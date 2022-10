Tengo la idea o la imagen en mi mente de que Beatriz Paredes es una mujer honesta, buena, y con muchísima experiencia en la política.

Pero todo eso que pienso de ella se viene abajo de golpe, cuando me entero que el día de ayer decidió destaparse para contender por la Presidencia de la República para el 2024 por el PRI .

Es que, por supuesto que México necesita a una mujer presidenta. La necesita y la merece. Pero me da muchísima desconfianza que una mujer quiera hacerlo desde un partido por demás enlodado, donde ya se ha visto que el único afán de su líder ha sido enriquecerse de la gente y de las arcas de su partido. Y aún así, ante el enojo de muchos miembros de la bancada por su presencia como dirigente, el señor Alejandro Moreno se aferra con uñas y dientes para que nadie lo mueva de ahí.

Creo que Beatriz Paredes hubiera tenido muchas más posibilidades si Alejandro Moreno ya no continuara en el PRI, o sí Beatriz se hubiera lanzado desde otra plataforma política, pero creo que antes de dar ese paso, de primera instancia el PRI necesita un nuevo piloto antes de pensar en dar el gran brinco. Es decir, que el partido está hecho añicos ahora y aún así quieren gobernar.

Y pues doña Betty insiste e insiste en que la alianza Va Por México debe de continuar unida. Y lo único que esto quiere decir es que la propia Beatriz se da cuenta que el PRI sin nadie ya no es tan fuerte ni independiente como en otras épocas.

Para eso quieren la alianza. No para buscar un bien y fortaleza para el país sino para no debilitarse y desmoronarse entre ellos.

No. Beatriz Paredes no tiene oportunidad. Y no la tiene porque si sigue junto a alguien que es a todas luces un malhechor como lo es “Alito” entonces ¿cómo puede ella quitarse esa sombra y revestirse de santidad y de honestidad?

Desde mi punto de vista la alianza PRI-PAN-PRD ya no van a funcionar. Quemaron cartuchos y se quemaron entre ellos unificados. Ahora solos tendrán que demostrar quienes son y de qué están hechos y sobre todo y la parte más difícil: convencer.

Beatriz Paredes hubiera tenido mucho arrastre y credibilidad si se hubiera salido del PRI, pero es imposible de imaginar que ella hubiese querido salirse de ahí, lleva tatuado en su piel el partido y sus colores.

Pero entonces las ganas de buscar cambios y rumbos nuevos para el país no son tantas y por eso se queda en su zona de confort donde sino gana, sigue ganando a través del hueso que obtiene por estar en el PRI.

Mi duda como ciudadana es ¿hasta cuándo algún político genuinamente va a querer gobernar porque ama el servicio público y no porque se ama a sí mismo?

Vienen etapas en donde férreamente, nos tienen que convencer sí o sí los candidatos para ser presidente o presidenta. No nada más porque su nombre es reconocido ni porque se saquen muchas selfies.

Me tienen que convencer y ganarme, porque como bien dijo el presidente que tenemos: El pueblo está ya muy avispado y ya no se le deja engañar.

Ojalá Beatriz Paredes siga buscando estar presente en la política pero desde el lugar correcto y con la gente correcta. De otro modo es pura pérdida de tiempo y esfuerzo y además dinero.

Beatriz Paredes es mucha pieza pero que ya no encaja en el PRI.

Ya no se diga el destape de Ildefonso Guajardo, ni el mismo al decir que se destapa, se cree su destape. Lo dijo con una flojera semejante a la que siento cuando veo las mañaneras.

Pobre país…

Pero tengo esperanza que alguien de veras te ame y quiera hacer de ti una potencia mundial.

Yo sí te amo y aunque no me destaparé como candidata porque “ni quien me pele” haré lo que me toca hacer, desde donde puedo, por ti. Siempre por ti.

¿Ustedes qué opinan?

Es cuanto.