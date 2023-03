En una cena con amigos empezamos a hablar de las capacidades de liderazgo de uno de ellos y sarcásticamente alguien le dice “eres un muy buen líder, pero no tienes seguidores”. Creo que eso es lo que pasa con los diferentes pre-pre-precandidatos de la oposición que podrían ser los contendientes para las próximas elecciones presidenciales.

Hagamos una posible lista de candidatos para el 2024 sin ponerle colores. Algunos/algunas son buenos/buenas líderes, pero no tienen los seguidores necesarios como para hacerle competencia a los que ahora parecen inalcanzables.

De los partidos de toda la vida que a mi parecer son buenos líderes suenan los siguientes:

Maru Campos, Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Mauricio Vila, Beatriz Paredes, Santiago Creel, Alfredo del Mazo, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros.

De nuevo partido, que dice que no se unirá con nadie para contender por la presidencia están:

Dante Delgado, Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio, Samuel García.

Creo que este grupo de personas tiene personas que pueden ejercer un buen liderazgo, cada uno/una con un peculiar estilo pero que al final no me parecen malos líderes.

Hay otra lista, que tampoco tienen los seguidores suficientes y que yo veo que no tienen las mejores cualidades para ser líderes:

Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y algunos que pueden sonar poco o nada.

Este grupo ha demostrado en los últimos meses que su liderazgo no sería parejo para todos los mexicanos. Busque videos y audios de sus ultimas entrevistas y forme su propio juicio. Estoy completamente seguro de que no se puede manejar un municipio, un estado o un país de manera virtual sin visitarlo y sin conocerlo. Aunque se pueden tomar decisiones en reuniones virtuales, es imposible conocer el sentir de la gente si no se visitan las comunidades a las que se esta gobernando o por las que se está legislando.

También creo que no es posible establecer un plan de gobierno con la idea solo cerrar lo que el gobierno anterior hizo y buscar abrir lo que gobiernos pasados no hicieron bien. Popularidad por hacer lo contrario solo dura hasta que la gente se de cuenta que eso no es lo correcto.

¿Usted cree que de las personas de la oposición que he listado en esta columna pueda salir el candidato de “la unidad” que pueda hacer frente a la 4T?

Como dicen mis amigos, puede haber buenos líderes, pero no tienen seguidores. Yo añadiría, los seguidores ahí están, solo hace falta quien los anime a votar por ellos.