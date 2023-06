La verdad que sí dice en su página de internet la empresa de Claudio X. González, Kimberly-Clark de México, propietaria de Kleenex ®:

Todos los usamos y no podemos vivir sin Kleenex®. Sea en casa, en la bolsa, en el coche, siempre traemos un paquetito.

Conoce las distintas presentaciones y diseños innovadores de Pañuelos Kleenex®:

Desde Sella-pack hasta nuestras presentaciones diseñadas para el auto como Kleenex® Bote y Kleenex® Travelers.

Pañuelos Kleenex® cuenta con una línea exclusiva llamada Kleenex® ColdCare® con especialidades:

Kleenex® ColdCare® Antiviral.

Kleenex® ColdCare® Aceite Humectante.

Kleenex® ColdCare® Mentol.

También existen toallitas Húmedas Kleenex® Aqua®.

Ahora Kleenex® también es jabón. Jabones Kleenex® limpian suavemente tu piel.

Trátate con suavidad con la nueva línea de toallitas desmaquillantes y agua micelar Kleenex® Beauty.

Kleenex® también cuenta con servitoallas y servilletas.

Protege a quien más quieres con Kleenex® Mascarillas. Tres capas de protección con la suavidad y calidad de los productos Kleenex®.

Lo verdad que no dice en su página de internet la empresa de Claudio X. González, Kimberly-Clark de México, propietaria de Kleenex®:

Ya la usamos y la desechamos, ella es LillyKleenex® .

. La usaremos y la desecharemos, ella es XóchitlKleenex®.

Aquí se cuenta la historia completa.

Marcelo Ebrard cayó en su propia trampa

Por tal motivo le va mal en las encuestas. El excanciller impuso su criterio. Exigió que la corcholata y los corcholatos renunciaran a sus cargos, y así ocurrió:

Claudia Sheinbaum dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Adán Augusto López abandonó la secretaría de Gobernación.

abandonó la secretaría de Gobernación. Ricardo Monreal se fue del Senado

se fue del Senado Gerardo Fernández Noroña le dijo adiós a la Cámara de Diputados y Diputadas.

le dijo adiós a la Cámara de Diputados y Diputadas. Manuel Velasco también presentó su dimisión como senador.

también presentó su dimisión como senador. Marcelo Ebrard abdicó en la cancillería.

Pensó Ebrard que eso le iba a favorecer, pero en realidad le ha perjudicado.

Rutina que apoya a una y hunde a cinco

Con seis aspirantes en campaña haciendo más o menos lo mismo todos los días, la contienda interna en Morena cayó en la rutina. Ya no es interesante, aburre, cansan las mismas seis notas de todos los días:

“Claudia declaró”.

“Noroña se quejó”.

“Marcelo denunció”.

“Adán se enojó”.

“Monreal gimió”.

“Velasco susurró”.

En el partido de izquierda no está pasando nada que cambie la situación previa a las renuncias. Todo sigue igual, lo dicen las encuestas serias: Claudia supera a Marcelo con facilidad . Destaco lo de encuestas serias, ya que Ebrard lanzó al inicio del proceso formal de Morena una ofensiva con encuestas patito que lo ponían adelante de Sheinbaum. Pero nadie lo creyó y por lo tanto no tuvo impacto en la opinión pública. Las encuestas que sí han sido tomadas en cuenta son:

La de MetricsMx , publicada en SDPNoticias el pasado 14 de junio.

, publicada en el pasado 14 de junio. La de Mitofsky , difundida en El Economista el 19 de junio.

, difundida en el 19 de junio. La de Buendía & Márquez, que ayer dio a conocer El Universal.

Lo que sea de cada quien, el estudio demoscópico de Buendía & Márquez fue el que verdaderamente caló hondo en el ánimo de los corcholatos que ven cómo pasa el tiempo y nomás no avanzan lo que desearían —o que han retrocedido—.

Infantiles y aun ridículos se vieron Marcelo Ebrard y Adán Augusto López descalificando a una de las mejores casa encuestadoras de México solo porque le da una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña. Encuesta de encuestas. El Universal (Eduardo Díaz)

Gerardo Fernández Noroña. Encuesta de encuestas. SDPnoticias (Eduardo Díaz)

Gerardo Fernández Noroña. Encuesta de encuestas. El Economista (Eduardo Díaz)

(En las tres encuestas anteriores se presentan preferencias efectivas, estimadas por el equipo de MetricsMx).

