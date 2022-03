Andrés “el humanista”

La inseguridad en México cada día está peor y la respuesta del presidente AMLO y de su gobierno para las víctimas de los hechos violentos es la indiferencia y un discurso populista e insensible.

Desde el inicio de su administración hemos visto dos caras del presidente, un “AMLO humanista” frente a los líderes de cárteles y sus grupos criminales, y un AMLO con poca o nula empatía frente a los muertos que deja este terrible flagelo.

Aunque en campaña y como presidente López Obrador se comprometió a que en seis meses solucionaría el problema de la inseguridad, evidentemente, no lo cumplió.

El fin de semana pasado se registró una nueva masacre que dejó como saldo veinte personas muertas en un Palenque clandestino en Michoacán.

Pero en el guion de su mañanera, a AMLO le tocaba hablar sobre los desaparecidos de Ayotzinapa:

“Decían que no se podía, se burlaban de que yo sostenía de que abrazos, no balazos, porque tenemos maneras distintas de pensar. Si no se atiende a los jóvenes, si no hay trabajo, si no hay buenos salarios, si no hay bienestar, si se desintegran las familias, si se pierden valores, ¿cuándo vamos a resolver el problema? Nosotros estamos teniendo ya buenos resultados porque cambiamos completamente la política en materia de seguridad. ¿Cuándo lo van a reconocer nuestros adversarios?”

AMLO