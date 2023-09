“La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo término, a la mano tendida debía responder otra mano desde el afuera, desde lo otro.” JULIO CORTÁZAR

Una vez más los escenarios políticos que estaban previstos cambian, confirmando que estos pueden variar en un santiamén.

La extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, el crecimiento de la presencia del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, la que se ha comentado recientemente sobre lo que fue el atentado contra Omar García Harfuch por parte del CJNG, un artículo de opinión en el diario Reforma y un silencio notorio de López Obrador anuncian que habrá interesantes movimientos en la contienda por la Ciudad de México, cuando que días antes se veía claramente un candidato de unidad por parte de la 4t.

Ante la extradición de Ovidio Guzmán, el silencio del gobierno mexicano ha sido bastante sonoro. Y es que teniendo a uno de los presidentes más lenguaraces de los que se tenga memoria (mismo si se le compara con Vicente Fox), el mutis de AMLO muestra cuando menos descontento.

Pero lo inaudito es que ninguna instancia de la administración pública federal ofreciera información, alguna declaración, a la opinión pública. ¿Un boletín oficial por parte de Comunicación Social de Presidencia? Nada. Seguramente hoy en la mañanera el primer mandatario comunicará algo sobre el caso, mas hasta ahora el comportamiento ha sido por demás inusual.

El gobierno estadounidense, por su parte, ya nos informó hasta sobre el número con el que será identificado el recluso en la cárcel de alta seguridad en Chicago. La misma donde su padre, El Chapo Guzmán, cumple condena.

La historia del Culiacanazo, luego la re aprehensión de El Chapito y ahora su extradición a los Estados Unidos la conocemos. Habría que ver si tienen fundamento las conclusiones de la periodista Peniley Ramírez que expone que el atentado en contra de García Harfuch fue realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación dentro de un esquema de pugnas contra el Cártel de Sinaloa.

Si de por sí el ex secretario de Seguridad de la capital no ha sido de los consentidos de López Obrador, la cuestión ahora versará en torno a que la ventana que el inquilino de Palacio le abrió al ex funcionario para competir por la jefatura de gobierno de la CDMX podría volver a cerrarse.

¿Claudia Sheinbaum recompondrá sus fichas? ¿Apoyará a Mario Delgado? Uno supondría que cualquier cosa antes de darle un voto de confianza a Ricardo Monreal o a alguno de los alfiles de este.

Dudas aparte, ¿se vuelve a mezclar la baraja como parte del juego sucio dentro de la propia 4t para afectar a la candidata del presidente? Y es que el tablero del obradorismo para la Ciudad de México se acaba de desconfigurar. Algunos miembros de la 4t estarán ya nuevamente preparándose para competir por la capital del país en caso de que García Harfuch se caiga. La lista es larga, pero ninguno le asegura algo a la Cuarta Transformación.

Y si bien López Obrador ha sostenido que el fentanilo no se fabrica en nuestro país, el gobierno de Estados Unidos y el imperio de “Los Chapitos” indica todo lo contrario. Y las importaciones de precursores desde China y la exportación de fentanilo desde el AICM no se puede dar sin la corrupción de los subalternos de López Obrador. ¿Quiénes del gobierno federal y quiénes del gobierno de la Ciudad de México?

Mucho se sabrá próximamente en Estados Unidos sobre el crecimiento de las operaciones de Ovidio en la Ciudad de México a partir de 2019. Y muchas explicaciones le serán pedidas a García Harfuch —por lo menos al interior de la 4t y el círculo íntimo del presidente— en la materia.

¿La acusación estadounidense que pende sobre Ovidio, El Ratón, líder de “Los Chapitos”, de inundar su país con más de mil toneladas de drogas y de enriquecimiento ilícito le dará para ser testigo protegido? ¿A quiénes señalaría?

Lo que es más, dado que en política no hay coincidencias, habría que apuntar algunas: el viernes 15, que se extraditó a Ovidio, Estados Unidos liberó a Emma Coronel (actual esposa de El Chapo) y en la misma semana se recuperó la Categoría 1 de aviación dada por el gobierno de nuestro vecino país. Mas eso no significa que López Obrador esté contento con la extradición a EU del hijo de Guzmán Loaera. ¿O cuando fue el Culiacanazo y soltaron a Ovidio, no dijo López Obrador que él había ordenado su liberación? Ahora con su extradición seguramente AMLO NO la ordenó, mas sí lo forzaron a aceptarla.

Es a pesar de Andrés Manuel que se ha cedido El Chapo y a Ovidio; todo antes que asumir una posición más proactiva en contra del Cártel de Sinaloa.

Con la extradición de Ovidio, algunos esperan que las represiones y ataques se incrementen en la entidad, incluso en la misma CDMX; si bien las autoridades de antemano las desestiman, será imposible de creer que los miembros del cártel guarden prudente silencio y nula actividad ante la que es una golpe a un importante miembro.

Hay otras preguntas a plantearse, entre ellas: López Obrador tiene programado un viaje a Badiraguato este mes, ¿lo realizará?…

Más allá de los posibles adioses a Ovidio y Harfuch, hay alguien que sí está fastidiado; se trata del mandatario federal.