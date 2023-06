1.- La encuesta patito

Pregunta: ¿Por qué Xóchitl Gálvez, talentosa mujer formada en la objetividad de la ingeniería, cayó en el juego de las encuestas patito, por cierto inventado en tiempos clásicos por el Tío Lolo, el pintoresco político ateniense —fuente de inspiración en la anterior cancillería mexicana— que se hacía pendejo solo?

Respuesta: Por angustia.

2.- El estratega

Pregunta: ¿Por qué Xóchitl está angustiada o atormentada?

Respuesta: Seguramente porque leyó ayer en Reforma a Jorge Suárez-Vélez, uno de sus promotores o estrategas inteligentes —el otro con ideas claras es Jorge G. Castañeda—.

3.- El salto de la muerte: de las redes a la realidad

Pregunta: ¿Qué dijo Suárez-Vélez que espantó a Xóchitl?

Respuesta: Que Xóchitl Gálvez está lista para ser candidata presidencial, pero que no la tiene fácil frente a Morena. Y es que si bien Xóchitl es todo un fenómeno o una moda en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, lo cierto es que “las redes sociales no son México”. Entonces, “bajar ese apoyo al resto de la población no será fácil, y menos lo será mover encuestas que usualmente cambian con desesperante lentitud. No hay tanto tiempo”.

4.- Mover encuestas

Pregunta: ¿A qué se refiere el economista Suárez-Vélez con “mover encuestas”?

Respuesta: Lógicamente a incrementar el nivel de conocimiento con estrategias de promoción, sí, pero sobre todo con activismo pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa.

5.- Cómo NO se deben mover las encuestas

Pregunta: ¿A qué NO se refiere el señor Jorge Suárez-Vélez con “mover encuestas”?

Respuesta: A no hacer lo que ha intentado sin éxito Marcelo Ebrard: cucharear números de preferencias electorales recurriendo a casas encuestadores que se prestan a hacerlo. Por cierto, la encuesta patito que Xóchitl difundió la aplicó la empresa favorita de Ebrard. Quizá tienen los mismos publicistas..., o quizá no. Ya se sabrá.

6.- Claudio X.

Pregunta: ¿Qué tienen en común Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard?

Respuesta: Que a pesar de ser personas de izquierda o al menos liberales, gozan del aprecio del ultraderechista Claudio X. González. Xóchitl no niega su pasado comunista: “Provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen”, dijo en 2021. Marcelo trabaja en un gobierno de izquierda y lo presume.

7.- Disputa por el amor del señor X.

Pregunta: ¿En serio Claudio X. quiere a Marcelo tanto como a Xóchitl?

Respuesta: En realidad, el señor X. prefería a Ebrard. De hecho, en este asunto Xóchitl Gálvez es lo que se conoce como plato de segunda mesa. Claudio X. González invitó a Xóchitl ser candidata de oposición —se sabe que le ofreció recursos amplios y equipos de estrategas competentes—, pero solo después de que Marcelo rechazó la invitación. Esto lo contó Claudio Ochoa a finales del pasado mes de abril, en El Universal; Ochoa es colaborador del periodista favorito de Xóchitl y de don X., el famoso Carlos Loret de Mola.

8.- El diablo

Pregunta: ¿Por qué al ultraderechista Claudio X. le fascinan dos personas con ideas de izquierda, como Xóchitl y Marcelo?

Respuesta: Porque al señor X. le daría lo mismo aliarse con Satanás si eso garantizara la derrota de AMLO y la 4T en las presidenciales de 2023. Dice el refrán estadounidense que la política hace extraños compañeros de cama.

9.- El hipócrita

Pregunta: ¿Es sincero el discurso democrático con el que Claudio X. convenció a Xóchitl y que no fue suficiente para engatusar a Marcelo?

Respuesta: Desde luego que no. Es absolutamente falsa la convicción democrática de un hombre de ideas fascistas como el señor X. Resulta en extremo hipócrita que un representante del grupo de gente excesivamente poderosa que mantuvo a México durante décadas en el peor autoritarismo, ahora manipule a tres partidos —PRI, PAN y PRD— solo porque les ofrece el apoyo de otros potentados para acabar con la, desde luego inexistente, dictadura de AMLO.

10.- El factor MC

Pregunta: ¿Que Marcelo no haya aceptado la oferta del ultraderechista que hechizó a Xóchitl, significa que el excanciller ya no se irá de Morena?

Respuesta: No. Ebrard cada día da más muestras de que romperá con Morena. A diario se queja de que la contienda interna en el partido de izquierda es inequitativa, lo que por supuesto es falso; lo dice porque en todas las encuestas serias está muy rezagado en relación a la líder, Claudia Sheinbaum. Las protestas de Ebrard son el anuncio de que él se va a ir a la oposición si Claudia le gana en septiembre, cuando Morena aplique su encuesta.

