Alex Rebillett Chef, autor, documentalista

8 de junio,2018, Le Chambard Hotel Restaurant Alsace, Kaysersberg-Vignoble, Francia, muere Anthony Bourdain a los 61 años , quien se encontraba filmando para su exitoso programa “partes desconocidas” ( PARTS UNKNOWN ).

Partiendo desde la gastronomía, Anthony Bourdain tenía un amplio espectro filosófico de la vida, cultura y condición humana.

Su criterio inamovible respecto a la comida era sencillo, siempre en busca de nuevas experiencias.

Su recorrido por más de 80 países, de los cuales documentó un gran porcentaje, autor de 32 libros, 15 documentales y 8 premios Emmy.

Considerado como uno de los Chefs más emblemáticos del mundo, Anthony Bourdain egresado del Culinary Institute Of America en 1978, Veterano de muchas cocinas profesionales en su larga carrera, de cuales muchos años lo hizo como Chef ejecutivo de Brassiere Les Halles en Manhattan.

Su libro más famoso es: Confesiones de un Chef ( kitchen confidential: adventures in the culinary underbelly ),su primer documental es: El tour de un Cocinero ( A Cook’s tour ), que logro 35 episodios en la cadena Food Network.

Su más Famoso documental es: Partes desconocidas ( Parts Unknown ).

Público un artículo en la revista The New Yorker, el artículo tenía el título Don’t Eat Before Reading This (No coman antes de leer esto) publicado en 1999, en el texto hablaba sobre el mundo culinario, del como se maneja dentro del restaurante, incluso explica que en muchos casos la comida preparada es guardada y servida días después. En el artículo se auto-nombró traidor a la industria por mencionar tales detalles, asimismo, se refirió al terminó “Save for well-done” ( la especialidad del día ) usado por los chefs cuando los ingredientes no están en óptimas condiciones, pero, aun así, tienen que usarlos, dado que todos los ingredientes tienen un costo y “no se puede desperdiciar insumos”, Con este texto salto a la fama, fue reconocido por su honestidad y su amor a las buenas practicas culinarias.

En su libro confesiones de un Chef ( kitchen confidential: adventures in the culinary underbelly ) Bourdain, ahondaba sobre las practicas culinarias que no le agradaban.los excesos de los cocineros, la carrera contra el tiempo y la ajetreada vida de un chef, siempre en la cocina, rodeado por el calor, y en un estilo de camaradería con cada miembro de su equipo de cocineros, asimismo, resalta la fortaleza que debe tener un Chef, no cualquiera podría trabajar en esas condiciones.

Anthony Bourdain tenía un peculiar interés y aprecio por la gastronomía mexicana inclusive por Mexico como país y los Mexicanos con los que colaboró en su extensa carrera, escribió la gran importancia que tienen en la industria de la gastronomía en los Estados Unidos de norte América, Para Bourdain la gastronomía Mexicana representaba lo que el llevaba en lo mas profundo de su persona

Filosofía de vida, cultura, valores, tradición.

Bourdain contrajo nupcias en dos ocasiones, la primera fue con Nancy Putkoski, de la cual se divorció en 2005. Dos años después contrajo matrimonio con Ottavia Busia, con esta tuvo su única hija, llamada Ariane; tras nueve años de matrimonio se divorció de Busia, y más tarde empezó una relación con la actriz Asia Argento.

Por su gran trayectoria y su invaluable legado único en la gastronomía, rindo tributo a: