Aquí las nuevas preguntas del tracking diario ClaudiaMetrics , elaborado por la casa encuestadora MetricsMx. Se difundirá a partir del próximo lunes en SDPNoticias y en el noticiero de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en El Heraldo Radio.

Primera pregunta

Cincuenta días después de que Claudia Sheinbaum asuma como presidenta de México, tendrá lugar la cumbre internacional de los jefes de gobierno de las naciones más importantes del mundo. ¿Cree usted que la presidenta Sheinbaum debe asistir a dicha reunión?

Sí

No

Da lo mismo

No sé

Segunda pregunta

Cuando Claudia Sheinbaum asuma como presidenta de México, en su opinión, ¿ella deberá vivir en…?

Palacio Nacional

Los Pinos

Su vivienda particular

Otra vivienda que se le asigne

No es importante dónde viva

No sé

Tercera pregunta

El 1 de octubre Claudia Sheinbaum asumirá como presidenta de México. ¿Quién considera usted debe de entregarle la banda presidencial?

Ifigenia Martínez , figura histórica de la vida democrática en México

, figura histórica de la vida democrática en México Ricardo Monreal , líder político de Morena en la Cámara de Diputados

, líder político de Morena en la Cámara de Diputados Otra persona

Da igual

No sé

Cambiamos las preguntas originales porque una, de plano, dejó de tener sentido: la de cómo prefiere la gente que Claudia Sheinbaum se comunique durante su gobierno. Los resultados del primer ClaudiaMetrics fueron clarísimos. Desde el primer dato, alrededor del 50% opinó que Claudia debe continuar con las mañaneras, el modelo de comunicación, único en el mundo, del presidente López Obrador.

Ayer, en su jueves de gabinete, Sheinbaum dio a conocer una encuesta acerca de si debe tener mañaneras o no. La respuesta de la mayoría fue que sí.

Aunque no son mediciones comparables, ya que las preguntas son distintas, el resultado de la encuesta de Sheinbaum coincide en lo esencial con ClaudiaMetrics. El hecho es que habrá mañaneras. Entonces, y cambiaremos el ClaudiaMetrics a partir del próximo lunes.

Las otras dos preguntas del tracking también las cambiaremos. En una más del 70% de la gente opina a favor del gabinete de la presidenta Sheinbaum. En la otra, más del 70% aprueba la forma en que ella se ha coordinado con el presidente López Obrador para conducir la transición.

Números tan altos no se discuten: la gente aprueba a Andrés Manuel y a Claudia.

El lunes las preguntas serán otras. Una, en mi opinión de la mayor importancia, si la presidenta Sheinbaum debe diferenciarse en política internacional de AMLO, o no. Esto Claudia deberá decidirlo antes de sus primeros 50 días en la presidencia, ya que la reunión de los países más grandes del mundo, el G30 se celebrará en Río de Janeiro, Brasil el 18 y 19 de noviembre de este año. AMLO no asistió a ninguna cumbre. ¿Claudia deberá hacerlo o no? La sociedad mexicana opinará en ClaudiaMetrics .

Esta mañana terminé mi colaboración en El Heraldo Radio con una nota metodológica acerca de lo que hará MetricsMx este fin de semana para el nuevo ClaudiaMetrics:

Como en el arranque de todo tracking, aplicaremos una encuesta completa como punto de partida, que debe ser de la misma cantidad de casos que las observaciones que cubrirá el periodo reportado en el tracking. Para este ejercicio levantamos 150 casos diarios para tener un estudio de 1,050 casos por semana. De este tamaño es la encuesta inicial que estaremos aplicando el fin de semana, y tendrá la misma representatividad nacional que los 150 casos diarios del ClaudiaMetrics.