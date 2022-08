Una ex trabajadora de la cadena de restaurantes Sonora Grill Prime reveló si hay racismo en el restaurante y te sorprenderá su respuesta.

Esta revelación surge luego de las acusaciones de racismo y discriminación que se hicieron en contra de Sonora Grill Prime, específicamente en su sucursal de Masaryk en Polanco.

Primeramente se denunció que el restaurante hacía discriminación hacia sus clientes, pues en la sucursal antes mencionada, Sonora Grill Prime dividía a sus comensales por “pigmento zonas”.

Lo que significa que la gente “común” de piel morena era separada de la gente “blanca” o de “buen aspecto” como gente caucásica, además de que estos últimos recibían un trato preferencial.

Tras estos señalamientos, ex trabajadores exhibieron a Sonora Grill Prime de también tener estos actos de racismo hacia su personal, pues para contratarlos debían cubrir ciertos “requisitos” en su aspecto físico.

Sonora grill prime (Sonora grill prime)

Sonora Grill Prime niega que realice prácticas de racismo y discriminación contra clientes y personal

No obstante, Sonora Grill Prime emitió un comunicado donde negó que Sonora Grill Group realizara cualquier práctica de racismo o discriminación hacia sus clientes y trabajadores.

Además aseguró que dentro de sus cadenas de restaurantes se esfuerzan por mantener un ambiente inclusivo.

Pese a eso, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) pidió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo inspeccionar la sucursal de Sonora Grill Prime en Masaryk.

Sonora Grill Prime niega discriminación y racismo en sus sucursales (Vía Twitter)

Ex trabajadora de Sonora Grill Prime sube un video donde revela racismo en el restaurante

La ex trabajadora de Sonora Grill Prime, Sof Otero, subió un video a TikTok donde contó su experiencia en el restaurante, y afirmó que sí hay racismo dentro de las sucursales.

En el video, la ex trabajadora relató que ella se desempeñó en Sonora Grill Prime como hostess, encargada de recibir y asignar mesa a los clientes.

De manera que Sof Otero reveló que le instruyeron que la política del restaurante es que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con “mejor apariencia”.

Pero esta “apariencia” no sólo se refería a la ropa de los comensales, sino también a su color de piel, pues la ex trabajadora de Sonora Grill Prime narró cómo fue regañada por sentar a una pareja “morena” pese a que iban bien vestidos.

Sus jefes le explicaron que la pareja, pese a ir formales, no cumplían con los “estándares” del restaurante, y la comparó con otra pareja, de piel blanca, los cuales iban vestidos más informales.

La ex trabajadora de Sonora Grill Prime detalló que esta situación se dio en otra sucursal del restaurante y no en la de Masaryk, por lo que el racismo y discriminación en dicha sucursal no es un caso aislado.