11.- La Kleenex

Pregunta: ¿Qué harían Claudio X. y los promotores más inteligentes de Xóchitl si Marcelo decidiera irse a Movimiento Ciudadano, seguir con el proyecto Xóchitl o abandonarlo para mejor ofrecerle a Ebrard la candidatura de la alianza PRI, PAN, PRD, independientemente de los deseos del dirigente de MC, Dante Delgado?

Respuesta Como no son tontos, el señor X. y los estrategas que lo asesoran harían cualquier cosa para evitar que una elección entre dos como está ahora planteada —Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum— se convierta en una elección entre tres (Xóchitl vs Claudia vs Marcelo), lo que acabaría con las mínimas posibilidades de la oposición de derrotar a la muy fuerte maquinaria de Morena. Así las cosas, si la división de la oposición solo pudiera eludirse dándole las gracias a Xóchitl para negociar con Marcelo, ni duda cabe, don Claudio X. recurriría a uno de los productos más conocidos de su empresa, Kimberly-Clark, para indemnizar a la hoy candidata tan de moda, pero desechable como lo es cualquier persona para empresarios sin escrúpulos. No vacilarían decirle ADIÓS a XóchitlKleenex®.

12.- Los números en las encuestas de oposición

Pregunta: ¿Cómo va Xóchitl realmente en las encuestas? Respuesta: Es muy pronto para medir a Xóchitl Gálvez, recién llegada a la carrera presidencial, así que ella cayó en deshonestidad intelectual al difundir una encuesta que, en el mejor de los casos, debió presentarse como un sondeo sin mucha validez. Así debió aclararlo. Conozco a alguien que ha medido a Xóchitl desde el pasado lunes 26 de abril, cuando ella decidió ir por la candidatura de oposición. No es todavía una encuesta en forma, pero sí sondeos diarios que pueden servir para tener una idea acerca de cómo le ha ido a la elegida por Claudio X: subió de lunes a martes, volvió a subir de martes a miércoles y bajó de miércoles a jueves. Luce en segundo lugar, lejos todavía de la priista Beatriz Paredes, quien ha crecido todos los días de esta semana.

Sondeo

13.- La fuerza de Beatriz

Pregunta: ¿Por qué Beatriz Paredes, sin promoción, aventaja a Xóchitl Gálvez, a pesar de todo el alboroto mediático armado por Claudio X. para posicionar a la segunda?

Respuesta: Por la misma razón que Claudia Sheinbaum va adelante en la contienda interna de Morena: la coherencia política e ideológica. Veamos con más detalle el punto:

√ En el partido de izquierda , Claudia es la única que siempre ha sido de izquierda; sus rivales Marcelo Ebrard y Adán Augusto López estuvieron demasiado tiempo en el PRI; Marcelo inclusive como niño mimado del peor priismo de la historia, el salinista.

, Claudia es la única que siempre ha sido de izquierda; sus rivales estuvieron demasiado tiempo en el PRI; Marcelo inclusive como niño mimado del peor priismo de la historia, el salinista. √ En el caso de Beatriz Paredes , esta mujer no duda en presentarse como priista; afirma, hasta con orgullo, que lo ha sido toda su vida, que no ha traicionado a su partido ni lo hará jamás. Además, ella es rara avis en el PRI : en su larguísima carrera, en la que ha desempeñado cargos de todo tipo, no hay escándalos de corrupción.

, esta mujer no duda en presentarse como priista; afirma, hasta con orgullo, que lo ha sido toda su vida, que no ha traicionado a su partido ni lo hará jamás. Además, ella es : en su larguísima carrera, en la que ha desempeñado cargos de todo tipo, no hay escándalos de corrupción. √ Quizá el PRI debería apoyarla con recursos que le faltan a Beatriz para la promoción en medios y redes sociales. Si así, casi sin aparecer en los medios — con dinero baila buena parte de la comentocracia —, Beatriz está tan bien evaluada, lo lógico es que con más presencia mediática crecería todavía más en las encuestas.

para la promoción en medios y redes sociales. Si así, casi sin aparecer en los medios — —, Beatriz está tan bien evaluada, lo lógico es que con más presencia mediática crecería todavía más en las encuestas. √ ¿Qué el problema de Beatriz Paredes es una lesión que le impide caminar adecuadamente? Para eso existen las muletas y las sillas de ruedas. En el caso de las personas de carácter, lo creo porque lo he visto de cerca, la incapacidad definitivamente no incapacita.

14.- Xóchitl, sin ofender a las niñas de clase media, por favor

Pregunta: ¿Estoy proponiendo que Beatriz Paredes presuma su incapacidad para hacerse popular, es decir, que haga lo mismo que Xóchitl Gálvez, quien arrancó su campaña diciendo que ella fue niña pobre —su propaganda sugiere que ella vendía gelatinas en la calle mientras que Claudia Sheinbaum era una niña de clase media que iba a clases de ballet—?

