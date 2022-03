A el AIFA le falta airearse

“Call me crazy, call me insane

But you're stuck in the past

And I'm ahead of the game…

And I tried to be sweet, I tried to be kind…

The fabric of your little world is torn

Embrace the darkness and be reborn

Cruella De Vil, Cruella De Vil

The fear on your face

It gives me a thrill

(Llámame loca, llámame desquiciada

Pero estás atrapado en el pasado

Y yo estoy por delante del juego…

Y traté de ser dulce, traté de ser amable...

La tela de tu pequeño mundo está rota

Abraza la oscuridad y renace

Cruella De Vil, Cruella De Vil

El miedo en tu cara

me da una emoción)”.

FLORENCE + THE MACHINE