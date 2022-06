El fiscal Alejandro Gertz Manero fue exhibido en una negociación o asesoría con Emilio Lozoya Thalmann, el papá de Emilio Lozoya.

Audios filtrados este jueves 23 de junio han revelado una conversación entre el fiscal Gertz Manero y el papá de Lozoya, quienes aparentemente discutieron por la presentación de un amparo de la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex involucrado en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

En la grabación se escucha al fiscal Gertz Manero solicitar al papá de Lozoya desistirse de un amparo. Esto al denunciar “las jugadas” de uno de los abogados de Lozoya, a quien el fiscal califica como “ese cabrón”.

”Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese [...] Ya no metas a ese cabrón enfrente, porque va a echar las cosas a perder, busca una gente decente que te defienda. Que se desista de inmediato porque así yo no juego eh”, Alejandro Gertz Manero

En otro de los audios, el papá de Lozoya se comunica con el subprocurador Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y considerado como “mano derecha” de Gertz Manero.

De acuerdo con diversos reportes, la grabación de Juan Ramos correspondería al momento en que se estaba gestionando la extradición de Gilda Margarita Austin, la mamá de Emilio Lozoya que fue extraditada desde Alemania en noviembre de 2019 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, mismos por los que fue vinculada a proceso, pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

En la grabación de Emilio Lozoya papá con el subprocurador Juan Ramos se escucha cómo se ponen de acuerdo respecto a la documentación a presentar para la realización de un trámite. El trámite en cuestión sería la extradición de la mamá de Lozoya.

En cuanto a la conversación del papá de Lozoya con el fiscal Gertz Manero, aparentemente esto habría ocurrido durante el 202, cuando estaba también por concretarse la extradición de Emilio Lozoya Austin. Esto no ha sido confirmado.

¿Quién hizo enojar al fiscal Gertz Manero?

Todo apunta a que el “cabrón” señalado por el fiscal Gertz Manero sería el abogado Javier Coello Trejo, quien en junio de 2020 salió de la defensa de Emilio Lozoya Austin “por mutuo acuerdo”. Otro de los sospechosos de “cabrón” es Miguel Ontiveros Alonso, quien actualmente es la cabeza más visible en el equipo de defensa del exdirector de Pemex.

La renuncia de Gertz Manero

La divulgación de estos nuevos audios hunden al fiscal Gertz Manero. No tiene la autoridad moral para seguir en el cargo. Suponiendo sin conceder que las llamadas no constituyan un delito, no es aceptable que el fiscal de la nación tenga comunicación directa con el papá de Lozoya, ¿de qué privilegios goza esa familia? Bueno, todos sabemos de qué privilegios gozan, pero ¿de plano? ¿Es tanto su poder e influencia que usan al fiscal como su asesor personal?

Lo de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR) es insostenible. Ya había dado muestras de abuso de poder y autoridad con el caso de Alejandra Cuevas, pero ahora se exhibe un trato casi casi de compadres con el papá de uno de los presuntos delincuentes más ofensivos para el México moderno.

Si Gertz Manero tiene un poco de dignidad política, tendría que considerar seriamente presentar su renuncia esta misma semana o al menos ofrecer una explicación de su trato directo con el papá de Lozoya.

Pero como el fiscal es necio, no está de más recordar lo que establece la Ley de la Fiscalía General de la República en su Capítulo VII, de “Remoción de la Persona Titular de la Fiscalía General por Causa Grave”:

Artículo 24. La persona titular de la Fiscalía General sólo podrá ser removida por la persona titular del Ejecutivo Federal por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución y 167 del CódigoNacional o por los supuestos siguientes: I. Perder la ciudadanía mexicana, en los términos que establece el artículo 37 de la Constitución; II. Adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, dictaminada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o III. Cometer violaciones graves a la Constitución. La persona titular del Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado de la República la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en términos del artículo 102, Apartado A, párrafo tercero, fracciones IV y V de la Constitución, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la misma. Si el Senado de la República no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. En caso de nombramiento o remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, a que se refiere el párrafo quinto, del artículo 102, Apartado A, de la Constitución, se contará con un plazo de veinte días para su objeción. En caso de no hacerlo en ese término, se entenderá que no se tiene objeción. El proceso de remoción de la persona titular de la Fiscalía General, así como el de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, deberá respetar en todo momento el derecho de audiencia y debido proceso. La renuncia de la persona titular de la Fiscalía General será sometida para su aceptación y aprobación del Senado de la República, por mayoría simple de las personas integrantes presentes. Dicha renuncia solamente procederá por la causa grave así calificada por el Senado de la República Ley de la Fiscalía General de la República

¿Llegó el momento para que el presidente AMLO actúe y ordene la destitución de Gertz Manero?

La guerra de Gertz Manero y Julio Scherer

El fiscal Gertz Manero ha sido exhibido por su obsesión con Alejandra Cuevas, pero también por enfrascarse en una guerra personal con Julio Scherer, extitular de la Oficina de la Presidencia de la República.

Julio Scherer Ibarra ha denunciado públicamente una “persecución política” en su contra por parte del fiscal Gertz Manero, quien incluso ha usado el caso de Juan Collado para involucrar a tres abogados vinculados con Scherer para denunciar una supuesta red criminal.

Según Gertz Manero, Julio Scherer y sus abogados extorsionaron a Juan Collado a fin de concretar la venta de Caja Libertad. La imputación contra los supuestos socios de Scherer fue desechada por el Poder Judicial apenas hace unas semanas.

El punto es que la gestión de Gertz Manero se ha convertido en un huracán de chisme, intriga, resentimiento y ahora parece que hasta impunidad. La cloaca ya se destapó, ¿qué va pasar con el cochinero?