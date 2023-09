Por El Pordiosero

Mientras denuncia lo que considera actos de corrupción de funcionarios y dirigentes sindicales, con el argumento de que los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México recibieron del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) una cantidad menor de la que supuestamente les correspondía, Angélica Adriana Díaz Bustamante, reacciona con intolerancia cuando se le cuestionó la forma irregular en la que habría logrado un horario laboral especial en la Alcaldía Miguel Hidalgo .

Alejandra Valtierra, administradora de “Sindicalissste”, un sitio de Facebook con cerca de seis mil suscriptores mayoritariamente trabajadores del ISSSTE y de la CDMX, exhibió la ignorancia de la fundadora del llamado Foro Permanente de Trabajadores en cuanto a derecho laboral y que no puede justificar ocupar una plaza administrativa en un área cultural con una jornada laboral de sábados, domingos y días festivos.

Según la señora Díaz Bustamante, los dirigentes sindicales pese a no contar con toma de nota del tribunal de conciliación, no registran asistencia, cobran prestaciones, tiempo extra y no laboran, “solapados por funcionarios del GCDMX”, lo que, según ella, es “un fraude millonario”.

Aun cuando se ostenta como licenciada en derecho burocrático, ignora que la toma de nota es un acto administrativo que no forzosamente trasciende al ámbito jurídico y que por tanto, no implica el desconocimiento de una dirigencia sindical. En dado caso exhibe la incapacidad de la autoridad que tiene la facultad de entregarla, de cumplir con sus funciones.

La legitimidad y legalidad de los dirigentes sindicales, se sustenta en el voto mayoritario de los trabajadores que los eligen. El gobierno, de acuerdo con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene prohibido intervenir en la vida interna de los sindicatos.

Y para mayor claridad, los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República, forman parte del marco jurídico nacional, e incluso se encuentran prácticamente al nivel de nuestra Constitución Política.

Ahora bien, el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las obligaciones de los titulares de las dependencias públicas, en la fracción VIII les ordena “conceder licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad”, y el inciso a) establece, entre otros casos, “para el desempeño de comisiones sindicales”.

En cuanto a su horario laboral, la señora Díaz Bustamante trabaja sábados, domingos y días festivos adscrita a la Subdirección de Cultura Institucional y Organizacional. En una respuesta a la administradora del portal “Sindicalissste”, le dijo que no laboraba en un área de cultura, y le garantizó: “no estoy en falta y menos es corrupción”. Mintió como lo prueba el documento que incluimos.

Tal hecho no tendría importancia, con la salvación de que no realice actividades frente a un grupo de alumnos o de organización de eventos que justifique el horario especial. En tan virtud, deja ver que es una concesión, de la que según ella goza desde 2016, cuando coincidentemente Xóchitl Gálvez era jefa delegacional en Miguel Hidalgo.

Resulta que la señora Díaz Bustamante fue candidata a jefa delegacional en Iztacalco por el PRI en 2018. Actualmente mantiene cercanía con el PAN -frecuentemente presume fotos con la senadora Kenia López, entre otros-, en busca, según, esto de una candidatura a diputada local.

El martes 29 de agosto, subió a su sitio de Facebook una foto con el subdirector de capital humano en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Marte Álvaro Ruiz Montes. “Mi subdirector que me dicen consciente (sic). Afortunadamente todo lo accionado es en apego a derecho”, escribió.

La señora Valtierra le hizo notar la falta de ortografía -algo, por cierto, común en los mensajes de la dirigente del llamado Foro Permanente de Trabajadores- y le insistió en que el horario especial del que goza deja ver que se trata de una concesión que pudiera tratarse de actos de corrupción , al no estar justificada su actividad laboral.

Frente a las críticas que la señora Díaz Bustamante empezó a recibir al no justificar el horario laboral del que goza, en lo que denotó enojo e intolerancia, le contestó a la administradora del sitio de Facebook: “XX retuercete” -¿desconocerá la importancia de los acentos?-.

En la fotografía que ella misma subió a su red social en la que aparece con el subdirector de capital humano de la alcaldía, muestra una cercanía que no tienen la inmensa mayoría de los trabajadores de la demarcación, lo que por sí mismo no representa una falta. El fondo del asunto se encuentra en que su actividad laboral no justifica, en efecto, gozar de un horario especial privilegiado.

El señor Ruiz Montes es aspirante a ser candidato de la alianza Va por México -integrada por PAN, PRI y PRD- a alcalde por Iztacalco, por la que Díaz Bustamante compitió en 2018.

El subdirector de capital humano en Miguel Hidalgo fue denunciado, en 2021, ante el Instituto Electoral de la CDMX por el posible uso indebido de recursos públicos en la promoción de Mauricio Tabe, quien buscaba la candidatura por el PAN para ser alcalde y la que finalmente logró. El asunto quedó registrado en el expediente IECM-QNA/366/2021.

Ruiz Montes trabajó en ese entonces en el Congreso de la CDMX, donde ocupaba una jefatura de Unidad Departamental. En la denuncia contra varios panistas, los quejosos presentaron varias pruebas de la promoción que se hacía a favor de la precandidatura de Tabe.

El activismo de la señora Díaz Bustamante en contra de funcionarios y dirigentes sindicales en la CDMX, es vista como parte de una estrategia del PAN por deteriorar políticamente la precandidatura de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.

Agenda

• El martes 5 de septiembre, quedará instalada la comisión electoral de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que se encargará de la elección en la que entre el 1o y 10 de noviembre se definirán quiénes serán los titulares de las secretarías de trabajo, tesorería y prensa, las secretarías del tribunal y de las comisiones de vigilancia y hacienda y las delegaciones sindicales que en conjunto representan una tarde del comité ejecutivo que encabeza Ada Salazar.

• Según parece, Pedro Zenteno Santaella dejará acéfala la dirección general del ISSSTE para convertirse, a partir del 14 de septiembre, en secretario de salud en el gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. La sorpresa sería que se confirmara que su hijo Pedrito asumiría la presidencia de la comisión estatal de derechos humanos.

• El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), que dirige Hugo Carlos Morales Morales realizará, el próximo viernes 8 de septiembre, su congreso anual, ordinario, en momentos en que nuestra máxima casa de estudios de preparación para la elección de rector para los próximos cuatro años.

