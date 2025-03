Si algo nos ha enseñado la economía global es que es una maraña de decisiones políticas, estrategias disfrazadas de cifras y un juego de poder donde nadie quiere ser el que paga la cuenta. Y cuando Donald Trump , con su peinado icónico y su estilo de negociación de reality show, decide meter mano en este enredo, las consecuencias no tardan en llegar. Sus famosos aranceles han encendido una nueva batalla comercial, y aunque él la vende como un movimiento para hacer a Estados Unidos “grande de nuevo”, lo que ha conseguido es que los precios suban más rápido que su entusiasmo en un mitin.

Trump ha revivido su estrategia de castigar a las economías que “no juegan limpio” (según su versión de las reglas). China vuelve a ser el principal blanco, con nuevos aranceles sobre productos tecnológicos, ropa y juguetes. Y México también está en la mira: autos, autopartes, productos agrícolas y hasta el tequila recibirán el golpe, que cabe decir que ha retrasado los aranceles en el tema de autos. Rusia, por su parte, ha sido objeto de restricciones en materias primas y energía, mientras que Canadá enfrenta impuestos a sus exportaciones de aluminio y acero. En América Latina, países como Brasil y Argentina han visto aranceles en productos agrícolas.

El tipo de cambio también ha reaccionado. El peso mexicano se ha depreciado frente al dólar, lo que encarece las importaciones y puede generar inflación. En Canadá, el dólar canadiense ha mostrado volatilidad, y en EE.UU., la incertidumbre ha golpeado el valor del dólar frente a otras divisas, pero lo que ha llamado la atención es lo que dijo recientemente Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald: “Estos aranceles no son definitivos, los van a modificar”. Y es que esta guerra comercial se ha convertido en un espectáculo donde Trump mueve los hilos a su antojo, imponiendo y retirando aranceles como un titiritero caprichoso. Hoy amenaza a México, mañana a China, y pasado mañana quizás “olvide” los impuestos si obtiene lo que quiere.

Y aquí es donde entra el dilema: si tu plan era cambiar de teléfono, hacer una carnita asada con guacamole o simplemente disfrutar de una cerveza bien fría, tal vez tengas que pensarlo dos veces. Los precios subirán como espuma, y los consumidores serán los primeros en resentirlo.

Sheinbaum responde: “Nos vemos en el Zócalo”

México no se ha quedado callado. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no aceptará amenazas ni presiones de Trump. En una conferencia reciente, criticó la postura del expresidente estadounidense y anunció que dará una respuesta en el Zócalo, frente a miles de ciudadanos. “México es un país soberano, y no vamos a aceptar imposiciones”, declaró.

El discurso de Sheinbaum podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos países. Más allá de los aranceles, el trasfondo es político: Trump ha usado el comercio como un arma de presión en temas migratorios y de seguridad fronteriza, y México está buscando maneras de contraatacar sin comprometer su economía. “Responder es un asunto de dignidad nacional”, afirmó, dejando claro que no cederá tan fácilmente.

El impacto en los mercados y la Bolsa de Valores

El nerviosismo ha alcanzado a los mercados financieros. El Dow Jones y el Nasdaq han registrado caídas en respuesta a la incertidumbre comercial. El Dow Jones, que mide el desempeño de las 30 principales empresas industriales de EE.UU., ha reflejado pérdidas debido al impacto en grandes corporaciones manufactureras. Mientras tanto, el Nasdaq, índice que agrupa a las empresas tecnológicas, ha sido golpeado por los aranceles a China, ya que muchas compañías dependen de insumos chinos para la producción de dispositivos electrónicos.

Este comportamiento en la bolsa da razón a Sheinbaum cuando afirmó que “Trump se ha dado un balazo en el pie”, pues en su intento de fortalecer la economía estadounidense, ha generado un clima de incertidumbre que afecta la inversión y el crecimiento.

Lo que se va a encarecer: del smartphone al tequila

La lista de productos que subirán de precio es larga. A continuación, algunos de los principales afectados:

Tecnología: celulares, computadoras y televisores que podrían costar entre un 10% y 20% más.

Autos y autopartes: comprar un coche nuevo será más caro, afectando tanto a consumidores como a la industria automotriz, con efectos para el 2 de abril.

con efectos para el 2 de abril. Alimentos: tomates, aguacates, carne de res y cerveza mexicana podrían disparar sus precios en EE.UU.

Tequila y licores: podría volverse un lujo en el extranjero, impactando las exportaciones mexicanas.

Ropa y calzado: China es un productor clave en este sector, por lo que la moda también podría encarecerse.

Los grandes perdedores, sin duda, serán los consumidores. En EU la clase media y baja verá cómo su dinero rinde menos. En México, las exportaciones podrían verse afectadas, lo que pondría en riesgo empleos en sectores como la manufactura y la agricultura.

Por otro lado, algunos productores estadounidenses podrían verse beneficiados si logran sustituir importaciones. Pero esta es una victoria agridulce: muchas empresas dependen de cadenas de suministro globales, y si los costos suben, también lo harán los precios finales.

En mi opinión, si algo hemos aprendido de la política comercial de Trump es que funciona como una táctica de presión continua. Ya en el pasado México cedió en temas migratorios a cambio de evitar aranceles. Ahora, con los nuevos impuestos comerciales, la pregunta es: ¿qué pedirá Trump esta vez?

No sería sorprendente que, después de un tiempo, EU “pause” los aranceles para luego volver a imponerlos, exigiendo nuevas concesiones. Esto coloca a México en una posición difícil: ceder para proteger su economía o resistir y arriesgarse a mayores represalias.

La economía mundial es como un dominó: cuando cae una pieza, las demás le siguen. Si esta guerra comercial se intensifica, podría haber efectos más graves en el empleo, la inversión y las relaciones diplomáticas.

Mientras tanto, nosotros, los consumidores, solo podemos ver cómo se desarrolla este juego de poder y pagar la cuenta.