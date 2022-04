El periodista Carlos Loret de Mola respondió a las constantes críticas que ha lanzado en su contra el presidente AMLO, pues le dijo que él sí puede explicar de qué ha vivido.

En su programa de YouTube publicado este jueves 7 de abril en el canal de Latinus, Loret de Mola dijo que AMLO lleva varias semanas “obsesionado” con sus ganancias.

Al inicio del programa, Loret de Mola aseguró que la intención de los ataques de AMLO en su contra, es la de esconder la polémica de su hijo José Ramón López Beltrán .

Carlos Loret de Mola/ Instagram: @carlosloret

AMLO es quien pasó 13 años sin trabajar y ha vivido de “sobres amarillos”, acusa Loret de Mola

Asimismo, al responder a las críticas de AMLO en su contra, Loret de Mola dijo que él no es quien “no puede explicar de qué ha vivido”, sino que dijo, ese es un problema que padece el propio presidente.

En su respuesta, Loret de Mola dijo que quien pasó 13 años sin trabajar y ha vivido de recibir “sobres” con dinero no fue él, sino que dijo, ese ha sido el presidente AMLO.

“Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de Gobierno y presidente sin trabajar, reportando que no tenía ingresos, ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo, ese es usted” Carlos Loret de Mola

Siguiendo con su respuesta, el comunicador apuntó que quien se ha mantenido por medio de “aportaciones” de las que aseguró, son actos de corrupción, no es él, sino AMLO.

Loret de Mola dijo que a cambio de AMLO, él sí ha pagado sus impuestos y resaltó que contrario al presidente, él no busca engañar a la gente diciendo que le alcanza con 200 pesos.

“Yo no soy el que se ha mantenido con “aportaciones” que todos sabemos qué son: corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas crédito, ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera” Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola afirma que AMLO debe explicar los casos de sus hijos

En cuanto al caso del hijo del presidente, Loret de Mola también señaló que quien debe explicar las fortunas que aseguró, han amasado sus familiares, no es él, sino AMLO.

Sobre ello, el periodista acusó en su respuesta que los hijos de AMLO nunca han trabajado, pese a lo cual afirmó, se han vueltos millonarios.

“Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese, ese es usted” Carlos Loret de Mola

AMLO, conferencia presidencial 7 de abril (Especial / Imágen Mañanera)

Carlos Loret de Mola acusa que AMLO lo ha mandado a investigar “hasta por debajo de las piedras”

Por otro lado, Loret de Mola sostuvo que no ha participado en ningún acto de corrupción, lo cual aseveró, lo sabe AMLO, ya que denunció que el presidente lo ha investigado a fondo.

Así lo acusó el periodista al sostener que AMLO lo ha mandado a investigar “hasta por debajo de las piedras”, pese a lo que agregó, el presidente no ha encontrado ninguna irregularidad.

Además, reiteró como dijo hace meses que con sus acciones con las que busca calumniarlo por venganza, ha puesto en riesgo la seguridad de su familia.

“Ha usado usted todo el poder del estado para emprender una persecución contra un periodista, violar su vida privada, exhibir direcciones personales y ponerme a mí a mi familia a merced de los delincuentes que usted trata con tanto cariño” Carlos Loret de Mola