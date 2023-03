Ayer fui a la conferencia de Aeroméxico donde presentaron el nuevo programa de lealtad que sustituirá al actual Club Premier, se llama Aeroméxico Rewards. Este nuevo programa tiene puntos que lo hacen mejor que el anterior. El primero es que los puntos no caducan, después, que ahora se necesitan menos puntos para poderlos canjear por beneficios siendo el principal los viajes. Ahora se podrán redimir puntos para el equipaje facturado y para la asignación de asientos.

El programa cambia de nombre con la intención de hacerlo más amplio. El sentido de recompensas (rewards) amplia más lo que puede ofrecer que al solo llamarse Club Premier.

Las preguntas a Andrés Conesa

Al final de la presentación de Aeroméxico Rewards empezó la sesión de preguntas y respuestas de la prensa en la que se habló de los siguientes temas:

Aeroméxico a la bolsa

Buscando obtener una mayor capitalización por medio de accionistas, Aeroméxico vuelve a la bolsa en México y en Estados Unidos. La aerolínea puede obtener más dinero con la venta de acciones haciendo mayor número de inversiones.

La novedad es que saldrán al mercado en Estados Unidos, aunque aún no eligen a cuál de las bolsas van a aplicar.

Los horarios en el AICM

Aeroméxico no tendrá problemas con los horarios que se proyectaran en las pantallas del AICM pues los horarios que presenta la línea aérea son los mismos que presentará el aeropuerto. Explico que hay líneas aéreas que presentan un horario comercial que es diferente al que tienen en el slot asignado y por eso hay tanta confusión en los pasajeros. Para Aeroméxico esto no será un problema.

Cabotaje

En la opinión Andrés Conesa, el país está bien conectado por lo que no se necesita lo que conocemos como cabotaje . Comento que ningún país en el mundo hace cabotaje. Dijo que los empleos de las aerolíneas que pudieran hacer cabotaje en México estarían fuera de México y que los impuestos también se pagarían fuera del país. Una línea aérea estadounidense solo puede tener pilotos de ese país. También comento que por la pandemia en Estados Unidos se ha reducido el número de personas que trabajan en la industria aérea , entonces si se llegará permitir el cabotaje no tendrían el suficiente personal aéreo, al menos no en los siguientes años.

La oferta de vuelos de Estados Unidos a México no ha aumentado por lo que seguramente no habría pilotos para hacer cabotaje.

Aeroméxico y el AIFA

Aeroméxico ve al AIFA como un complemento del AICM y no como un destino principal. Conforme vaya aumentando la demanda de vuelos podría enviar más al AIFA pero no cancelaría los que tiene en el AICM.

Conesa comentó que más del 50% de la oferta que tiene el AIFA es de vuelos de Aeroméxico.

También habló del vuelo a Houston desde el AIFA. Ese vuelo se operaba en el AICM pero no se está utilizando, por lo que enviaron una propuesta a las autoridades aeroportuarias americanas y al ser el AIFA un aeropuerto que es considerado como parte del sistema de aeropuertos del aérea metropolitana de la Ciudad de México se pudo hacer ese traspaso.

Sin embargo esta noticia no representa que se recuperará la categoría 1 y que el AIFA tiene todas las capacidades para administrar vuelos desde y hacia los Estados Unidos.

También se comentó que para que el AIFA crezca debería de mejorar el acceso terrestre al aeropuerto, algo en lo que están trabajando, y permitir que los taxis que se contratan desde las aplicaciones del celular puedan recoger pasaje en ese aeropuerto.

Conesa comentó algo que muchos críticos no toman en cuenta. Dijo que seguramente el AIFA llegará a su capacidad total pero que no será de inmediato como muchos exigen. El crecimiento de cualquier obra de este tipo lleva tiempo y no es de la noche a la mañana. Ningún aeropuerto crece en menos de 2 o 3 años, el AIFA solo lleva uno.

Aeroméxico y el AICM

El director general de Aeroméxico está contento pues después de 10 años o más, por fin se está invirtiendo de nuevo en el AICM. Se está trabajando en todas las áreas para que se dé un mejor servicio.

Comento que hay espacio para que se construya una nueva terminal, cosa que yo veo un poco complicado, pero fue uno de los comentarios.

Queda AICM para rato, al menos para Aeroméxico.

Entendiendo a Aeroméxico

Con los slots ganados y administrados por Aeroméxico en el AICM será difícil que se muden muchas operaciones al AIFA pues son slots cotizados. El crecimiento del otro aeropuerto de la zona metropolitana de la CDMX no será sustituyendo los vuelos que ya salen del AICM sino generando la demanda necesaria para volar al AIFA.

Se hablo sobre el aeropuerto de Toluca y Conesa fue claro, cualquier crecimiento de la aerolínea irá hacia al AIFA y no hacía Toluca.

La aerolínea está creciendo y está cambiando su flota. Volará más gente en los mismos slots pues están cambiando aviones más pequeños como los Embraer a aviones más grandes como los Max. En un vuelo, en lugar de mover a 100 personas , podrán mover a 200. No espere menos gente en el AICM al menos.

Están trabajando en desarrollar mini hubs en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún para que no todos los vuelos tengan que pasar forzosamente por CDMX.

El crecimiento de Aeroméxico se ve enfocado a los grandes destinos. ¿Quién será la línea aérea que busque volar a los destinos pequeños? Eso es algo que quizá pueda resolver la nueva Mexicana, Volaris o la nueva línea regional Aerus con base en Monterrey. Habrá que esperar.