Respuesta: No me atrevería a proponerle a Beatriz semejante tontería. Solo digo que si su problema es la movilidad, hay instrumentos o máquinas para que eso no tenga relevancia. Amplío mi comentario:

√ Presumir como un logro una deficiencia o el origen humilde no es buena idea.

como un logro una deficiencia o el origen humilde no es buena idea. √ Un amigo que nació en la extrema pobreza y que ha tenido relativo éxito en comercio formal, se ofendió cuando supo que Xóchitl, por haber sido pobre, se siente superior a las mujeres que en la infancia tuvieron padres que les pagaban clases de baile. Mi amigo me dijo: “¡Eso es un insulto a mi nieta que empieza sus clases de ballet!”.

y que ha tenido relativo éxito en comercio formal, se ofendió cuando supo que Xóchitl, por haber sido pobre, se siente superior a las mujeres que en la infancia tuvieron padres que les pagaban clases de baile. Mi amigo me dijo: “¡Eso es un insulto a mi nieta que empieza sus clases de ballet!”. √ Un consejo en buena onda a Xóchitl : lo mejor que puede hacer es olvidar el clasismo como estrategia para obtener una ventaja electoral. La admiro por su esfuerzo para superar un origen humilde, pero eso no la hace mejor que la gente que nació en familias con más recursos.

: lo mejor que puede hacer es olvidar el clasismo como estrategia para obtener una ventaja electoral. La admiro por su esfuerzo para superar un origen humilde, pero eso no la hace mejor que la gente que nació en familias con más recursos. √ Sus comparaciones con Claudia deben ser otras . Como ambas estudiaron ingeniería —Gálvez a nivel licenciatura, Sheinbaum el doctorado—, entonces que la panista rete a la morenista a un concurso de velocidad en el cálculo de raíces cuadradas . ¿No le parece a Xóchitl una buena idea?

. Como ambas estudiaron ingeniería —Gálvez a nivel licenciatura, Sheinbaum el doctorado—, entonces que la panista rete a la morenista a un concurso de velocidad en el cálculo de . ¿No le parece a Xóchitl una buena idea? Ahí dejo la propuesta, que sería muy útil en el hipotético debate presidencial entre tres aspirantes en mayo de 2024: (i) la candidata de Morena, Claudia; (ii) la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, Xóchitl, y (iii) el candidato de MC, Marcelo.

Si las dos candidatas se pusieran de acuerdo y exigieran a la moderada Denise Dresser preguntar sobre raíces cuadradas, las ingenieras algo razonable dirían; en cambio, el otro…

preguntar sobre raíces cuadradas, las ingenieras algo razonable dirían; en cambio, el otro… Ebrard jamás estudió matemáticas, pero vio los Simpsons en la TV , y en este programa el señor Homero dijo una vez: “La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante”. Homero pensó que se vio chingón, pero en realidad no lo fue tanto. La moderadora Dresser, quien tampoco sabe de geometría, lo interrumpiría, en pleno debate en horario estelar y en cadena nacional, y le gritaría lo mismo que en los Simpson le gritaron a Homero: “Eso es un triángulo rectángulo, idiota”.

, y en este programa el señor Homero dijo una vez: “La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante”. Homero pensó que se vio chingón, pero en realidad no lo fue tanto. La moderadora Dresser, quien tampoco sabe de geometría, lo interrumpiría, en pleno debate en horario estelar y en cadena nacional, y le gritaría lo mismo que en los Simpson le gritaron a Homero: “Eso es un triángulo rectángulo, idiota”. ¿Es un triángulo rectángulo? Vaya cosa. Sin duda, lo dicho por el personaje de caricatura recuerda al teorema de Pitágoras, pero ni hablar, no es el teorema de Pitágoras .

. ¿De qué hablaba Homero? No tengo la menor idea, pero leí por ahí que sus palabras las tomó de la película El Mago de Oz , en la que el Espantapájaros dice lo único que podría decir Ebrard en un debate sobre geometría: lo expresado en los Simpson.

, en la que dice lo único que podría decir Ebrard en un debate sobre geometría: lo expresado en los Simpson. Un matemático defendió la metida de pata del Espantapájaros diciendo que en el mundo de Oz las cosas no son como en la Tierra, así que Pitágoras allá hace todo de distinta manera.

diciendo que en el mundo de Oz las cosas no son como en la Tierra, así que Pitágoras allá hace todo de distinta manera. Con una explicación así de metafísica Marcelo saldría de problemas en el debate: la geometría es una cosa en la ciencia y otra en la política, y todos lo entenderíamos ya que claramente él utilizó cálculos del universo de Oz para su Línea 12, que tristemente acá, en el la terrenal CDMX, nomás no sirvieron para nada, como bien sabemos.

15.- El arrepentimiento

Pregunta: ¿Cambió Xóchitl lo más por lo menos al aceptar la propuesta de Claudio X. de buscar la candidatura presidencial de oposición en vez de ir por el gobierno de la Ciudad de México?

Respuesta: Lo sabremos antes de un año. Si llega a la presidencia, podrá decir que cambió lo menos por lo más. Si no llega, se arrepentirá toda su vida: ya que sus verdaderas posibilidades de éxito estaban en la elección capitalina.