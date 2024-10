“¡Hey! No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir ¡Hey! No creas, que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí” JULIO IGLESIAS

Gran celebración por la condena sobre García Luna, sin darse cuenta de que la sentencia lleva jiribilla y tiene efecto bumerán a su mandato, a lo que viene y, sobre todo, a México. Un regalo envenenado que, además, los gringos no le entregaron ni siquiera bien envuelto y sin defectos.

Me explico:

No sé si García Luna sea el criminal o no que determinaron los norteamericanos; vaya, no apostaría mi vida en ello (y si lo hiciera, no sería sin bastante irresponsabilidad de mi parte).

¿Que dejó pasar importantes ilícitos?, ¿que incluso colaboró con uno de los cárteles y se benefició de la delincuencia? Un jurado popular de estadounidenses determinó que sí y un juez —no electo popularmente— lo sentenció a casi 39 años de prisión… con derecho a apelación. Cinco de ellos conmutables por lo que ya transcurrió en prisión y, también, si demuestra buena conducta, con la posibilidad de salir en 15 años; apenas cumplidos los 70 años de edad. Curioso sistema de justicia el gringo, pero así es esto…

Que podría haber engañado a todos, sí. Incluyendo al propio gobierno de Estados Unidos que lo condecoró no una, sino muchas veces… Los testimonios de delincuentes, capos del narco, lo hundieron. En ese país eso basta. Los mismos que ya involucraron a López Obrador…

Y en ese sentido, esto es más bien la punta del hilo de una madeja que apenas comienza a desenredarse… ¿más lazos de narcogobiernos por venir? Quizá los estadounidenses así lo determinen.

Si se siguieron esos parámetros con García Luna, ¿cómo le iría a la 4t cuando se le enjuicie? ¿En su momento gustará en EU la política de abrazos a la delincuencia o se culpará a esta del incremento del trasiego de fentanilo que ha matado a cientos de miles de americanos? ¡Caray! ¿Tanto culpar al panista para que López Obrador y su obradorismo terminen siendo acusados de algo similar —o de peor manera— por los mismos testigos?

Y en México, ¿cuándo? Mientras que con Calderón se registraron 120,463 muertes violentas en su sexenio (55 diarios o una cada 26 minutos), con López Obrador hubo 199,621 (94 diarios o una cada 15 minutos).

En el sexenio del blanquiazul, el gobierno capturó a 12 cabezas y a 96 miembros de alto rango de los cárteles. Durante la la gestión del tabasqueño se puede presumir la captura de Rafael Caro Quintero y de Ovidio “El ratón” Guzmán, este último por el Ejército. Y aunque fue soltado por órdenes de López Obrador (él mismo lo dijo en la mañanera), más tarde lo recapturó y envió a Estados Unidos en un momento en que la presión de nuestro vecino del norte sobre Andrés Manuel era fuerte. Las detenciones de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López no cuentan; las realizó —no sabemos— si los propios delincuentes rivales o Estados Unidos…

Durante el sexenio calderonista, los militares aseguraron más de 123 mil armas, 177 millones de dólares en efectivo, 9,920 toneladas de mariguana, 37 toneladas de cocaína. Se incautaron 75 toneladas de metanfetaminas. También se aseguraron 538 aeronaves, 224 embarcaciones y 51 mil vehículos terrestres que utilizaban narcotraficantes. Además de destruir 3,042 pistas de aterrizaje clandestinas. En la administración lopezobradorista se decomisaron un total de 85 mil vehículos, 2,800 toneladas de droga (162 mil kilos de cocaína y 720,000 kilogramos de mariguana) y poco más de 50,000 armas. Por cuanto a pistas de aterrizaje, estas no se destruyeron; se construyeron, de hecho. La Sedena construyó el AIFA y del aeropuerto de Tulum… Sí, con el primer piso de la 4t, el Ejército hizo todo menos lo que tenia que hacer.

Total, que el segundo entregó gobiernos, territorios e instituciones a la delincuencia; el primero intentó parar al crimen organizado.

Pero más allá de eso, dado que de acuerdo a López Obrador —y ahora Claudia Sheinbaum— el presidente de México sabe todo lo que pasa durante su mandato, no se entiende que los morenistas por una parte sostengan que Felipe Calderón estaba en contubernio con García Luna, pero por la otra, estando en funciones, se salgan por la tangente con afirmaciones como estas: “yo no sé nada”, “yo no supe”, “a mí no me consta”, “a mí nadie me dijo nada”, “yo lo niego” (como por ejemplo el que haya laboratorios de producción de droga en nuestro país) y, como cereza en el pastel, “pondré en pausa la relación con Estados Unidos”. Tantos y tantos comentarios que, en el sistema acusatorio oral de Estados Unidos, podrían tener un peso sustancial para incriminarlos en un futuro no muy lejano.

Por lo tanto, dado que su pecho no fue bodega… y no se reservó sus opiniones desfavorables hacia la DEA y otras agencias norteamericanas, ojalá López Obrador haya tenido la previsión de arreglar sus papeles y una estadía mucho muy resguardada en México.

Giro de la Perinola

Clara Luz Flores Carrales es nueva titular de unidad en Gobernación. Con ella aplica: ‘¡qué corta la memoria y cuán largo el olvido!’ Hace tres años fue la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León compitiendo contra Samuel García; ella perdió. Y la razón de su derrota se debió a que la cacharon en tremenda mentira para negar que había pertenecido a la secta NXIVM, cuyo líder hoy se encuentra en la cárcel. Que —cuando menos— se hizo de la vista gorda de las actividades criminales de una secta criminal que marcó a las mujeres de la misma como si fueran reses. Ahora ella es quien lleva las funciones de la dependencia relativas a:

• Prevención del delito.

• Recomposición del tejido social.

• Asuntos religiosos.

¿Es en serio? Esto es como poner la iglesia en manos de Lutero. Rosa Icela Rodríguez, Claudia Sheinbaum, no estamos para bromas.