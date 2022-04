Mi más sentido pésame a Jaime Azcárraga por la muerte de su padre, Rogerio Azcárraga, pionero de la radio en México y fundador de Grupo Fórmula

El patrimonio de Carlos Loret

El presidente López Obrador de ninguna manera atenta contra la seguridad de Carlos Loret de Mola y de su familia ni le impide a este periodista ejercer su libertad de expresión en los términos que se le antojen.

Simple y sencillamente —en lo que me parece un caso especial de legítimo derecho de réplica—, Andrés Manuel ha exhibido el cuantioso patrimonio del colaborador de El Universal, W Radio y Latinus para probar que no es el presidente de México, sino Loret quien debe explicar el origen de su fortuna.

Lo hace así porque el mencionado periodista insiste con necedad de plano cargante —palabra este con r, aunque sin tal letra también aplica— en que AMLO debe aclarar de qué vivió durante todos los años que pasó en la oposición, algo que por cierto ha sido aclarado hasta el cansancio: López Obrador mantuvo su —muy modesto— nivel de vida familiar y financió su movimiento de resistencia con algunos recursos de varios partidos políticos, en tiempos de campañas electorales; con lo que ganó gracias a la venta de los libros que ha escrito, todos muy exitosos, y sobre todo con las aportaciones de muchísima gente que desde el fraude de 2006 decidió ser solidaria con Andrés Manuel y su equipo cercano.

Por lo demás, está clarísimo que la información sobre las propiedades de Loret no la obtenido AMLO de oficinas del gobierno federal, sino que se la han hecho llegar personas que conocen al famoso columnista, reportero y conductor de noticieros de radio y TV.

El presidente tampoco ha exigido a nadie de su gobierno investigar si los bienes inmuebles de Loret de Mola representan, o no, el producto de ingresos no reportados al SAT, o bien si son una consecuencia del lavado de dinero.

Lo único que ha dicho Andrés Manuel es que uno de los medios en los que participa Loret de Mola, el portal Latinus —nacido este sexenio evidentemente como un instrumento de presión política—, es patrocinado por empresas que recibieron el pasado sexenio muchísimo dinero del sector público, particularmente del gobierno de Michoacán.

Las compañías que están detrás de Latinus y de Loret —cito a AMLO— recibían dinero porque “antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno, millones de pesos. Era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción bien estructurada, manejada por políticos”.

¿Qué políticos están detrás de Loret de Mola? Uno en especial, el viejo priista Roberto Madrazo, paradigma de marrullerías.

¿Qué debería hacer Loret?

Si Carlos Loret quiere ganarle el debate a López Obrador —porque eso es: solo un debate entre figuras públicas— debería explicar con claridad, como un acto de responsabilidad frente a la opinión pública, de dónde obtuvo los recursos para comprar sus bienes inmuebles, particularmente un departamento en Miami y una casa de campo enorme en Valle de Bravo, que según AMLO se edificó sobre cuatro hectáreas de bosque que fue talado para el disfrute del periodista y de su familia.

Loret derrotaría a AMLO en esta disputa dialéctica —no es otra cosa— si informara cuánto ha ganado en las empresas en que ha trabajado, la forma en que adquirió sus inmuebles, los nombres de los bancos que utilizó para transferir dinero a quienes le vendieron las propiedades, los permisos de construcción en Valle de Bravo y un más o menos del domicilio de su apartamento en Miami para que la gente sepa si es verdad que es vecino a una de las tantas viviendas de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos acusado de haber trabajado para Joaquín El Chapo Guzmán.

No está legalmente obligado Loret a ser transparente, pero éticamente sí que lo está. Además le conviene dar explicaciones por tres razones: (i) ya es público su patrimonio, (ii) vale la pena que demuestre a quienes dudan de él que todos sus ingresos son formales y suficientes para adquirir lo que posee y (iii) ganar el debate al presidente de México.

10 razones para justificar a Aristegui

Andrés Manuel habló en la mañanera de este miércoles 13 de abril de que su gobierno enfrenta “campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui”.

Dijo más el presidente sobre la respetada periodista:

√ “Les voy a poner un mensaje sobre los equilibrios en el programa de Carmen Aristegui. Y lo digo porque mucha gente fue engañada pensando de que se trataba de un medio de información profesional, objetivo, independiente, equilibrado, muchísima gente, y no, era simulación porque eso también, bien manejado, da audiencia”.

√ “Ahora ya es distinto, porque ya todo mundo está enseñando el cobre, porque estamos viviendo en un proceso de transformación y hay que definirnos”.

√ “Pero regresando a Carmen Aristegui, hay un tuiter de Helio Flores, gran caricaturista de El Universal: es buenísimo. Miren lo que dice Helio: ‘El tiempo se nos vino encima, dijo Carmen, y dio 15 minutos, los últimos de su programa, a la mesa de análisis del doctor Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez’, 15 minutos. Dice Helio: ‘Antes estuvo Creel hablando una hora contra la reforma eléctrica. Y luego dicen que la izquierda no tiene contrapesos’…”

√ “Pero estamos hablando de Carmen Aristegui, ya imagínense El Universal y el Reforma. ¡Ay, nanita!”.

Enseguida daré 10 razones que justifican lo que hizo Carmen Aristegui y que no gustó a Helio Flores ni al presidente López Obrador.

√ Primera razón a favor de Aristegu i: Ella tiene derecho a manejar los tiempos de su programa como mejor se le ocurra.

√ Razones 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª y 10.ª : Como es tan fuerte la 1.ª, las otras nueve razones podemos ahorrárnoslas.

En resumidas cuentas, el monero Helio Flores y el presidente López Obrador se equivocan con Carmen. Si ellos desean que el punto de vista de la 4T tenga más espacio en la radio mexicana, deberán solicitarlo, y lo conseguirán.

Y es que, sin duda, no basta con lo que hace cada semana Epigmenio Ibarra en el noticiero líder, el de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

En cuanto AMLO y el caricaturista hablen con Jaime Azcárraga, propietario de la estación más importante, este seguramente les dará todo el tiempo que necesiten para expresarse. Y así en las otras empresas radiofónicas: MVS, de la familia Vargas; Heraldo Radio, de Ángel Mieres, medio dirigido por Franco Carreño; Imagen Radio, de Olegario Vázquez Aldir y que capitanea Ernesto Rivera; las de Pancho González en Monterrey, etcétera.

¿Garantizarán rating? Andrés Manuel por supuesto que sí; Helio Flores no estoy tan seguro. Pero hay gente de primera y con experiencia mediática en la 4T que, con todo respeto, merece estar en medios con más audiencia que los públicos, todavía sin gran alcance: los moneros de El Chamuco, extraordinarios pero sin rating en la TV del gobierno; el propio Jenaro Villamil, director de los medios del Estado; el vocero presidencial Jesús Ramírez, quien cuando se lo propone argumenta con sentido del humor, y hasta la señorita Vilchis, la de las mentiras.

Eso sí, y no lo digo como mal chiste —lo comento genuinamente preocupado de que se le vaya a ocurrir a alguien en la 4T: son creativos en el gobierno, no hay duda— espero que no sugieran a Lord Molécula como asistente de conducción en cualquiera de los informativos líderes. Ese sí sería un golpe bajo a los medios mexicanos.