Claudia Sheinbaum, presidenta de México:

Suena raro escribirlo así, pero como mujer me honra mucho que esto esté pasando en mi país. Es la primera vez que vivo algo así y sin duda esto es histórico. Las mujeres hemos tenido que abrirnos paso entre los hombres de una manera muy difícil y compleja.

He seguido de cerca los nombramientos de su nuevo gabinete.

Me gusta que abarca y le da empoderamiento a rubros como el de la ciencia por ejemplo.

Ya están conformadas varias secretarías como la de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, etc. Dentro de estos nombramientos hay 6 mujeres y 6 hombres, por lo que la paridad de género es un hecho y me alegra que lo hayas decidido así.

Falta el nombramiento (hasta el momento que escribo esto desconocido) del secretario de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Educación Pública y de Turismo... Secretarías sin duda muy importantes.

Presidenta: Con asombro veo que no existe una sola secretaría o instancia que trate el tema de la salud mental.

En México el índice de personas que se suicidan es altísimo y ya no se diga de los adolescentes. Hay un cúmulo de emociones destrozadas en los jóvenes a raíz de post-pandemia.

Como psicóloga que soy y que he colaborado en diferentes escuelas, puedo asegurarle que hay mucha niñez y muchos adolescentes sumergidos en depresión, ansiedad, adicciones, confusión de identidad y un sinnúmero de trastornos.

No se diga las violencias intrafamiliares que se desataron a raíz de la pandemia también.

Pero no son atendidos adecuadamente las emociones de las personas, pareciera que en eso no hay intención en concentrarse ni enfocarse ni mucho menos invertir.

Lo mismo pasa con los adultos y adultos mayores. Transitan por pérdida por interés por la vida, ansiedad, insomnio, neurosis, trastornos alimenticios, etc.

Ojalá, presidenta, considere para su gabinete incluir especialistas en la salud mental. Urge de su atención.

Porque no solamente brindando recursos económicos es como se le ayuda a las personas.

Se necesita con urgencia crearles espacios donde puedan sentirse escuchados, validados y amados. Y con una buena red de apoyo emocional. Entonces sabrán darle mejor uso a los apoyos económicos que se estás dispuesta a brindarle a la gente.

Quizá me lea, quizá no. Me imagino que de pronto se encuentre con mi columna y pueda yo llevarle a la reflexión para que entre todas las secretarías que ya ha nombrado y las que hoy te faltan por nombrar, considere darle un lugar importante al área de salud mental.

Un país no puede avanzar si no se encuentra equilibrado no solamente física ni económicamente, sino también mentalmente.

Todos, hasta usted y yo, necesitamos de atendernos nuestra salud mental. Es tan importante como ir al doctor a revisarnos cuando algo nos duele o nos sentimos mal.

Tengo fe y esperanza que repares en ello.

Si a usted le va bien, nos va bien a todos. Y ese es mi mayor deseo.

Es cuanto.