TENGO OTROS DATOS

La 86º Convención Bancaria celebrada el pasado 16 y 17 de marzo en Mérida, Yucatán, que tuvo como temas centrales “Retos y Oportunidades: inclusión, sostenibilidad, y nearshoring”, arrojó pocas notas a destacar; más bien fue una reunión floja que lo más trascendente fue que casi todos banqueros y analistas que asistieron al evento estuvieron de acuerdo que la quiebra de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank no afectarían a la banca mexicana y la asunción como presidente de Julio Carranza de la Asociación de Bancos de México (ABM) en sustitución de Daniel Becker.

En la junta de los financieros en el sureste del país estuvieron ausentes cuestiones como lo es el cumplimiento de la Ley para el cobro de la cartera vencida en los juzgados civiles, mercantiles y hasta penales, la ejecución de garantías, todo esto por la falta de eficiencia del Poder Judicial, lo que provoca que los créditos que se otorgan ya sean para el consumo, hipotecarios, automotrices, de nómina y para la producción, tengan tasas de interés muy alta para sus clientes, por el alto riesgo que esto representa para los intermediarios financieros recuperar su dinero.

Hay diferencias abismales entre las tasas pasivas y activas en México debido al riesgo que existe de que caigan en cartera vencida a causa de la ineficaz aplicación de la Ley para cobrar los créditos en la cartera vencida.

La falta de una adecuada legislación para la recuperación de los créditos no solo causa problemas a los intermediarios financieros, provoca también que los intereses suban para los consumidores, lo que hace que los clientes se les dificulte pagar y haya problemas para la economía en general.

La cartera vencida es la tercera causa de quiebra de las Pequeña y medianas empresas (Pymes) en México de mayo de 2019 a julio de 2021, cerraron operaciones un millón 583 mil 930 unidades , lo que representó 396 mil 761 establecimientos menos en la población total de negocios registrada en 2019. Además, el 57% de las empresas mexicanas presentan cartera vencida en todos los sectores económicos.

Los saldos vencidos de los créditos que otorga la banca comercial a empresas y familias aumentarán este año, particularmente en el segmento de consumo como resultado de mayores presiones por los altos niveles de financiamiento que han solicitado los hogares en meses recientes y el aumento de las tasas de interés que se cobran.

Al cierre de noviembre del año pasado, el saldo de la cartera vencida de la banca comercial se ubicó en 123 mil 561 millones de pesos, un aumento de 10.7% respecto de los 111 mil 580 millones reportados en igual mes de 2021, demuestran los últimos datos disponibles del Banco de México (Banxico).

Otro tema que no se toco en la 86 Convención Bancaria fue las dificultades que está pasado con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) que informó en diciembre pasado que pausará todo otorgamiento de créditos y a su vez dará prioridad a pagos anticipados de créditos, lo que ocasionará problemas al sector primario que no tendrá formas de financiamiento.

El banco de desarrollo informó en un comunicado que no podrá otorgar nuevos créditos ni continuar con la dispersión de recursos de créditos que previamente hayan sido contratados, salvo en “aquellos casos preexistentes de carácter particular en que los intermediarios o empresas receptoras se encuentran en cartera vigente y se justifique que la falta de recursos crediticios pueda dar lugar a que el intermediario o la empresa de la que se trate no pueda mantenerse en cartera vigente”.

La situación de la FND es grave y hay un problema estructural en la institución financiera que es parte de la Banca de desarrollo del Estado y esta acarreando problemas a las empresas y personas del sector primario.

Algo que se analizó en la reunión bancaria de Mérida, Yucatán, pero de una forma superficial fueron los efectos que ha tenido la política monetaria a nivel mundial y local a la economía del aumento de las tasas de interés de referencia de los bancos centrales para frenar la inflación, lo que ocasiona el encarecimiento del crédito.

Estamos en un circulo vicioso por un lado los intermediarios bancarios tienen problemas para recuperar los créditos cuando sus clientes caen en cartera vencida y por eso los bancos por el riesgo aumentan de una forma desproporcionada sus tasas de interés y sus comisiones; una tarjeta de crédito al consumo puede tener una tasa de interés hasta del 100 por ciento.