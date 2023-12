Irreverente

AMLO recula. Morena organiza cónclave en Tulum... O en Mérida, depende de Mexicana...

AMLO en espectacular, DEsenTONAdos 2023 (Plácido Garza)

A seis meses de terminar su gestión, el presidente López Obrador reculó hoy 28 de diciembre e instó a las piezas más pesadas de Morena, para que convoquen a la feligresía de esa grey en los órganos legislativos, con el propósito de designar a un interino de enero a junio de 2024.

Citlalli Hernández y Mario Delgado atendieron el llamado de su líder moral y se aprestaron a organizar un cónclave del CEN de Morena en Tulum, Quintana Roo de donde saldrá la terna para ser enviada al Senado.

y atendieron el llamado de su líder moral y se aprestaron a organizar un cónclave del CEN de Morena en Tulum, Quintana Roo de donde saldrá la terna para ser enviada al . Pases de abordar del vuelo de Mexicana de Aviación fueron enviados a los consejeros y algunos preguntaron por qué la escala en Mérida será de cinco horas.

La respuesta es que, si por razones de mantenimiento vuelve a ocurrir una fuga de aceite en la aeronave, como la del vuelo inaugural desde el AIFA, la convención extraordinaria de Morena tendrá lugar en la capital yucateca, ahí mismo, en el Aeropuerto Manuel Cresencio Rejón y Alcalá.

Declina Claudia. Acuerdan contrato -no alianza- Morena, PRI, PAN y PRD

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en espectacular, DEsenTONAdos 2023 (Plácido Garza)

Claudia Sheinbaum anunció hoy que debido a la similitud de ideologías y de propuestas, decidió declinar como pre pre candidata al gobierno de México, en favor de su ex adversaria, Xóchitl Gálvez.

Esta será la primera vez que Morena vaya a unas elecciones con el PRI, el PAN y el PRD.

“Es un contrato, no una alianza”, informaron los líderes de los cuatro partidos.

Esta unión comenzó a tomar forma cuando se dieron cuenta de que las empresas que patrocinan abierta y calladamente a ambas son en un 80% las mismas.

O sea, para evitar demandas y pleitos legales, optamos por sumar a los partidos y así, los contratos que se asignarán a los patrocinadores tendrán certeza total de que serán cumplidos", dijeron al alimón los presidentes de los cuatro partidos.

Renuncia Samuel a gubernatura de NL. Va por presidencia del DIF Monterrey

Samuel García gobernador de Nuevo León y Mariana Rodríguez, DEsenTONAdos 2023 (Plácido Garza)

Samuel García sorprendió nuevamente a la comunidad política, al anunciar este día que a partir de enero dejará la gubernatura de Nuevo León.

"Es una carambola de dos bandas, pues de esa manera me libro del juicio político por usurpar funciones de gobernador y, además, asumo el rol que mejor sé desempeñar: marido de Mariana, futura alcaldesa de Monterrey", dijo Samuel, emocionado, en la casa de la calle Bura en San Pedro Garza García, donde viven él y su esposa desde hace más de dos años.

César Garza, Paco Cienfuegos, Chefo Salgado, Víctor Pérez y Raúl Gracia -mandones del PRI y el PAN en NL- aplaudieron la decisión de Samuel y le desearon lo mejor en su faceta como presidente del DIF municipal.

y el en NL- aplaudieron la decisión de Samuel y le desearon lo mejor en su faceta como presidente del municipal. “El puesto está que ni mandado a ser para él. Es más, los niños de los Capullos lo verán como a un hermano”, dijo César Garza, alcalde priista de Apodaca.

Ponen cuernos a Omar Fayad en Noruega

Omar Fayad, DEsenTONAdos 2023 (Plácido Garza)

Apenas tocó suelo en Oslo, el recientemente nombrado embajador de México en Noruega, Omar Fayad, vio coronada su cabeza con los cuernos de un casco típico de la nación vikinga.

Se trata de una costumbre nórdica, que sustituye a las medallas y las bandas que cruzan el pecho de los embajadores en otros países.

Sorprendido, el exgobernador priista de Hidalgo declaró a la prensa:

“Con que no me los pongan en Pachuca y todo está bien. Es que, Victoria (Ruffo) no quiere venirse conmigo para acá, ha de ser por los 20 grados bajo cero que hay ahorita. Y por más que le digo que se va a componer el clima (-5oC en primavera) no la convenzo”.

Lorenia deja al MC y se va por ESO de “Madedito” en pos de SPGG

Madedito y Lorenia Canavati, DEsenTONAdos 2023 (Especial)

Adalberto Madero "Madedito" y su nuevo partido Esperanza Social (no se ría, así se llama esa cosa) le ofrecieron hoy a Lorenia Canavati que se cambie del MC al Partido Encuentro Social.

"Por ESO tiene Lorenia muchísimas más posibilidades de ganar la alcaldía de San Pedro, pues las naranjas que la postulan están bien podridas", dijo el popular "Madedito".

“Madedito”. ¿Y qué creen? ¡Lorenia aceptó !

! Eso motivó al fundador de ESO y ya encarrerado extendió la invitación a Patricia Pérez, Vivianne Clariond y a Paulina Flores, quienes buscan la alcaldía por el partido VIDA, como independiente, pero representando a Miguel Treviño y por Morena y el PVEM, respectivamente.

y por Morena y el PVEM, respectivamente. “Tienen muy escasas posibilidades de ganar la alcaldía, por eso, les propongo formar parte de la planilla ESO de Lorenia, ya se nos ocurrirá qué cargos les damos”, reiteró.

“Estoy listo para ser ´Charly´ con sus 4 ángeles”, puntualizó “Madedito”.

Mauricio declina. Apoya a Víctor

Mauricio Fernández y Víctor Martínez DEsenTONAdos 2023 (Plácido Garza)

"Entré en razón", dijo Mauricio Fernández hoy 28 de diciembre, al anunciar que declina en favor de Víctor Martínez, el sorprendente y aguerrido líder vecinal sampetrino que está a punto de reunir las firmas que la CEE le exige para contender por la alcaldía de SPGG.

"Muchos se han preguntado qué traigo en la bolsa sobre mi pecho. Antes cargaba otras cosas que no puedo decir, pero hoy, guardo ahí el celular donde Víctor me dio de alta como auxiliar para recabar firmas", expresó el tres veces alcalde de SPGG.

para recabar firmas”, expresó el tres veces alcalde de SPGG. “Me propongo conseguir las firmas de los santones de la IP sampetrina, muchos de los cuales son muy buenos para soltar arengas en los chats donde se la pasan, pero se arrugan a la hora de los cocolazos. De esos me ocupo yo. Con el poder de mi firma, conseguiré las de ellos”, remachó el dueño de La Milarca.

