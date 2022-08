La cadena de restaurantes de corte de carnes, Sonora Grill Prime, discrimina, pues en redes sociales exhibieron “pigmento zonas” en la sucursal de Masaryk, en Polanco.

En la cuenta de Twitter conocida como Terror en Restaurantes MX expresaron que Sonora Grill Prime discrimina, ya que el restaurante se divide “pigmento zonas”, las cuales son áreas en donde se puede estar gente caucásica y otra donde pueden estar connacionales.

De acuerdo con la cuenta, son dos secciones las que se presentan en la sucursal de Masaryk, en Polanco; que son la Gandhi y Mousset.

En la primera, se asignan a todos aquellos que no son caucásicos, es decir, las personas que no son originarias de Europa y que no tienen determinados rasgos físicos, como es el color de piel blanco por distinción, cabello y ojos de tonalidad clara.

En tanto, en Mousset se presentan todos aquellos que contienen todos esas características físicas, los cuales tienen trato preferencial en la sucursal de Masaryk, Polanco.

Y es que se menciona, incluso, que el director del Sonora Grill Prime, Juan Manuel Moreira, se molesta si se sienta alguien que “se ve pobre”, pues da mala imagen al restaurante de cortes de carne de Polanco.

Sonora Grill Prime discrimina, pues en redes exhiben que la sucursal Mazaryk, en Polanco; usa “pigmento zonas”. (Terror en Restaurantes MX / Twitter)

Usuarios denuncian discriminación de Sonora Grill Prime, “les molesta que su línea se llene de godínez y prietos”

Como era de esperarse, usuarios respondieron ante la discriminación de Sonora Grill Prime, en donde una de algunos incluso enfatizaron que a gerentes y chefs “les molesta que su línea se llene de godínez y prietos”.

Incluso, el usuario Erik Mondragón denunció que estaban planeando un concepto más elitista para a que lugares como la sucursal de Masaryk, en Polanco, acudieran comensales de su gusto.

“Yo trabajo en un restaurante y una vez escuché hablar del tema al gerente de operaciones y al chef principal sobre los Sonora Grill. Estaban muy enojados porque su línea Prime se estaba llenando de “godínez y prietos””, fue unos de los comentarios de la publicación.

Usuario denuncia discriminación en Sonora Grill Prime (Erik Mondragón / Twitter)

Incluso, otra usuario denunció que Sonora Grill Prime ha elevado sus precios y que han querido hacerle cargos extra a su cuenta.

Usuario denuncia elevación de precios en Sonora Grill Prime

¿Que són las pigmento zonas?

Cabe señalar que las pigmento zonas, como las que se da en la sucursal de Sonora Grill Prime, en Masaryk, Polanco; son áreas en las cuales se ubica a las personas por su color de piel, es decir, dependiendo de sus rasgos físicos, así como vestimenta es el nivel socioeconómico que mantienen.

Lo anterior, se considera un acto de discriminación, por lo cual, CONAPRED ha notificado a establecimientos mercantiles, como restaurantes, poner una placa de no discriminación.