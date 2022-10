Por: Carlos Carral Hernández

Siempre he dicho que los partidos políticos son en esencia lo mismo, a partir de ahí y recordando una reflexión de Norberto Bobbio sobre la libertad, en el sentido de que deben existir opciones a elegir para poder hablar de libertad, también afirmamos con mucha recurrencia, que el sistema de partidos no ofrece realmente opciones diferentes a los ciudadanos, por tanto y aunque suene exagerado, realmente no existe la libertad como tal, un concepto bastante cuestionado, subjetivo e importante, si recordamos que desde la consumación de la independencia de nuestro país, vivimos dentro de una “democracia liberal”, donde en teoría cuando menos, la libertad es la piedra angular.

A partir del hecho probado de que los partidos políticos son en esencia iguales y que las supuestas diferencias son solo de carácter cosmético, podemos entender cómo cambian de opinión, tanto sus dirigentes en los individual como estas organizaciones en su conjunto, algo así como el elegir lo que desayunaremos o comeremos todos los días, cambiando de planes sin mayor aviso, aunque la toma de decisiones represente distanciamientos o alianzas que en el pasado señalaron como inmorales.

López Obrador es un tipo sumamente inteligente, algo que también hemos afirmado en varios momentos; sí alguien cree que es anticuado, que es tonto o que está loco, creo que realmente la persona que afirma esto es quién realmente lo es o esta; AMLO con toda la paciencia del mundo, dividió primero al PRI en 2, dominó a una facción debilitándola al mismo tiempo, para cocinar poco a poco la rendición de la otra facción, la que encabeza Alejandro Moreno, para tenerla a sus pies como la tiene el día de hoy, aislada, confrontada con la otra facción priísta y alejada de Va por México prácticamente de manera irreconciliable.

Al PRD le aplicará la misma, aunque no hay mucho esfuerzo que hacer, ese partido es un nido de víboras, donde el pan de todos los días es como sobrevivirá cada grupo y mantendrá el control del cascaron partidario, algo que ya logró, con el tema de mantener a las fuerzas armadas hasta 2028, orilló a que Miguel Ángel Mancera rompiera la tregua institucional con los Chuchos, que ocupan a través de Jesús Zambrano el Comité Ejecutivo Nacional, aunque en realidad el distanciamiento era solo cuestión de tiempo, hay una confrontación de baja frecuencia que se mantiene desde hace varios meses en el sol azteca.

Con la alianza ahora sí inmoral entre Morena y aliados, el PRI y parte del PRD, se abren 2 frentes interesantes: además de la aprobación de la permanencia de las fuerzas armadas en la calle, se abre la posibilidad de que el grupo liderado por Miguel Mancera, que al parecer ni afiliado el PRD es, probablemente empiece a recibir facilidades desde el gobierno federal, para asumir en el futuro inmediato el control del PRD y sumarse a los partidos satélites del partido en el poder y por el otro, la posibilidad de que el PRI salga coaligado solo con el PRD en el Estado de México, en un intercambio con el gobierno de López Obrador para que les permita mantener la gubernatura, aunque eso sí, en un cordial acuerdo que les permita seguir caminando institucionalmente juntos por el bien del país.

La hipótesis no está tan descabellada, Morena necesita los pocos votos que PRI y PRD le pueden dar en ambas cámaras, por el otro lado estos partidos necesitan sobrevivir políticamente hablando y aunque muchos pudieran pensar que es mejor que desaparezcan, son más rentables para el sistema electoral liderado por el partido en el poder y así tener una oposición cómoda para legitimar sus triunfos electorales, algo parecido a lo que hizo el PRI a finales de la década de los 70´s con la misma finalidad, cuando legalizaron a todos los partidos políticos hasta ese momento no reconocidos, sobre todo el Partido Comunista.

El Estado de México sigue estando en medio de la escena nacional, es la cereza del pastel por el presupuesto que representa en relación a otras entidades federativas, así es que el PRI hará lo que sea necesario para mantener el gobierno de este estado, incluso aliarse con Morena y entregarse a los proyectos del presidente para lo que resta del sexenio, por otro lado la virtual candidatura de Delfina Gómez no prende, no motiva y lejos de unificar, realmente está dividiendo, empezando por el grupo Texcoco del que emanó y muchos dicen ya lo olvidó.

Para 2023 y 2024 parece que ya no habrá Va por México, tampoco bloque de contención en el Senado, los que pudieran establecer alguna relación son el PRI y el PRD, sobre todo en el Estado de México, aunque también en el sol azteca mexiquense se cuecen habas, el grupo local que mantiene el control de este partido tiene relación institucional con Manceristas y Chuchistas, pero sin pertenecer a ninguno, si el trato con la 4T cruza por el Estado de México, tendrá que convencer a este grupo de que coopere para pagar los compromisos adquiridos por gente que ni de esta entidad es.

Adendum

1. Recuerdo que hace 10 años aproximadamente intercambié algunas ideas con el Secretario General de un sindicato nacional. Recién se habían aprobado prácticamente todas las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto; estaban algo estresados porque su patrón había suspendido el pago de salarios en efectivo, señalando que la ley en materia fiscal lo obligaba a pagar a través de medio electrónico, algo que no convenía a muchos trabajadores, pues varios le debían al banco y la entrada del salario a una cuenta bancaria representaba la retención del ingreso; la idea de defensa ante esta medida, era buscar algún tratado internacional que prohibiera esto, mi respuesta fue que la Ley Federal del Trabajo aún se establecía y establece al día de hoy, que los trabajadores deben decidir libremente cómo querían recibir el pago por su trabajo, hoy todos tienen su tarjeta de débito (es sarcasmo). El mismo sindicato reclama en estos días, la intentona de la patronal por liquidar el contrato colectivo de trabajo, su defensa es salir a las calles a denunciar el hecho.

El pronóstico es el mismo, seguramente pronto tendrán nuevas condiciones de trabajo, más precarias y condicionadas, no se puede esperar más de las organizaciones que menosprecian la capacitación y la importancia del derecho en la organización social y la defensa de derechos.

Abogado Postulante y Director de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.

Twitter: @CARRAL_ | Correo: carralhernandez@gmail.com

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales