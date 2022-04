Adán Agusto, al rescate de la 4T

Adán Augusto López, secretario de Gobernación y verdadero tapado de AMLO, enfrenta su mayor prueba para poder llegar a ser el digno sucesor de AMLO: sacar adelante la Revocación de Mandato y lograr que se apruebe la reforma eléctrica, sin importar cómo ni qué mecanismos autoritarios utilice.

Huelga decir que el conservador presidente sólo utilizó a Claudia Sheinbaum como carne de cañón.

Sale del closet

En gira por Sonora, Adán Augusto dijo que hablaría de la reforma eléctrica, pero lo que hizo en realidad fue violentar la ley que los legisladores de Morena hicieron y aprobaron para la Revocación de Mandato, dijo: “Pero la verdad, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna del México”.

Una burla, un claro reto al Estado de Derecho y una violación a la Constitución, él mismo comentó que le recomendaron que tuviera cuidado para que el INE no lo fuera a correr:

“Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo, en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación.