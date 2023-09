El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ante la investigación por el desvío de 150 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Desde la conferencia mañanera del 29 de septiembre, AMLO aseguró que durante la administración de la exvelocista no ha existido ningún “acto de corrupción”.

Asimismo, el presidente dijo, ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Conade, que es necesario sustentarlas con pruebas y evidencia, y no “denunciar por denunciar”.

El presidente AMLO compartió que considera que Ana Gabriela Guevara una buena servidora pública y promotora del deporte.

Por ello, resaltó que la exdeportista continuará al frente de la Conade, a pesar de las diversas denuncias en su contra que ya son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, AMLO pidió a quienes han denunciado a Guevara que presenten las pruebas que tengan para ir en en su contra y resaltó que los procesos tienen que estar sustentados y no sólo “denunciar por denunciar”.

“Acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte, ella va a continuar como la coordinadora. Hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento. No se trata de denunciar por denunciar y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte…aunque respeto a los críticos y a los que no opinan lo mismo”

Además, el presidente dijo que no se debe de descalificar el trabajo de Ana Gabriela Guevara quien, desde su punto de vista, “ha hecho bien las cosas”.

AMLO también puntualizó que si la titular de la Conade hubiera cometido algún acto de corrupción él lo sabría porque “ahora ya no se oculta nada”.

“Que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara que ha hecho bien las cosas, desde mi punto de vista. Si no, yo ya tendría todos los elementos, ahora ya no se oculta nada, todo se sabe”

AMLO