“Legionario de Cristo en reunión con el líder de Vox y panistas”

RERUM NOVARUM

Reportaje Especial de Eugenia Jiménez Cáliz

El sacerdote Luis Gerardo Fernández Hernández legionario de Cristo asistió a la reunión de los senadores panistas con Santiago Abascal dirigente de Vox , partido español de extrema derecha, el pasado 2 de septiembre en la sede del Senado de la República.

En la fotografía difundida por los legisladores panistas con el dirigente del partido español Vox se observa al padre Luis Gerardo Fernández , sin embargo este aseguró en entrevista para agendapropia.mx, que su presencia en ese encuentro polémico fue “coyuntural” y “tangencial”

“El punto es absolutamente coyuntural yo tenía una reunión ese día con algunos senadores y coincidió… yo estaba afuera del salón donde se tuvo la reunión escuchando. Después una persona que estaba colaborando me pidió que me sentara porque había una silla libre, pero yo no iba inicialmente a ese reunión y al final me invitaron a tomarme la foto”.

Luis Gerardo Fernández Hernández, Legionario de Cristo.