En resumidas cuentas, las cosas están como estaban antes de las renuncias: Claudia adelante con mucha ventaja, Marcelo en la segunda posición bastante lejos de la líder y después todos los demás. Así llegaron a la nueva etapa de la contienda, ya sin cargos públicos, así siguen porque no ha pasado nada relevante —las reglas de Morena impiden los ataques; por lo tanto, se ha caído en la rutina— y así seguirán los números de preferencias electorales si alguien no se decide a realizar una acción dura que sacuda la carrera.

Lo único que podría alterar las cosas sería la renuncia de algún corcholato enojado. Valdría la pena intentar anticipar a quién favorecería el retiro de Ebrard —o el de Adán Augusto—. Pero si algo así no ocurre, nada cambiará en Morena y, lógicamente, Claudia llegará a septiembre como puntera y segura ganadora de la encuesta oficial del partido de izquierda.

Xóchitl, Lilly: Cuando veas que a tu amiga la han usado como Kleenex® , pregúntate a qué ritmo te ensuciarán a ti

Donde sí hay movimientos, y muy fuertes, es en la oposición. De pronto, la comentocracia toda decidió apoyar a Xóchitl Gálvez. Se nota la influencia de los medios de Claudio X. González.

Xóchitl no ha crecido tanto como quisieran sus promotores, pero sin duda ha avanzado y podría quedarse con la candidatura presidencial de la alianza PAN, PRI, PRD. Claro está, de ninguna manera es seguro que Gálvez se salga con la suya. Ojalá ella lo entienda, para que la decepción no sea tan fuerte cuando la realidad se imponga. A Xóchitl le disputarán fuertemente la candidatura Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, del PRI, y Santiago Creel, del PAN.

Como se nota que hay dinero y profesionales de la estrategia detrás de las aspiraciones de Xóchitl, otra contendiente importante, Lilly Téllez —en no pocas encuestas la líder entre panistas—, diagnosticó que los dados están cargados y decidió retirarse antes de que la ensuciaran todavía más. Hizo lo correcto, pero quizá se tardó.

Se cumplió el pronóstico de gente que quiere a Lilly y que ella, mareada por el poder que AMLO le dio, no quiso escuchar. Se le dijo, y no hizo caso, que la derecha empresarial le iba a aplicar el método del Kleenex® : te uso, te ensucio y te desecho.

A Lilly, por sus habilidades para la comunicación, se le utilizó para golpear a Morena y a AMLO. Ella se desgastó de más en el proceso y, por consecuencia, su imagen quedó manchada: en vez de ser la de una legisladora reflexiva, adquirió fama pugilística. Cuando se le vio como un pasivo —como alguien que podía impedir el posicionamiento de Xóchitl, la seleccionada por empresarios encabezados por Claudio X. González—, entonces a la senadora Téllez se le desechó.

Que Lilly había dejado de ser útil para los planes de la derecha empresarial no es algo que se haya evidenciado en estos días de euforia xochilista: quedó claro el pasado 15 de junio —cuando Xóchitl todavía rechazaba buscar la candidatura presidencial porque veía más posibilidades de victoria en la elección de jefa de gobierno de la Ciudad de México—. Ese día, como lo dijo en La Jornada el periodista Julio Astillero Hernández, en la columna política institucional de Reforma —”diario capitalino continuamente señalado como vocero de la derecha empresarial”— se le dio un brutal descontó a Lilly Téllez.

Ya noqueada Lilly, lo que siguió fue sencillo para Claudio X. y aliados: ofrecerle toda clase de recursos económicos, políticos y de estrategia a Xóchitl Gálvez para aceptar jugar de sacrificio. En efecto, de sacrificio, ya que ella tuvo que renunciar a lo que sí podía ganar —la jefatura de gobierno de la CDMX—, para fortalecer a la oposición a nivel nacional, pero no en su búsqueda de la presidencia de México, que Morena ganará en cualquier escenario, sino en la tarea de intentar impedir que el famoso plan c del presidente López Obrador se concrete: el de que Morena consiga tal mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas que permita a la izquierda realizar los cambios constitucionales que el proyecto de AMLO necesita para consolidarse.

