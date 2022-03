¡Borregos! Llaman desde Palacio Nacional a Parlamentarios europeos. ¿Faltó puercos, cochinos y “machuchones”?

El jueves 10 de marzo del 2024 quedará para la historia diplomática de nuestro país… Algunos llaman a este día como vergüenza nacional, otros aplauden la forma fuerte de confrontar a una política injerencista y opaca, emitida desde un continente que a conveniencia maneja la información, todo comenzó cuando…

El Parlamento Europeo exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos que desarrollan sus actividades en el territorio nacional, así como garantizar su protección y la creación de un entorno seguro y con fuertes declaraciones aseguraban:

“México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra (...) La situación de violencia en México se recrudeció desde las últimas elecciones federales en 2018, cuando AMLO se convirtió en presidente de la República y la Cuarta Transformación comenzó a gobernar”.

Muy revelador el tono y las formas en que parlamentos extranjeros, en este caso el Europeo, pronuncien hasta ahora su “creciente preocupación” sobre la violencia que desde su miope visión se vive solo en México, más sorprendente es darnos cuenta que nunca antes no lo hicieran, sobre todo cuando los gobiernos anteriores al actual pusieron en bandeja de plata los recursos, naturales y energéticos donde multinacionales de los países que representan engordaron a más no poder sus carteras. ¿Será este el encono que hoy muestran sin recato alguno?

Ante los hechos y palabras emitidas desde el Parlamento Europeo, donde incluso la embajadora de Ucrania en México exigió ante los diputados europeos, que Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_ rompa toda relación con Rusia. ¿Acaso son ellos sus jefes? ¡Hágame usted el favor!

Ante esta situación no queda más que acudir a la memoria electrónica y presentar las “recomendaciones” que alguna vez la Unión Europea y Canadá pretendía imponer a la Secretaría de Energía mexicana a cargo de Rocío Nahle García, cuando alegaban en referencia al “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico nacional con motivo de del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) el cual fue emitido el día 29 de abril del año 2020 por el Centro Nacional de Control de Energía.

La Unión Europea en voz de su delegación México reclamaba:

“Esta decisión sobrevenida del CENACE de suspender con plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energía renovable y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas en operación amenaza desincentivar la inversión privada incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas (por eso recomienda que) las medidas que adopte el CENACE, a propósito de las centrales eólicas y fotovoltaicas en operación, estén basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad del SEN…” Unión europea delegación México

Por su parte Canadá, no se quedó atrás:

“Dicho acuerdo establece diversas acciones y estrategias de control operativo, las cuales ponen en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía renovable de empresas canadienses en México (...) Este acuerdo se une al resto de medidas, cambios de leyes y políticas que atentan contra la inversión de energía renovable en el país (...) Empresas como ATCO, Canadian Sola, Cubico, Sustainable Investments y Northland Power, han confiado en México como un país para sus inversiones, sin embargo las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo, inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de 1000 empleos…”

Al buen entendedor pocas palabras… ¿Recomendaciones o amenazas veladas cubiertas con el moño de la diplomacia?

Este jueves, la respuesta del Gobierno de México no se hizo esperar, solamente que no creemos que fuera la ansiada por el parlamento europeo a los que tacha sin miramientos ni palabras dulces de ¡BORREGOS!, literalmente…

Lamenta que “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”.

Para muchos, quienes son detractores de oficio de todo lo que sale de Presidencia de la República, fue una ofensa a los extranjeros injerencistas la respuesta fuerte y contundente que salió de Palacio Nacional… pero no está del todo errado quien escribió el comunicado al decir:

“Lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto (recordando a viva voz), México, ya no es una colonia de nadie, México es un país libre, independiente y soberano”.

Además, y por si fuera poco, añadieron las palabras que a diario repite nuestro presidente: “En México no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

También agregaron lo sabido por la gran mayoría de mexicanos: “Desde el Estado NO se violan los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”. ¡Ouch!

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”.

Para algunos quizá aún no es del todo clara la intencionalidad política y mediática de este inusual comunicado. Sin embargo, creer que en la redacción del mismo no se pensó a profundidad o que es un acto irracional “escrito al calor del enojo, o con las tripas”, como aseguraron algunos, es no entender la estrategia que nos ha ido presentando día a día desde la presidencia para incidir en la opinión pública.

A los mexicanos tampoco se nos borró de la memoria como la inquisición injerencista, denominada Parlamento Europeo, censuró garrafalmente al periodista Julián Assange y de igual manera maniató en Europa a los medios informativos Sputnik y Actualidad RT, solo por mencionar algunos.

La historia nos muestra, como en varios momentos de la Historia de nuestro país, México, hemos tenido que padecer de dos calamidades: la de las continuas agresiones de las potencias extranjeras y la de mexicanos traidores, los cuales colaboran descaradamente con el extranjero para adueñarse de riquezas y poder.

Esos mismos traidores ¿hoy quieren imponer criterios coloniales en nuestro país?

Gobiernos anteriores pasaron años disculpándose por todo, rogando por ayuda, aun cuando esto representó endeudar por generaciones a nuestro México, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero no se olvida cuando los gobiernos neoliberales garrote en mano callaban a los opositores; cuando Calderón y sus antecesores dictaban línea o removían comunicadores y cerraban trabajos...

La voz en Twitter resonó esta noche y madrugada: “Ningún extranjero va a censurar al presidente @lopezobrador_ y al pueblo de México”.

La respuesta del Gobierno de México es fuerte, sí, porque la resolución del Parlamento Europeo es verdaderamente indigna: ¿Pretenden dar órdenes como si fuéramos una más de sus colonias?

¿Censuran a todos los medios rusos, pero días después vamos a mandar carta a México diciendo cuánto les preocupa que no se respete la libertad de expresión y de prensa?

Nombres sobran de los delicados que rasgando vestiduras y se haciendo jirones la piel, aúllan: ¡Qué vergüenza!

¿Tan pronto olvidaron la persecución contra periodistas en tiempos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y EPN provenía del poder, del Estado?

¿Dónde dejan la injerencia, el intervencionismo, la presión a nuestro país, la violación a la autodeterminación de los pueblos?

Para cerrar nota recalquemos las palabras emitidas, que ojalá ubiquen en su justa dimensión a quienes van dirigidas.

“Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”

Divagante en Twitter: @deliha25