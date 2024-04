Contrario a lo que dicen algunos aplaudidores y paleros en redes sociales, la aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, no ganó decisivamente el debate contra el ultraderechista del PRIANRD Santiago Taboada.

Aunque no fue la peor presentación posible, me parece que en algunos casos Brugada se mostró dubitativa ante la mitomanía del panista, quién no dudó en presentar montajes como el tema del “agua contaminada” en algunos edificios de la Ciudad de México para golpear el trabajo de Morena en la capital del país.

Ante la catástrofe de la candidatura de Xóchitl Gálvez, ya en caída libre, los “señoros” a cargo del PRIANRD están transfiriendo todos los recursos a una contienda que creen que pueden ganar en la capital del país, lo cual, según ellos, mataría dos pájaros de un tiro: les daría puerta de entrada para saquear la capital de todos los mexicanos y para “guanajuatizar” a los habitantes de la ciudad que tanto odian, convirtiendo al ex DF en una “zona de guerra”, de cuya existencia culparían, sin dudarlo y con todos los medios corporativos en la bolsa, al gobierno federal encabezado por Sheinbaum.

Morena CDMX, su área de comunicación social y sus dizque “influencers” deben seriamente armar un plan para cambiar y contrarrestar la narrativa del “Taboada ganador”. Las herramientas están a la mano y es muestra de la que hasta ahora ha sido su ineficacia en comunicación que no hayan hecho otra cosa más que lamentarse.

Hay que recordar al votante que Taboada es miembro del cártel inmobiliario.

Hay que recordarle al votante que el PRIAN es capaz de todo, hasta de contaminar tinacos y cisternas.

Hay que recordarle al votante que el PRIAN está involucrado en trata de mujeres.

Hay que recordarle al votante lo que Taboada y sus amigos opinan de las mujeres en sus chats privados, de su misoginia.

Hay que recodarle al votante que la mayoría de los amigos y socios de Taboada del cártel inmobiliario están en la cárcel, o prófugos y que esta candidatura es un intento desesperado por lograr la impunidad.

Hay que bombardear todos los días de imágenes de las masacres que ocurren todos los días en Guanajuato y el resto de los estados “gobernados” por el narcoPAN, para que estén enterados de lo que podría esperarles.”Politics is a game of fear”, diría el político norteamericano Ralph Nader. Advertidos están.

Hay que dejar de lloriquear y ponerse a trabajar.