“¿Quieren ruido o silencio?” Chabelo

El que bromeábamos de ser inmortal dejo nuestro plano para irse a un lugar más trascendente. El querido Chabelo de muchos, no tan querido de otros. Dicen que Chespirito era el representante de la televisión mexicana, pero yo pienso que no lo es así.

Los programas matutinos grabaron la infancia de todos los niños que veíamos la televisión los domingos en las mañanas. Despertar antes de la 7 am para ver En Familia con Chabelo después de eso ver Odisea Burbujas o el Tesoro del Saber. Para los que somos más grandes nos tocaba ver a Cachirulo y sus cuentos.

¿Qué tan culturales eran esos programas? Sabemos que el de Chabelo era puro entretenimiento y un comercial extendido. Los juegos eran divertidos y ver a los papas y a los hijos jugando era entretenido. Odisea Burbujas, a pesar de ser super alucinado, hablaba sobre la ecología, limpieza y tirar la basura en su lugar. El Tesoro del Saber, según recuerdo, era sobre historia y temas que veíamos en la escuela hechos de una manera divertida.

El programa que era una chulada y siempre me gusto fue el de Cachirulo, desconozco su nombre, pero era como un cuentacuentos de cuentos clásicos. Recuerdo mucho que ahí supe sobre Scheherezade y los cuentos de las mil y una noches. Esto fomentó mi gusto por la lectura años después, además de las obras del compositor ruso Rimski-Kórsakov.

Los programas infantiles ahora son algo diferentes, hasta Plaza Sésamo. Ayer veía con mi hijo pequeño un capítulo en streaming donde el tema eran los colores de la piel. Desde café hasta rosa y como combinar pinturas para llegar a los diferentes tonos. Otros son de las preferencias sexuales y como cada uno debe de determinar lo que es y cosas así. No sé si esto corresponda a temas infantiles o si los padres de ahora estemos preparados para explicar de que se trata. Lo que si es que son programas que no pueden ver los niños solos porque hay que explicarles que significan. Con Cachirulo solo veías el cuento y ya.

Gracias al streaming vemos poca televisión en vivo. Lo único que veo en vivo son los eventos deportivos futbol, F1, UFC, MLB, NFL entre varios. No sé cuál es la programación que se tenga en vivo por las mañanas de los fines de semana, pero sé que no es tan cultural como lo que veíamos antes, ojalá eso volviera.

Si, sé que venimos de la época de las caricaturas misóginas y racistas, de las canciones de Cri Cri que muchas tienen un tinte clasista. Ok, mi generación, la de mis padres y la de mis abuelos vivían en un mundo así, pero también había una mezcla cultural de temas que nos enseñaban de historia, música y cultura.

Ahora me resulta complicado encontrar programación audiovisual que no me ayude a que mis hijos, sobre todo el más pequeño, pueda conocer de temas y otras culturas. Sería bueno que las televisoras nacionales retomaran esos temas y buscaran acercar a la familia al mismo tiempo que aprenden sobre temas interesantes. Y no, no estoy diciendo que hagan que la gente se siente 3 horas frente al televisor, pero sí que cuando estén ahí puedan encontrar temas de calidad . ¿Le costará mucho a Televisa, TV Azteca o Imagen hacer eso? Se que a Multimedios sí, pero eso es otro tema.

Mientras eso sucede, en la mañana del domingo pasaron un programa de Chabelo, lo vi con mi hijo de tres años y le gusto, que pena que será el último que vea de esa manera.