a las malas vibras de quienes están desesperados para que regrese el viejo régimen corrupto, opresor, represor, clasista, machista y que cada que pueden dan el golpe a quienes defendemos de manera contundente el camino del bienestar general, quedando como viles porros de un régimen que no regresará jamás; que les quede claro que el camino de la transformación es del pueblo y para el pueblo, con el régimen viejo llegaron y con el viejo régimen se van, con sus ideas arcaicas que ya no permitiremos que sigan dañando a las y los que menos tienen, para muestra el caso de muchos por todo México, ustedes pónganles nombres y apellidos sin nombrarlos para que se queden en el basurero de la historia y que les de vergüenza su actuar en contra del pueblo bueno y sabio. Abrazo virtual revolucionario y con aires de continuidad con cambio.

Janny Barrera