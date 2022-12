Amarillismo de Reforma: “Pudo ser autoatentado, dice AMLO sobre Ciro”. ¿Dijo eso Andrés Manuel? Sí, pero no. Esto es, pronunció la palabra autoatentado, pero fue un error y rectificó.

Cito al presidente López Obrador: “Cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas”.

De ahí que SDPNoticas haya publicado la nota con interrogaciones: “¿AMLO dijo que ataque a Ciro Gómez Leyva fue un autoatentado? Esto señaló el presidente en la mañanera”.

Evidentemente nadie creería que Ciro Gómez Leyva atentó contra sí mismo. Por ningún motivo lo haría un periodista tan serio y honesto, que jamás ha jugado al mártir de la libertad de expresión. No nació para ser proclamarse víctima. No lo hace ahora después de que su camioneta blindada recibió nueve balazos.

Mintió el diario Reforma, desde luego para perjudicar a AMLO. Porque no, no fue un autoatentado . No es esa la sospecha del presidente de México, que alguna información debe tener.

Ayer lunes y hoy martes Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad —absolutamente real— de que alguien atacó a Ciro para afectar al actual gobierno de la nación.

Si hay pruebas, afirmó Andrés Manuel, se denunciará a quien haya sido el responsable de la cobarde agresión contra Gómez Leyva.

Por supuesto, si detrás de los sicarios que dispararon contra Ciro estuvo alguien que buscaba dañar al presidente López Obrador, el autor intelectual del atentado necesariamente tiene que ser un político.

¿Sería posible para las autoridades de la Ciudad de México encontrar al verdadero culpable? Creo que sí. La fiscal Ernestina Godoy es una funcionaria competente que ha hecho muy bien su trabajo en otros casos complicados, pero sobre todo Omar García Harfuch —quien por tradición familiar conoce las entrañas del poder en nuestro país— es muy ágil y hábil como investigador. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no solo no detendrá a la fiscal y al secretario de Seguridad si logran avances que señalen a grupos políticos, sino que les motivará a no detenerse.

Menciono a Sheinbaum, Godoy y Harfuch, ya que son quienes desde la noche del atentado iniciaron la pesquisa. Pero, obviamente, podrían también estar participando en la indagación las fuerzas armadas, la Fiscalía General de la República y las áreas de inteligencia del gobierno federal.

Si hay pruebas de que se trató de un atentado político, se denunciará, informó Andrés Manuel. ¿Exagera el presidente de México? Ya deberíamos conocerlo. Nunca ha denunciado una conspiración en su contra sin tener evidencia para respaldar sus dichos. Recordemos el caso de los videoescándalos . Sostuvo que detrás de Carlos Ahumada estaban Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, y aunque pasó algún tiempo antes de que oficialmente se conociera la verdad, quedó claro que AMLO no había mentido.

Si alguien atentó contra Ciro Gómez Leyva para dañar al gobierno de México, será denunciado. ¿Quién pudo haber sido? Evidentemente solo un político entrenado en las cañerías del viejo sistema. No son muchos los que cumplen con ese perfil, pero los hay. Ojalá se les descubra y castigue.