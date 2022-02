Lady Aeroméxico se quiso pasar de lista

No es exclusivo de México; en eso nuestro vecino del norte se lleva las palmas, pero cuando sucede, el fenómeno de los “Lords” y las “Ladies” invade las redes sociales, donde son exhibidos en videos que muestran su poca educación y prepotencia, creyendo que todo mundo está para servirles. Es así como se dio un penoso caso recientemente en la aerolínea del Caballero Águila.

La tarde/noche del 10 de febrero aconteció un incidente con una pasajera de Aeroméxico, en un vuelo con destino a la ciudad de Paris, Francia. Los videos difundidos por el usuario de la red social Tik Tok, enriquegalicial.a, muestran a una pasajera intercambiando palabras con personal de tráfico y de seguridad.

Esta pasajera, antes de que despegara la aeronave, se cambió de asiento y en lugar ocupar un asiento de Clase Turista, pretendió usar uno de Clase Premier. Al ser “descubierta” por la tripulación de cabina, la pasajera en cuestión se regresó a su asiento de clase turista tras fracasar en su intento.

Para su desgracia, había cruzado una línea en los protocolos de seguridad y ya era considerada “pasajero disruptivo”. Ya no había otra opción y tenía que bajarse del avión. Ella se aferró a no bajar, y estuvo por espacio de casi una hora discutiendo. Finalmente lograron que se bajara, pero la demora en la salida del vuelo fue inevitable, para mala suerte del resto de pasajeros.

Aunque usted no lo crea, este tipo de incidentes son más frecuentes de lo que pudiera imaginar. Lamentablemente hay personas que buscan la manera de obtener un beneficio de manera gratuita.

Aunque cause ámpula hay que decirlo, la pasajera en cuestión tuvo más de una oportunidad de evitarse el “oso” de ser bajada de vuelo; se puede adquirir un tipo de “upgrade” si cuenta con ciertas condiciones, como haber adquirido un boleto en Cabina Turista, tener un correo electrónico disponible y contar con la tarifa elegible, por ejemplo.

En mis años como sobrecargo de Mexicana de Aviación, y con el internet aún en pañales, había páginas dedicadas a pasar “tips” de pasajero a pasajero para “obtener un upgrade durante el vuelo”, “acceder a una comida especial”, llegando a casos que buscaban que la aerolínea les ofreciera todo un año de boletos “gratis”. Todo a partir de lograr que el personal de la aerolínea cometiera un error.

Tengo muchas anécdotas para contar que sucedieron en una época en la que no existían los teléfonos inteligentes. Estos hechos no quedaban registrados más que en la memoria de quien los vivía ahí, de primera mano. Ahora es diferente y los casos se viralizan en las redes sociales que replicaron el video de Tik Tok.

¿Sirve de algo el ejemplo de esta pasajera? Sí, para no repetir su comportamiento. Cuando abordan un avión, ustedes desconocen qué jornada traen los tripulantes, muchas veces ese no es su primer vuelo del día, sino que ya traen otro a cuestas. Además, siempre debemos de respetar el tiempo de los demás. Saltarse las reglas no significará nunca ser “más listos”, sino todo lo contrario.

Como lo escribí líneas más arriba, la pasajera tuvo la oportunidad de pedir un upgrade y viajar en Clase Premier… pero evidentemente iba a tener que pagar cierta diferencia en el precio, y tener en cuenta que tal vez no le sirvieran los alimentos que le corresponden a esa clase.

Si no lo saben, parte de la “exitosa reestructura” del Caballero Águila está relacionada a los alimentos abordo del avión; de un tiempo para acá van contados, es decir que no sobran, ni hay excedentes. Por eso, y muchas otras razones que implican leyes y reglamentos de la aviación civil nacional e internacional, es que no debe hacerse lo que hizo la ya famosa “Lady Aeroméxico”.