Así el diamante negro

“Something ‘bout you and the way we fit

Like the stars in the night, heat of you on my skin

Hadn't known you for long but it felt like years

From the second we met I knew things would change

Everything would change

Everything would change

Don't remember the words, I know how I felt

Is this trouble again?

(Algo sobre ti y la forma en que encajamos

Como las estrellas en la noche, calor tuyo en mi piel

No te había conocido por mucho tiempo, pero se sentía como años

Desde el momento en que nos conocimos supe que las cosas cambiarían

Todo cambiaría

Todo cambiaría

No recuerdo las palabras, sé cómo me sentí

¿Estoy en problemas otra vez?)”.

DAGNY NORVOLL SANDVIK