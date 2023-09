Y sí, Ana Gabriela Guevara ya no corre y ya no correrá más. No tendrá que huir de ningún lado ni del país, pues el presidente le acoge y la protege.

A pesar de qué hay denuncias en contra de ella, quien es directora de la Comisión Nacional del Deporte de México, ya que se dice ha desviado 150 millones de pesos con los recursos públicos.

Pero el presidente de la nación dice que ella ha hecho muy bien las cosas y que no tiene pruebas de dichas acusaciones, pero que, si se le está acusando tanto pues “Que las autoridades resuelvan, en este caso la Fiscalía” dijo.

Y ya sabemos o creemos que la Fiscalía autónoma, lo que se dice autónoma no es.

En ese sentido el presidente tiene razón: tendría que comprobarse al cien por ciento los desvíos y desfalcos, pero pareciera que en la 4T no hay prisa por investigar la verdad.

Lo que sí es una realidad que todos hemos comprobado, es la arrogancia y la falta de educación que ha tenido Ana Gabriela Guevara al expresarse de los deportistas.

Citlali Cristian Moscote, medallista de bronce en los XXIV Juegos Centroamericanos (Graciela López Herrera)

De una manera grosera y sin una sola intención de conciliar con los deportistas, les ha dicho una serie de cosas por demás humillantes.

Ha mencionado sin tapujos, dirigiéndose a las nadadoras que “si quieren quitarse los calzones, que se los quiten”. Las últimas declaraciones que habían encendido la polémica en mayo de este año fueron de dichas deportistas, quienes comentaron que tuvieron que vender trajes de baño para obtener fondos ante la ausencia de apoyos por parte del gobierno.

Ana Gabriela lejos de conciliar con ellas y llegar a acuerdos dijo que ella no las había puesto a vender calzones, que había sido decisión de las atletas.

Lo peor es que el presidente en aquella ocasión atacó a las deportistas acusándolas de armar un escándalo para desprestigiar a Ana Gabriela.

Hoy de nuevo el presidente le reiteró todo su apoyo. En una extraña admiración y cobijo que únicamente levantan sospechas.

¿Cuál es la razón por la cual Andrés Manuel cuida tanto a Ana Gabriela Guevara?

¿Cuál es la razón por la cual Ana Gabriela se siente tan empoderada que incluso puede agredir a los propios atletas mexicanos?

Mientras tanto es de admirarse el esfuerzo de cientos de deportistas mexicanos que, por amor al deporte y a su país hacen maroma y media para conseguir recursos y patrocinadores porque el deporte en este país está en completo abandono.

La realidad es cruda y dolorosa: En este país, los niños y jóvenes que quieren entrenar fútbol o algún otro deporte no cuentan con espacios para hacerlo. Ya ni se diga de las personas con discapacidad que son deportistas.

No existen instalaciones para que todas y todos puedan hacer deporte.

Entonces la gran pregunta es: ¿a dónde va a parar el presupuesto para ello?

Es aterrador que el presidente defienda tanto a una mujer que ha sido grosera e indiferente con los deportistas.

Eso es también lo más grave.

Pero Ana Gabriela no tiene prisa de correr del país, ni de dejar su puesto.

Ana Gabriela ya no corre. Camina despacio sin miedo.

En un ambiente de impunidad e injusticia.

Aprovecho este espacio para darle las gracias de todo corazón a todos los atletas que nos han traído medallas. Valoro muchísimo su esfuerzo porque solo ellos saben todos los sacrificios y sufrimiento que tuvieron que pasar para trascender en un país que no los apoya.

Calma Ana Gabriela, no corras, no pasa nada, la vida se encarga siempre de hacer justicia.

Es cuánto.