Lleva años Andrés Manuel López Obrador queriendo apropiarse de todo, pero diciendo que el propietario es el pueblo. La verdad es que esto no es así, pero ha logrado convencer a miles durante 6 años en donde desde su mañanera ha podido bombardear a la gente más inocente, de su inocencia.

La verdad de las cosas es que este presidente nunca ha tenido una buena autoestima. Realmente no se siente ni valioso, ni buen líder, ni poderoso.

No cualquiera llega a ser presidente en la vida, él lo logró y ni así ha podido creerse que tiene talentos y habilidades que lo llevaron a ser mandatario de una nación.

No sé en su infancia si sus padres no pudieron hacerle saber que para ellos era importante su existencia que desde ahí hay una herida de abandono y una huella de minusvalía.

De otro modo, no entiendo cómo es que aún él se siente despojado de todo, tanto que ahora quiere apropiarse del Poder Judicial, claro, a nombre del pueblo bueno y sabio.

Mucha gente ni siquiera tiene idea qué significa o de qué se trata el Poder Judicial siquiera, pero AMLO asegura que el pueblo bueno quiere hacerle una reforma que se trate de que el mismo pueblo sabio elija a sus representantes.

Esto tampoco es así. No hay un solo beneficio para la gente que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo bueno, pero sí hay muchos beneficios para él y para la nueva presidenta de México.

Beneficios para él, ya que al anular la validez de los jueces en el Poder Judicial, no habrá instancia que señale y condene los errores que cometió el presidente en este sexenio.

Beneficios para Claudia Sheinbaum porque también, estando de su lado, no habrá leyes que se respeten y habrá leyes que se modifiquen a favor de Morena, nada que ver a favor del Pueblo.

No me imagino la vida que vivirá el presidente lejos del poder y de los escenarios.

Cuánto me recuerda a mi señor padre cuando se jubiló, le partió el alma en dos su retiro y puso su oficina dentro de la casa, como con la esperanza de que todos sus empleados y colegas le siguieran frecuentando. Pero esto no sucedió así. Y es que mi padre no creó un plan de retiro que le llenará la vida. Y así se fue entristeciendo conforme pasaron los años.

López Obrador dice que se dedicará a descansar, dormir y leer. Y que escribirá otro libro. No creo que nada de eso le de tanta vida como se lo da estar jugándole al líder mundial.

No me hace feliz imaginarlo infeliz. Pero me da miedo su tristeza porque esa le llevará a seguirse queriendo apoderar de todo lo que le suena contrario a él, o contra él.

Espero que Claudia Sheinbaum no se contagie de su voracidad y pueda mantener un poco más el equilibrio.

Y espero que el presidente algún día obtenga la paz.

Es cuanto