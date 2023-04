Estamos acostumbrados tratar con la pobreza en las estadísticas, los lamentos y hasta en las promesas, pero vivirla de cerca es muy distinto, a veces triste y lacerante.

Una semana en Cochoapa, Guerrero, nos ayudó a entender y agradecer el trabajo que www.encuentroconmexico.org lleva a cabo desde hace 10 años en el municipio más pobre del país.

Un pequeño del lugar me dijo: “Dios está allá arriba, pero no nos abraza”.

El drama

Cochoapa es uno de los 81 municipios que conforman el Estado de Guerrero, en el sur de México. Forma parte de la región de La Montaña, cuenta con 18,000 habitantes ubicadas en 137 localidades y tiene el índice de desarrollo humano (IDH) más bajo del estado. Ha sido considerado por el Consejo Nacional de Población y por la Organización de las Naciones Unidas como el municipio más pobre y marginado de la República Mexicana.

Del total de la población del municipio, 15,449 personas hablan al menos una lengua indígena, lo que representa un 82.27% del total municipal. No todos los hablantes de lenguas indígenas pueden comunicarse también en español. Algunas de las lenguas indígenas que se hablan en el municipio son amuzgo, mixteco, zapoteco, mixe, tlapaneco y otras.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 75,81% de los habitantes mayores de 15 años son analfabetos, y el 98,63% no cuenta con servicios de salud. Respecto a los hogares: el 93,72% no tiene baño ni drenaje; el 60,78% no tiene electricidad; el 57,67% carece de agua corriente, y en el 95,46% de las casas el piso es de tierra.

La solución

Desde hace 10 años Encuentro con México, una organización de la Sociedad Civil, fundada por el Padre Álvaro Lozano Platonoff, trabaja incansablemente en impulsar el desarrollo de Cochoapa, Guerrero.

Después de 10 años de trabajo sincero e incansable, ECM es conocido y querido en la comunidad. En dos poblados, Itiatio y Dos Rios, tienen casas en las que viven los ingenieros y voluntarios y desde ahí que se atienden el resto de los poblados. En Dos Ríos están por inaugurar la empresa escuela desde la cual se impulsarán los emprendimientos que están llevando a cabo los habitantes de la zona.

Encuentro con México trabaja en tres dimensiones: promoción económica, le llaman emprendimientos, salud y educación.

A la fecha hay 25 emprendimientos en marcha y la idea del Padre Álvaro es llegar al año 2026 con 375 emprendimientos más.

Cada emprendimiento consiste en el acompañamiento técnico, económico y comercial que ECM brinda a los habitantes de Cochoapa que así lo deseen. Son los abrazos de Dios que están en marcha y pequeño no alcanza a mirar.

Naum Santos de 24 años, ingeniero agrónomo es líder de emprendimiento de ECM y de la mano de otros dos ingenieros Eva y Enrique, dan seguimiento a cada proyecto, atendiendo y entendiendo a cada uno de los emprendedores.

Algunos de los emprendimientos en marcha son: carpintería, cultivo de setas, limón, zarzamora y aguacate y pastelería, por citar algunos.

Los abrazos de Dios

Las Zarzamoras de Ricardo. Ricardo Maldonado Martínez ahora tiene 27 años. Para cursar su primaria tuvo que recorrer a pie hasta 4 horas en cada desplazamiento. A los 13 años cruzó la frontera junto con 37 paisanos, de los que solo 7 lograron llegar. En Indianápolis trabajó en el campo y aprendió a cultivar la zarzamora, ahora con el impulso y apoyo de ECM tiene en marcha un cultivo de zarzamora en el poblado del Naranjo de Cochoapa.

Ricardo ha sembrado ya 1,150 plantas de Zarzamora que le pueden dar hasta 400 kg por cosecha, que estando el kilo de Zarzamora a $280, le puede significar una cantidad que le permita vivir con dignidad y decoro, no por algo a su hija le puso Lluvia y ya no piensa más en volver a los Estados Unidos.

Los pasteles de Margarita. Margarita Martínez Ruíz tiene apenas 15 años. Terminó su secundaria que se ubica a dos horas de su casa y ahora estudia en el CONALEP 139 en Ometepec, municipio cercano, sin embargo, inició a los 13 años con el apoyo de ECM su propio negocio de pastelería que atiende en su poblado natal que es San Pedro el Grande, Cochoapa.

Cuenta con un horno, una batidora y los instrumentos necesarios para cocinar unos pasteles y bísquets exquisitos. Como estudia en el Conalep sólo puede hacer 10 pasteles al mes que con la ayuda de ECM vende en $350 pesos mensuales. En San Pedro y los poblados cercanos vende sus pasteles por rebanadas. A sus quince años Margarita nos confesó tener ya ahorrados más de 7 mil pesos que custodia responsablemente su mamá y ella procura no gastar.

Los limones de Emiliano. Muy cerca de San Pedro el grande vive Emiliano, tiene 24 años. Su emprendimiento son los limones, con la ayuda y el apoyo de ECM está sembrando 300 limones injertados que en 2.5 años podrán dar fruto.

Emiliano siempre esta sonriente, quizá porque sabe que esos 300 árboles que ahora está sembrando le podrán dar hasta 30,000 kg al año y sabe también que el precio del limón en el mercado está a $45 el kg. Adicionalmente Emiliano piensa en industrializar sus cosechas, con la ayuda de ECM.

Las setas de Francisca. Doña Francisca nació hace 50 años. No estudió, aunque confiesa que sabe leer poquito y algo de escribir. Se casó hace 30 años y tiene una hija que trabaja en New York y tres nietos a los cuales no conoce. Su sueño, nos confesó, es juntar dinero para volar y abrazar a sus nietos y a su hija a la que por años no ha visto.

Vive en Itiatio y con la ayuda de ECM ha iniciado un emprendimiento de setas, ella tiene una pequeña tienda en la que vende refrescos y alimentos básicos, pero se hace tiempo para atender su negocio de las setas, algunas las vende en su pueblo y el resto se comercializan, con la ayuda de ECM, en CDMX .

Francisca nos explicó que el hongo fresco tiene hasta el 89% de proteína y ya deshidratado hasta el 50%. A su edad está muy animada y decidida a seguir con su emprendimiento, el cuál entiende y estandariza cada vez más, sabe que cada cosecha le puede dar hasta 160 kg de hongo que ella puede vender en $90 kg.