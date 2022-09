El neerlandés Thymen Arensman ha ganado la etapa reina de la Vuelta a España este domingo en Sierra Nevada. El ciclista del Team DSM fue el mejor en el Alto Hoya de la Mora. Enric Mas y Miguel Ángel López atacaron al grupo de favoritos y cruzaron la meta en segundo y tercer lugar respectivamente. Remco Evenepoel tuvo que dejar ir a Primoz Roglic en la fase final, pero perdió solo quince segundos ante el esloveno.

Evenepoel y Roglic, se están jugando el liderato de la carrera y para mi gusto la partida la va ganando el belga, pues el esloveno dejó pasar esta gran oportunidad de darle otro golpe a Evenepoel y descontar tiempo que trae en contra, solamente pudo recuperar 15″ el día de hoy, quedando a 1′34″ detrás de Evenepoel en la clasificación general.

“Hoy no me he sentido muy bien”, dijo Roglic a la prensa tras la decimoquinta etapa. “Solo me fui sintiendo mejor hacia el final. Especialmente al comienzo de la escalada no tenía buenas sensaciones, en la cima ya estaba mucho mejor”.

Recordemos que Roglic sufrió una fractura de vértebras en el Tour de Francia y estuvo dos semanas sin poder andar en bicicleta después de abandonar la carrera francesa. Ganar un estado físico aceptable es cuestión de tiempo, pero en esa recuperación también encuentras altibajos y quedan solamente seis etapas, de las cuales solo dos son de alta montaña, para que el esloveno pueda buscar otra emboscada frente a su rival belga.

Tampoco podemos olvidarnos de Enric Mas, el español del Movistar se está viendo muy fuerte en la montaña y vendrá con grandes ambiciones, no solo busca su primera victoria en una Gran Vuelta, sino que también busca acumular puntos para salvar a su equipo del descenso. Mas va a dos minutos de Evenepoel y solo a 30 segundos de Roglic, por lo que la carrera aún está muy abierta.

Las etapas 18 y 20 serán clave para esta Vuelta a España y la pelea sigue más viva que nunca. Veremos si Evenepoel logra recuperarse después de este tercer día de descanso o si el belga va en una tendencia de más a menos. Pero este fin de semana ha demostrado que sabe defender su liderato y aunque lloverán los ataques, va a darlo todo en la carretera. ¿Podrán Roglic y Mas usar su experiencia como ventaja para vencer a su joven rival?

Clasificación General Provisional

Remco Evenepoel 56h40′ 49″

Primoz Roglic a. 01′ 34″

Enric Mas a. 02′01″

Juan Ayuso a. 04′49″