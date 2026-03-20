México.- Hay lugares que simplemente existen dentro de una ciudad. Cumplen una función y con el tiempo cambian o desaparecen. Y hay otros que terminan formando parte de la memoria de todo un país. Sanborns pertenece a esa segunda categoría.

Durante más de 120 años, Sanborns ha acompañado la vida cotidiana de millones de personas en México. Un lugar que ha estado presente en celebraciones, regalos importantes, descubrimientos personales y pequeños momentos que, con el tiempo, se convierten en recuerdos.

Hoy, esa conexión con los momentos también se refleja en todo lo que Sanborns pone al alcance de las personas. Su oferta reúne una amplia variedad de categorías que acompañan distintas etapas y ocasiones: libros, tecnología, pantallas, telefonía, videojuegos, juguetes, relojería, regalos, perfumería, belleza, artículos dermatológicos, farmacia y entretenimiento, entre muchas otras opciones.

Desde pantallas para disfrutar el deporte o las series favoritas, hasta laptops y tabletas que acompañan nuevas etapas escolares o profesionales. También es un espacio donde el entretenimiento cobra vida con videojuegos, música, películas y libros, además de detalles ideales para regalar en celebraciones especiales.

A esta oferta se suma su selección en perfumería, belleza y cuidado personal, pensada para esos momentos individuales que también forman parte de la historia de cada persona. Lo mismo ocurre con su área de farmacia y productos dermatológicos, que forman parte del día a día de millones de clientes.

En algún punto de la vida, casi todos los mexicanos han tenido un momento que pasa por Sanborns, todos tenemos una historia ahí; una primera vez, el lugar de confianza para encontrar el regalo ideal, el primer reencuentro con los abuelos, una primera cita de negocios, algún descubrimiento personal que aún conservas en forma de música, libros o hasta cómics, simplemente hay algo especial en Sanborns que hace que las tareas cotidianas se vuelven memorables y encontrar casi de todo en su extenso catálogo.

Con el tiempo, Sanborns ha evolucionado para seguir cerca de las personas. Lo que durante décadas fue una experiencia asociada principalmente a sus tiendas físicas hoy también se extiende al entorno digital. A través de sanborns.com.mx, los usuarios pueden explorar su catálogo, descubrir nuevos productos y encontrar todo lo necesario para cada ocasión desde cualquier lugar.

Así, Sanborns continúa consolidándose como un destino de compra integral, donde conviven tradición, innovación y una oferta que reúne tecnología, entretenimiento, cuidado personal y regalos en un solo lugar.

Porque más allá de los productos, Sanborns ha sido parte de los momentos importantes de millones de personas. Y hoy, tanto en tienda como en línea, sigue siendo ese espacio donde cada compra puede convertirse en parte de una historia.

Después de más de 120 años, Sanborns continúa evolucionando sin perder su esencia: acompañar a las personas en sus mejores momentos.