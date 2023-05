Tengo otros datos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) publicó este martes 9 de mayo los datos que señalan que la inflación general en México se desaceleró más de lo esperado por analistas, con una tasa anual de 6.24% en el mes de abril, lo que representa una disminución de 0.02% respecto a marzo. Este resultado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) marca que, para el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue 0.54% y la anual, de 7.68 por ciento.

Entre los principales elementos que han contribuido para que los precios de los productos y servicios hayan bajado se encuentra el plan que impulsó el año pasado el gobierno de la Cuarta Transformación mejor conocido como Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que es un acuerdo que hizo la actual administración federal con grandes empresas para contener el alza de precios, otro punto es la política energética para controlar los precios de las tarifas eléctricas por debajo de la inflación así como el de los combustibles, siendo el más importante la apreciación del peso frente al dólar que hace que las mercancías y servicios adquiridos en el exterior tengan menores costos para el consumidor mexicano.

El 50% de los productos y servicios que se consumen en el país son importados por lo que tener una moneda fuerte hace que los precios en divisas extranjeras sean más accesibles.

La institución que tiene como su titular a Graciela Márquez señala que en el cuarto mes del año el índice de precios subyacente que excluye los precios de los alimentos no elaborados y energéticos por ser más volátiles, se desaceleró por sexta quincena al hilo y se ubicó en 7.67% anual, sin embargo, tuvo un incremento de 0.39% mensual y de 7.67% anual; mientras que el índice de precios no subyacente el que si incluye los alimentos no elaborados y energéticos retrocedió en 1.25% a tasa mensual y creció 2.12% a tasa anual.

El Banco de México también ha colaborado para reducir los índices inflacionarios, ya que está institución que tiene a su cargo la política monetaria del país ha subido las tasas de interés de referencia con lo disminuye la demanda siendo una forma efectiva de mantener el equilibrio económico.

La reducción de la inflación hará que el Banco central frene las alzas de las tasas de interés de referencia haciendo más accesible los créditos.

En abril los precios de los productos agropecuarios no presentaron cambio; mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.30%, esto se debió, principalmente, y según los datos del INEGI “a los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país”.

Algo para destacar es que las tarifas de transporte aéreo disminuyeron en un 15.84% lo que ha favorecido a los viajeros.

Entre los productos que más subieron de precio en el cuarto mes del año fueron el pollo con subida mensual 4.72%, la naranja con un 14.60% entre otros.

A pesar del enfriamiento de la inflación general, todavía se mantiene por arriba del rango objetivo del Banco de México que es de 3% +/- un punto porcentual. Actualmente la carestía en el país liga 52 quincenas o 26 meses por encima del rango.