Xóchitl podía ganar la CDMX, pero no tiene con qué llegar a la presidencia

La administración de la capital del país es una meta alcanzable para la oposición. Si no por otra cosa, porque el PRI y el PAN dominan nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo que hace que tales partidos sean competitivos frente a Morena, que tiene la jefatura de gobierno. Es un hecho: el control territorial resulta fundamental en un proceso electoral.

A nivel nacional las cosas son muy distintas.

Morena y su aliado PVEM gobiernan 23 de 32 entidades:

1. Baja California, con Marina del Pilar Ávila.

2. Baja California Sur, con Víctor Manuel El Profe Castro.

Castro. 3. Campeche, con Layda Sansores.

4. Ciudad de México, con Martí Batres.

5. Colima, con Indira Vizcaíno.

6. Chiapas, con Rutilio Escandón.

7. Guerrero, con Evelyn Salgado.

8. Hidalgo, con Julio Menchaca.

9. Estado de México, muy pronto con Delfina Gómez.

10. Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla.

11. Morelos, con Cuauhtémoc Blanco.

12. Nayarit, con Miguel Ángel Navarro.

13. Oaxaca, con Salomón Jara.

14. Puebla, con Sergio Salomón Céspedes.

15. Quintana Roo, con María Elena Lezama.

16. San Luis Potosí, con Ricardo Gallardo (PVEM)

17. Sinaloa, con Rubén Rocha Moya.

18. Sonora, con Alfonso Durazo.

19. Tabasco, con Carlos Merino.

20. Tamaulipas, con Américo Villarreal.

21. Tlaxcala, con Lorena Cuéllar.

22. Veracruz, con Cuitláhuac García.

23. Zacatecas, con David Monreal.

El PAN gobierna cinco de 32 entidades:

1. Aguascalientes, con Teresa Jiménez.

2. Chihuahua, con María Eugenia Campos.

3. Guanajuato, con Diego Sinhue Rodríguez.

4. Querétaro, con Mauricio Kuri.

5. Yucatán, con Mauricio Vila

El PRI gobierna dos de 32 entidades:

1. Coahuila, muy pronto con Manolo Jiménez.

2. Durango, con Esteban Villegas.

MC gobierna dos de 32 entidades:

1. Jalisco, con Enrique Alfaro.

2. Nuevo León, con Samuel García.

Lo peor para XóchitlKleenex® : MC trabaja para Morena

Además de todo el poder territorial que representan 23 gubernaturas, Morena tiene a su favor la presidencia de México, encabezada por quien probablemente sea el político más popular en la historia de nuestra nación, Andrés Manuel López Obrador.

¿Podrán contra todo eso Xóchitl Gálvez, su promotor Claudio X. González y siete gobernantes de estados, ninguno de estos entre los cinco con mayor población? La respuesta es NO.

Para colmo de males, Xóchitl no contará con dos gobernadores de estados muy importantes, el de Jalisco y el de Nuevo León, ambos de MC. Como el partido fundado por Dante Delgado no participa en la alianza, casi seguramente sus gobernadores se la jugarán con quien sea que se quede con la candidatura presidencial de Morena. Es lo que más conviene a Samuel García y Enrique Alfaro.

La única posibilidad de que Samuel y Alfaro no apoyaran a Morena en 2024, sería que Marcelo Ebrard rompiera con AMLO para ser candidato de MC. Pero este sería el peor escenario para Xóchitl y la alianza PAN, PRI, PRD: otro candidato fuerte de oposición solo dividiría los votos anti 4T.

Quizá la popularidad de Xóchitl Gálvez le sirva a la derecha empresarial para que no se concrete el sueño de AMLO de grandes mayorías de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero presidenta no va a ser. Este es el único pronostico realista que puede realizarse. La pregunta que ella debe hacerse es la de qué hará cuando sea desechada después de que se le utilice para restarle algo de fuerza a Morena. No me alegraré cuando vea a Xóchitl convertida en Kleenex® ensuciado, como no me alegra lo que se le hizo a Lilly Téllez.