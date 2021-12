Carta a Lorenzo Córdova. Consulta por celular

(El abogado y activista democrático regiomontano Javier Livas envió esta carta a SDPNoticias para proponer a Lorenzo Córdova aprovechar la actual crisis del INE por la consulta de revocación de mandato y realizar algo verdaderamente revolucionario y trascendente: una votación mayoritariamente electrónica. Enseguida su carta al consejero presidente).

LORENZO CORDOVA

PRESIDENTE DEL INE

PRESENTE.-

c/c SDP NOTICIAS, Federico Arreola

Estimado Lorenzo:

Trabajé como pocos en que México tuviera autoridades electorales independientes, como lo es ahora el INE.

Me toca de nuevo tratar de aportar algo. Me di cuenta que el INE rechazó seguir con el proceso de revocación de mandato, por falta de presupuesto. Ese mismo día apareció la noticia de que los partidos políticos recibirían más de 5,000 millones de presupuesto para el año 2022. Algo no encaja bien.

Considero que el INE debe brillar en la defensa de la ciudadanía. Si no hay presupuesto para llevar a cabo la consulta, puede haber otras maneras de realizarla que no sean tan costosas. Creo que de momento, y en forma precipitada, has desperdiciado la oportunidad de hacerle un gran servicio a México. Si no hay presupuesto suficiente, hay que pensar en formas más creativas de lograr cumplir con el mandato constitucional. Como dijo en Twitter Ivan Escalante, servidor público de la Secretaría de Seguridad: no se vale decir que “no hay presupuesto”, sobre todo sin considerar todas las opciones disponibles.

El caso se ha turnado o se turnará a la Suprema Corte. Deben las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel saber: con un poco de ayuda del INE, los ciudadanos podemos organizar la consulta en nuestros celulares. Ya una consejera, Carla Humphrey, declaró que un proceso por computadora es una solución viable para esta consulta. Lo único que necesitamos es romper el molde y hacerla a través de medios electrónicos. No necesitamos docenas de miles de casillas. Traemos una casilla en la mano, con nuestros teléfonos inteligentes. Yo tengo un software cuyo uso ofrezco. Parece mandado hacer para ese preciso efecto, pero pudiera haber otras herramientas similares. Si bien es cierto que no todos los mexicanos tienen acceso a un teléfono celular para votar, podríamos a un costo bajísimo facilitar el acceso a las votaciones a través de kioscos, o en último caso establecer un número complementario de casillas en las localidades de menores recursos, sea en el campo o en las ciudades.

Con una parte ínfima, menor a un peso de cada cien otorgado a los partidos como regalo del pueblo, podríamos sacar adelante la consulta electrónica y dar un paso gigantesco en la organización de futuras elecciones a través de teléfonos y computadoras. Nos ahorraríamos miles de millones de pesos al año y tendríamos un proceso mucho más transparente y eficiente que el actual. Por ejemplo, la votación puede estar abierta durante diez días, y los resultados podrían estar mostrándose en tiempo real. Eso sí que despertaría la participación ciudadana.

Creo en que solo está vencido el que ha dejado de luchar. Yo quiero luchar por esto, y tú Lorenzo, tienes la confianza del pueblo para encabezar este esfuerzo; no la pierdas. El mejor representante del pueblo es sin duda el INE, más que el Congreso o el Presidente. No se vale que dejes de pasar una gran oportunidad sin siquiera investigar esta posibilidad a fondo. Solo se requiere saber, querer y poder.

Estoy a tus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente, Javier A. Livas C.

Diciembre 20 de 2021

San Pedro