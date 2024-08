“¿Piedra, papel o tijeras?” JUEGO DE MANOS

“Juego de manos es de villanos.” DICHO

“My hands are tied My body bruised She's got me with Nothing to win and nothing left to lose” U2

Piedra, papel o tijeras. Algo así resultaría el “juego” de decidir sobre dónde vivir durante el sexenio —su sexenio— que está por iniciar.

La casa encuestadora MetricsMx, hoy por hoy la más precisa en el mercado electoral mexicano y cuyos resultados de encuestas diversas publica SDPnoticias, lleva a cabo un tracking al que le llama ClaudiaMetrics. A través de este ejercicio se le pregunta a la población sobre diversos asuntos relativos a la futura presidenta Sheinbaum. Hoy se inaugura la publicación de nuevos temas, entre ellos el inquirir lo relativo a dónde opina la gente deberá vivir Claudia a partir del 1 de octubre.

El fraseo específico de la pregunta sobre la que hoy reflexiono en esta columna es: “Cuando Claudia Sheinbaum asuma como presidenta de México, en su opinión, ¿ella deberá vivir en…?”

Las respuestas de los encuestados a esta interrogante son interesantes por lo poco definidos. 28.6% opina que debería vivir en Palacio Nacional (donde ha residido AMLO los últimos seis años). Casi con el mismo porcentaje (24.8%), la gente opina que lo mejor sería que viviera en su casa particular (independientemente de que los encuestados sepan o no que se trata de un departamento rentado en la alcaldía Tlalpan). Otro cuarto de la gente cree que la presidenta debiera volver a ocupar alguna de las zonas de Los Pinos como morada habitual (21.7%). El último cuarto de los que respondieron se reparte entre quienes preferirían que a Claudia se le asignara otra vivienda, los que opinan es irrelevante dónde viva y quienes de plano no se saben decidir. No deja de ser interesante pensar ¿cuál sería esa otra vivienda asignada? Bartlett podría donar una de sus 26 mansiones, o Rocío Nahle —para callar bocas— cederle la residencia que se mandó construir en Boca del Río o, bien —sería lo más conveniente—, ya entrados en gastos, que Arturo Zaldívar le done su nada humilde casita en Bosques de las Lomas…

Ponlo importante: por lo visto, después de todo, que el presidente de la República viva en Palacio Nacional no le convence más que a algo así como a un 25% de los mexicanos... Y es que, lo que sea de cada quien, vivir en un palacio —así sea en un espacio específico llamado ‘departamento anexo’— no ha podido vendérsele a la gente como algo muy austero que digamos…

Claudia está en aprietos, pues optar por Los Pinos, además de contradecir a Andrés Manuel, mandaría una mala señal hacia sus huestes. ¿Vivir donde lo hicieron los “neoliberales”, empezando por el más neoliberal de todos… Lázaro Cárdenas?

¡Qué difícil ser chairo! Verán ustedes, quien mandó edificar la mansión / residencia / complejo de Molino del Rey no fue Salinas de Gortari sino Cárdenas del Río. Ahora dicen que fue como medida de austeridad, para no vivir en un castillo… el Castillo de Chapultepec. Pero la verdad es que fue en honor —y para darle gusto— a su esposa, doña Amalia Solórzano, pues a ella y a él Los Pinos les recodaba el paraje donde se ubicaba la finca de Tacámbaro, Michoacán, en la que se conocieron…

Quizá, en una moderna forma de “¿Quo Vadis Domine?”, Claudia deba formularle a Jesús la pregunta de hacia dónde ir, dirigirse, emigrar… Por supuesto no me refiero ni a Dios ni a Jesús Ramírez, sino al futuro ‘primer damo’ del país, su esposo Jesús María Tarriba.

¿Será que él, dado que trabaja en el Banco de México, se decantará por Palacio? No sé si eso sea vivir cerca del ‘pueblo bueno’; de lo que sí estoy segura es que significará vivir como rey. Y ella, su ahora esposa, como reina… una que pregona austeridad.

¡Menudo lío! Que los votantes de la 4t se lo hallan pasado al macuspano, no es sinónimo de que se lo soportarán a Claudia. Con algo más: el absurdo de que el próximo 8-M, siendo mujer presidenta, rodeen de vallas Palacio Nacional…

Ahora que, si se decantan por su domicilio particular, ¿vivirían en el depto. de ella o en el de Tarriba? Que conste, es pregunta.

Igual que aquello de ¿Quo Vadis?, decida lo que decida, significará un costo para Claudia (bueno, también para nosotros los contribuyentes).

Mas, antes de que Sheinbaum y marido decidan dónde vivir, deberían ver completita la peli “Quo Vadis?”.

Se ubica en la antigua Roma, evocando a San Pedro —discípulo y pilar de la iglesia de Cristo—. Aquel, llegando a la ciudad eterna, se encuentra a Jesús y le pregunta: ¿a dónde vas señor?…

¿La primera mujer presidenta de México le preguntará lo mismo a López Obrador? ¿O ya lo sabe?

Revelación: Pedro, por seguir a su maestro, fue crucificado de cabeza cuando llegó a Roma. Aunque, eso sí, fue la “piedra” sobre la cual Jesucristo fundó su iglesia.

Claudia, ¿a dónde vas? ¿Casa, mansión o palacio?

Giro de la Perinola

En serio, ¿quién odia tanto a la ex jefa de gobierno de la capital? Yo entiendo que ella, siendo doctora y a quien encima se le denomina ‘científica’, no tuviera tiempo de ver la telenovela “Dos mujeres y un camino” (que a mí se esculquen; ¡yo tampoco la vi!), pero ¡que entonces se informe!

Aquí le va la trama del culebrón: un trailero, que es un reverendo HDP con las mujeres, y que además va por la vida haciéndose la víctima, tiene esposa y amante (a esta él le dobla la edad), y a las dos las traiciona a pesar de que a ambas les jura amor eterno… Pero ayer a Sheinbaum se le ocurrió decir que ella y Rocío Nahle son como las mujeres de esa telenovela…

La pregunta obligada: ¿cuál de las dos es la vieja fea y corriente y cuál la fulana hermosa pero tonta? Sobre la identidad del reverendo “sabrón”, que solo sabe hacerse la víctima, no tenemos la menor duda. Ya sabemos quién es.