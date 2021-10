El Juego del Calamar vs el Juego de la Política mexicana

Todo mundo habla de El Juego del Calamar , así que me dispuse a verla y quiero compartirles mi análisis desde el punto de vista psicológico y social. Véanla por favor para que puedan entender de lo que les cuento.

Por principio de cuentas, la trama y los personajes me remitieron a nuestros personajes en la política y la propia política mexicana .

Existen diferentes juegos para poder sobrevivir , ya sea por alcanzar un objetivo que es llevarse millones de wones o simplemente por la mera adrenalina que produce la sensación de poder y de ganar.

Muchos de nuestros personajes políticos a veces sólo se aferran al poder por la mera sensación de ganar, de pasar por encima de otros, de sentir que tienen el control; más allá de lo redituable que pueda ser. Otros solamente se enfocan en el dinero sin importar lo que haya que hacer para conseguirlo, pero al final siempre quedándose solos.

Concursantes El Juego del Calamar revelan la realidad y condición humana

Como en El Juego del Calamar , en la política hay rangos: Está el líder o el que creen los demás que es el líder. Pero arriba de él hay alguien que lo manipula y controla haciéndolo sentir muy poca cosa. Abajo del líder están los que se creen importantes pero sólo son manejados por el líder y más abajo de ellos los que asumen que sólo están para servir y no podrán aspirar a nada más allá.

Los c oncursantes de El Juego del Calamar revelan la realidad y condición humana : El que estudio la carrera en una Universidad muy cara pero que no le da la certeza de ser próspero y exitoso, que intenta ver por los demás pero le gana la ambición. Y el que no obtuvo estudios de ninguna índole, con un ¡uy pobre auto concepto de sí mismo! pero que es muy inteligente sin que lo sepa.

Y es que, el éxito en las personas no sólo se da a través de la inteligencia, sino de la bondad y humanidad. Esa combinación hace que el jugador que creía no ser importante se vuelve el más fuerte y se gana el respeto de los demás, algo que a nuestros políticos les hace falta entender y aprender. No puede estar separada la bondad y compasión hacia el otro del éxito. Pero parece que prefieren dejar a un lado lo primero, para enfocarse en lo segundo.

No sólo es la fuerza física lo que hace que se gane en los juegos

Sino la experiencia y la sabiduría que dan los años, un claro ejemplo de lo importante que es valorar a las personas mayores, escucharlas y aprender de lo que tienen que decir.

El trabajo en equipo es fundamental en la serie, pero parece que nuestros políticos no han aprendido eso. Se dicen ser unidos y trabajar en equipo pero al final cada quien ve por sí mismo aunque a veces les toque jugar con sus propios talentos por el bien de todos pero para que ellos sobrevivan.

En El Juego del Calamar las mujeres son fundamentales aún cuando se les intenta minimizar por ser del “sexo débil”. En México se ha tratado de construir una fuerza femenina dentro de la política para demostrar que sin ella no hay equilibrio de fuerzas. El camino por andar es muy largo aún.

¿El objetivo es el dinero?

En El Juego del Calamar como en el juego de la política, el objetivo es el dinero , pero algunos otros encuentran otros objetivos como lo es formar alianzas, darle la mano a otros, sobrevivir.

Los que son compasivos con los demás y encuentran humanidad por el otro son los que van avanzando en el juego. El resto, se queda.

No solamente es una serie llena de sangre y de odio como algunos señalan, describe perfectamente la psicología de las personas y cómo reaccionan ante las adversidades, pero también describe como ante una situación de poder pueden perder toda compasión y humanidad con tal de ganar... con tal de obtener .

¿Cuántos políticos tenemos así?

Y al final de cuentas si ganan, y si obtienen, siguen sintiendo que sus vidas son igual de miserables que antes. Siempre me he preguntado: Estos políticos que llegan al poder, ¿en realidad son felices ? …En fin, me está encantando, pero no he terminado de ver la serie. Si quieren mi análisis de la segunda y última parte de la misma compartan mucho esta columna.

Claudia Santillana Rivera I Twitter: @panaclo