“Es fácil hablar de paz cuando los muertos no los pone tu familia.” DECÍA UNA CARTULINA EN ALGUNA MANIFESTACIÓN

“No se puede callar lo que se siente.” DOSTOYEVSKI

“Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes.” TRUMAN CAPOTE

Dejemos las cosas claras: ni lo de Teuchitlán es para golpear a AMLO ni las madres buscadoras son las enemigas. Víctimas de la violencia y del abandono, ahora quieren convertirlas en victimarias.

Las autoridades eso pretenden; invisibilizar la tragedia, modificar los hechos, negar la realidad. Y quien se preste a esto es un/una miserable.

Igual de miserable que Gerardo Fernández Noroña quien sostiene: “hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”. México no se merece a este hombre, a semejante vileza y porquería de ser humano.

Mentiroso por naturaleza; desde el inicio comienza con las falsedades. Corrijámoslo: se trata de 400 zapatos, 200 pares. Hay que ser miserable para lanzar en redes sociales una campaña para aterrar a las madres buscadoras. ¡Miren que soltar a bocajarro que eso no se trata de un campo de muerte! Si este señor no fuera el presidente del Senado, lo ignoraríamos como a todos los mentecatos de la 4t.

O sostener que no se trataban de campos de entrenamiento y exterminio… como lo hizo el —ese sí— pasquín inmundo en que se ha convertido desde hace un tiempo “La Jornada”. Los zapatos, la ropa y las pertenencias no se dejaron por descuido; la cremación ilegal, clandestina y brutal de personas que habían sido asesinadas no tiene otra definición más que esa.

Pero en todo caso, le llamen como le llamen, solo conseguirán generar un enojo sordo y callado, que luego estallará. Ya no es suficiente, ya no basta, ya no satisface y adormece las neuronas que la presidnetA haga a Andrés Manuel López Obrador la víctima estelar de la desgracia nacional por la que atravesamos. No será suficiente tampoco que salga el exmandatario de su escondite a intentar salvar a la presente administración de este golpe brutal que la propia 4t se ha asestado.

Punto de quiebre para el ‘segundo piso’. Ante la campaña del gobierno encaminada a encubrir lo que en realidad son masacres y asesinatos masivos, se está avivando el cuestionamiento sobre cuál es la razón por la que Alejandro Gertz Manero y Claudia Sheinbaum primero trataran de culpar al gobierno local de falta de vigilancia del predio, para ahora decir que ahí no hay pruebas de que pasara nada y al mismo tiempo NO permitir que el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” esté en el procesamiento del Rancho Izaguirre. ¡¡¡Si al menos este régimen fuera consistente y coherente con sus pretextos!!! Demasiado pedir.

Ese es el problema de la mentira; decir una hace que luego tengas que inventar otra más grande para cubrir la primera, y luego otra y otra y otra.

Dado que a este gobierno poco o nada le importan las vidas ahí cercenadas y tampoco le interesa el dolor de los familiares de las víctimas, valga recordarles que cuando en el sexenio de Peña Nieto trató de minimizarse lo que sucedió en Ayotzinapa, ello sirvió para que el problema escalara. Claro, en ese entonces estaba AMLO haciendo su agosto explotando dicha tragedia para favorecer sus aspiraciones políticas. Cuidado, no vaya a ser que ahora él y Morena utilicen a Teuchitlán para favorecer a López Beltrán.

Por lo pronto, sin ninguna investigación de por medio, las autoridades de la Cuarta Transformación dicen muy ufanas que ahí, en ese rancho, no pasó nada. Eso sí, después de haber permitido que la escena de los crímenes se contaminara al no haber estado resguardada desde el primer momento del hallazgo reportado por el referido colectivo de madres buscadoras.

Hay que ser miserable, para lanzar en redes sociales una campaña para aterrar a las madres buscadoras y depreciar la labor de encontrar a cientos de víctimas, mientras que Fiscalía, Guardia Nacional, Sedena, Presidencia no hacen nada de relevancia. Mientras más insistan en su campaña de represión y negación, mientras más quieran silenciar a madres, víctimas, a los hechos mismos, más vulnerable se convertirá la 4t.

Podrán negar la existencia de restos humanos, de hornos, de impensables formas de adiestramiento del narco, pero vale la pena que recuerden lo que ocurrió cuando negaron la existencia de cocinas de fentanilo en territorio de México: se les revirtió con documentos, reportajes y hechos.

Ya no hay “otros datos” para ocultar la violencia, los muertos, los desaparecidos. De continuar negando la realidad, temprano que tarde habrá indignación nacional.

A las madres buscadoras, a doña Ceci Flores, a todos quienes han sufrido el asesinato, la desaparición de un ser querido, les debemos respeto. Si no se tiene la manera de ayudarles, al menos guarden silencio y no entorpezcan el trabajo que estas realizan. Ponerlas en duda desde la palestra del gobierno es de gente vil. Somos millones quienes anhelamos un país donde se persiga a los asesinos, no a quienes encuentran los cuerpos.

Giro de la Perinola

(1) Ni en estos momentos de dolor inconmensurable pueden dejar de señalar a Felipe Calderón, aseverando que fue en su sexenio cuando se daban estas prácticas masivas de exterminio. ¿Alguien puede entender de una buena vez que durante los últimos seis años el que gobernó la República fue López Obrador?

(2) A pregunta expresa, Sheinbaum dijo que contestaría el lunes al respecto de un presunto hackeo de su celular, como lo sostiene el NYT. ¿Por qué esperar hasta el lunes? ¿Será que necesita tiempo para construir una nueva mentira?

(3) ¿Quién de su equipo le sugiere a Sheinbaum ponerse a bailar alegremente con unas jovencitas al mismo tiempo que el horror sigue convulsionando al país. ¿No les bastó con el ridículo del domingo de la semana pasada en El Zócalo?