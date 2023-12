Querido presidente López Obrador:

No es correcto tu diagnóstico del muy serio problema político de Nuevo León. Nadie en el congreso local está tratando de impedir la aventura presidencial de Samuel García, absolutamente condenada al fracaso. El aspirante de Movimiento Ciudadano trae números muy bajos en las encuestas y, en mi opinión, perderá parte de lo que poco que ha conseguido debido al escándalo que él ha armado.

Samuel nunca fue la mejor opción del partido de Dante Delgado. En numerosas mediciones de preferencias electorales Luis Donaldo Colosio Riojas lo superaba tres a uno. Después, cuando Marcelo Ebrard perdió la contienda interna de Morena y se especuló con su llegada a MC, el excanciller también logró mejores estadísticas que el frívolo gobernador nuevoleonés.

Donaldo y Marcelo, por distintas razones, no quisieron ser candidatos de Movimiento Ciudadano. Ambos buscarán la presidencia en 2030, con más posibilidades de llegar en buena forma física Colosio que Ebrard: el hijo del excandidato asesinado es mucho más joven y no lo afecta el problema de sobrepeso que el otro evidentemente no puede controlar y que podría generarle daños en su salud.

Así las cosas, Samuel García se quedó como aspirante único de MC porque era el menos peor entre quienes querían representar al partido naranja.

Sus porcentajes de preferencias electorales son bajísimos:

Samuel tiene 9.9% en la encuesta de MetricsMx publicada en SDPNoticias .

publicada en . Baja a 7% en el estudio demoscópico que Covarrubias y Asociados realiza para El Heraldo de México .

realiza para . Llega Samuel a 10% en la encuesta de Parametría difundida por Reuters .

difundida por . A Samuel García le va peor (un ridículo 6%) en la encuesta de De las Heras Demotecnica difundida en su propia página de internet.

difundida en su propia página de internet. Y en la medición de Buendía & Márquez —que ha dado a conocer el diario El Universal— Samuel se queda en 8%.

Admirado presidente Andrés Manuel:

Te equivocas —supongo que caes deliberadamente en el error por una estrategia política—, fallas al decir que diputados y diputadas del PRI y del PAN en Nuevo Léon no quieren dejar a Samuel García participar en las elecciones de 2024.

Sabes muy bien, presidente, que eso es falso. Al esposo de Mariana Rodríguez ya le autorizaron dejar el gobierno nuevoleonés para que vaya a hacer lo que pueda en la contienda electoral del próximo año.

Lo que no aceptan diputados y diputadas locales es dejar como gobernador interino a un incondicional de Samuel. No tienen por qué hacerlo; nada les obliga a cumplir el capricho del esposo de Mariana Rodríguez. La legislación autoriza al congreso de la entidad a entregar el cargo a quien se les pegue la gana; en efecto, presidente, la misma legislación que a ti de da el derecho de proponer para llegar a la SCJN a cualquier persona con título de licenciatura en derecho que a ti se te ocurra. Querido Andrés Manuel, así son las cosas en el viejo cuento de que la ley es la ley.

El que está violentando la situación es Samuel García, quien con golpeadores intentó impedir una sesión del congreso nuevoleonés. Este tipo debería ser sancionado severamente por enfrentar de esa manera al poder legislativo de la entidad.

Por lo demás, el sainete que ha diseñado y ejecutado Samuel lo perjudicará. La gente quiere en el gobierno a gente caracterizada por la seriedad —desde luego, aderezada con las dosis adecuadas de fino humor—. Y Sami, insensato en extremo, está exhibiendo todo lo contrario.

Las ventajas enormes de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez en las encuestas se deben a que la primera es muy seria —bromea cuando debe hacerlo, y ya—, mientras que la segunda ha hecho del payaseo su estilo de campaña. Parecía imposible que alguien superara a la candidata X en la competencia de hacer grandes tonterías. Pero, como es bien sabido, la estolidez en la clase política no conoce los límites, y Samuel ha resultado mucho más bufón que la aspirante de la alianza PRI, PAN, PRD.

Presidente AMLO:

Has dicho que tu gobierno puede mediar en el conflicto nuevoleonés. No sé si legalmente sea posible, pero me gustaría un tercero en discordia. Es decir, ni el gobernador interino que propone Samuel Gacía —Javier Navarro, un viejo abogado que tuvo prestigio, pero que enloqueció con el cargo de secretario de Gobierno que le dio Samuel- ni el que ya eligió el congreso de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez.

Mucho ayudarás, presidente, si propones desde tu mañanera interinos aceptables para todas las partes. Aquí varias propuestas:

Carlos Salazar , quien encabezó el Consejo Coordinador Empresarial durante los primeros años del actual sexenio.

, quien encabezó el Consejo Coordinador Empresarial durante los primeros años del actual sexenio. Mauricio Fernández , exalcalde de San Pedro.

, exalcalde de San Pedro. Cristina Diaz , alcaldesa de Guadalupe.

, alcaldesa de Guadalupe. Javier Treviño , ejecutivo de Walmart y ex secrertario de Gobierno.

, ejecutivo de Walmart y ex secrertario de Gobierno. Israel Gutiérrez , quien fue financiero de un gran empresario que ha apoyado a la izquierda mexicana, Julio Villarreal.

, quien fue financiero de un gran empresario que ha apoyado a la izquierda mexicana, Julio Villarreal. Raúl Rangel , ya retirado, extesorero, hijo de uno de los gobernadores más prestigiados de Nuevo Léon, del mismo nombre.

, ya retirado, extesorero, hijo de uno de los gobernadores más prestigiados de Nuevo Léon, del mismo nombre. Tere Herrer a, exconsejera de la judicatura federal.

a, exconsejera de la judicatura federal. Tatiana Clouthier, del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

Señor presidente:

Te aseguro que cualquiera de estas personas haría mejor trabajo que el inestable Samuel García. Ya después de la derrota electoral de este hombre, los nuevoleoneses te pediríamos una última jugada política, la final de tu sexenio: operar para que Sami no vuelva y el interino se quede seis años. Ya merece Nuevo León, Andrés Manuel, un gobernador o una gobernadora que trabaje y no solo se dedique a la grilla y a robar.

No es justo que los últimos tres gobernadores de la entidad más pujante de México haya sido tres impresentables: Rodrigo Medina, muy corrupto; Jaime El Bronco Rodríguez, totalmente deschavetado, y Samuel García, más peor que los otros dos en todo. Si la 4T nos ayuda a desechar a Sami, el progreso y la decencia volverán a Nuevo León