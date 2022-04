Por medio de Twitter, la usuaria de nombre “@rebecaperuyero” dio a conocer el caso de un vuelo de Aeroméxico que fue cancelado debido a un par de pasajeras que subieron ebrias.

A través de una serie de mensajes, la usuaria de Twitter relató los hechos por los cuales su vuelo en Aeroméxico que estaba programado para ayer 25 de abril, se canceló.

En su narración, “ @rebecaperuyero ” denunció que los servicios de Aeroméxico y las mismas autoridades del AICM, no pudieron solucionar la situación que ocurrió debido a las pasajeras que subieron ebrias.

Aeroméxico vuelo AM862

MEX-VER

Lunes 25 abril 2022 - 9:20 pm

Pasajeras subieron al avión de Aeroméxico con cervezas; personal y Marina les pidió que bajaran

De acuerdo con lo dado a conocer por la usuaria de Twitter, su vuelo de Aeroméxico estaba programado para partir delas 9 horas con 20 minutos del AICM en la CDMX, para llegar a Veracruz.

Sin embargo, cuando todos los pasajeros ya habían abordado el avión, un par de pasajeras subieron llevando consigo botellas de cervezas, por lo cual una aeromoza les indicó que no podían viajar así.

La usuaria de Twitter destacó que la trabajadora le pidió a las pasajeras que les entregaran las cervezas, tras lo cual una de ellas se la entregó y la otra se la tomó “de fondo” y burlándose de la empleada.

Minutos después, indicó, personal de Aeroméxico se acercó a las pasajeras para pedirles que se bajaran del avión, toda vez que no podía volar en estado de ebriedad.

Ellas no entendían por qué y el les explicó, de buena manera, que no podían volar porque iban en estado de ebriedad.

Ellas no entendían por qué y el les explicó, de buena manera, que no podían volar porque iban en estado de ebriedad.

Las dos comenzaron a reclamar, argumentando que llevaban todo el día en la sala premier porque son clientes "titanium" porque su vuelo

La petición del personal de Aeroméxico dio pie a una discusión, en la que las pasajeras señaladas se negaron a descender el avión, mientras los trabajadores insistían que no podían volar.

Debido a la situación y postura de las pasajeras, el personal de Aeroméxico les advirtió que si no bajaban voluntariamente, tendrían que llamar a la Marina, situación que no inquieto a las mujeres.

Minutos más tarde arribaron 2 elementos masculinos de la Marina, quienes le pidieron a las pasajeras bajar del avión, pero éstas insistieron en negarse, por lo que una elemento femenina intervino.

Pese a la insistencia, las pasajeras no cambiaron su postura e incluso, indicó la usuaria afectada, una de las mujeres en tono burlón gritó a los pasajeros que no saldría su vuelo, porque no se bajarían.

No nos vamos a bajar” … literal a las risas.



"No nos vamos a bajar" … literal a las risas.

La marina les dijo que iba a proceder a una detención y que les iba a leer sus derechos… los leen… mientras se los leía, se empezaron a grabar en selfie y decían cosas como "diosito por favor que no me lleven"

Cerca de hora y medio de retraso después y tras un desalojo del avión, los pasajeros volvieron a subir y aun cuando se avanzó a la pista de despegue, el capitán anunció que debían estacionarse de nuevo.

Luego de 3 horas de retraso, Aeroméxico informó a pasajeros que el vuelo se pospuso

Pasada la medianoche, los pasajeros del vuelo de Aeroméxico fueron informados que el viaje se había pospuesto para el día siguiente, es decir, hoy martes 26 de abril.

Casi a la 1 de la mañana, el total de 87 pasajeros tuvo que permanecer en el AICM a la espera de que Aeroméxico les asignara un hotel, acción que demoró debido a que la empresa se negó en un primer momento.

Pese a ello, Aeroméxico cedió y proveyó de taxis a los pasajeros afectados, habitaciones de hotel, un vale para cena y otro para desayuno y sus pases de abordar para un vuelo a las 9 de la mañana.

El martirio no terminó ahí, pues la usuaria agregó que la mañana de este martes, llegaron al aeropuerto pero el personal de Aeroméxico al parecer “no tenían ni idea de este vuelo”.

Durante lo ocurrido, indicó, los pasajeros recibieron un mail donde se les notificó que el vuelo saldría a las 11:54 de la mañana, pero estaba marcado con fecha del día anterior.

De momento Aeroméxico no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el vuelo que se habría perdido debido a un par de pasajeras que subieron al avión en estado de ebriedad.