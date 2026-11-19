Estamos en el último tramo de este año. Queda claro que, con ello y con argumentos de sobra, todas las fuerzas políticas viven un momento crucial para planear y organizarse de cara a las elecciones del próximo año. A la par de ello, y viendo de cerca las asambleas informativas, este escenario también ha servido para desatar la guerra sucia y la maquinación que siempre reconocemos como elementos inherentes. El resultado de todo ello ha quedado comprobado: no es de mucha utilidad, sobre todo ahora que las redes sociales ponen al descubierto la espiral de mentiras que propaga el PRIAN. Viéndolo de esa forma, y ante la manera en que se ha contrarrestado, la clave ha sido la capacidad de reacción para inhibir esa propaganda tendenciosa que circula. El rostro de esos improperios, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un mecanismo banal. De nada ha servido tirar millonadas de pesos en publicidad en lugar de invertirlas en programas sociales.

El actual gobierno de Chihuahua, que encabeza Maru Campos, es uno de esos gobiernos que ha despilfarrado recursos en medios de comunicación, no solo estatales, sino también nacionales. En cuanto a ese esquema de publicidad, por lo elevado de los costos, nos hemos dado una idea del dinero que se ha movilizado para tratar de limpiar una imagen que, a juicio de la sociedad, está muy desgastada. La propia población de aquella entidad, a través de su posicionamiento, ha reprochado esa actitud porque el presupuesto no se aprovecha para atender aquellas demandas que el grueso de la población exige. Una de ellas, que siempre es un rubro urgente de atender, es el tema de la seguridad y la poca coordinación que existe entre los distintos órdenes de gobierno. Pronto se supo que la administración de Sheinbaum siempre ha tendido la mano en cualquiera de esas labores. El punto es que Maru Campos no asiste a las mesas de construcción de paz, ni siquiera cuando son sustanciales.

Para contrarrestar esa ausencia institucional del gobierno estatal de Chihuahua, y con ese rostro de responsabilidad, la administración de Sheinbaum siempre está presente con un secretario de Seguridad Pública que, desde hace años, ha sido fundamental en el proyecto de la presidenta. Me refiero a los buenos oficios de Omar García Harfuch. Al asumir el trabajo que le corresponde a Maru Campos en materia de estrategias de seguridad, pone de manifiesto que quienes desacreditan la gestión de la gobernadora de Chihuahua son, precisamente, sectores amplios de la ciudadanía. Cuando las metodologías les preguntan, con el objetivo de recolectar información para procesar datos, la gente habla por sí sola. Y cuando alguien no asume su posición o compromiso, efectivamente se abren grietas que otras fuerzas saben aprovechar para proponer un programa integral ahora que se avecina el proceso electoral que habrá de definir un enclave crucial como Chihuahua.

Más adelante, ya con el calendario de campaña definido y las alianzas en forma, veremos cómo los números favorecerán, desde todas las perspectivas, a la coalición Seguimos Haciendo Historia. Ello, en retrospectiva, es un hecho que se ha venido nutriendo de lo que se ve y se percibe desde una dimensión clara y objetiva. Para fundamentar eso, que incluso es un tema que siempre discutimos, están los números que publican las metodologías de renombre. Morena, muy por encima del PRIAN, ha tomado la delantera con un margen holgado. De pronto, no pueden ni imaginar la magnitud de la derrota que les propinará la izquierda en uno de sus principales bastiones. Esa será la tónica, más aún ahora que vimos cómo se movilizó la base progresista con la visita de Ariadna Montiel el pasado fin de semana. Incluso, todos observamos la efervescencia que provoca el liderazgo de la presidenta nacional de Morena. Ciertamente, como medida estratégica, es importante ir agrupando a todas las expresiones o, de plano, a todos los participantes. Conforme avanzan las semanas, Cruz Pérez, se nota, tomó la batuta y es, por mucho, el activo político más relevante de ese punto de la geografía mexicana.

Entrando de lleno a lo que fue la gira de Ariadna Montiel, nos da la impresión de que esto abonará para que se subsanen pequeñas grietas que ocasionó el proceso interno. El sábado que pasó, por ejemplo, se habló de la lealtad al proyecto y de la importancia de cerrar filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Para tal efecto, con un mensaje contundente, el CEN supo llegarle a la población. Al reivindicar los preceptos de la transformación, del que se habló insistentemente, vimos que un puñado de liderazgos, con estructura, han decidido sumarse al preludio de una victoria que tendrá Morena en Chihuahua. En cuanto eso se constituyó, queda claro que los mensajes de unidad fueron en apoyo.